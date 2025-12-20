Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 67
Не в порядке.
Вопрос, поставленный в заявке, не был нами понят. Нам надо было сразу задать уточняющие вопросы.
Диалог по заявке ведётся.
Если и будет, то не скоро. Слишком экзотический случай в MT4. Мы так и не воспроизвели пока.
PS Вам обязательно ответят, когда дойдёт очередь до Вашей заявки.
Для воспроизведения, я приложил, к заявке, эксперта и шаблон - только накинуть на график. Если от меня нужны какие-то пояснения или помощь по воспроизведению, то напишите, пожалуйста, в комментариях к заявке.
Когда только установил терминал МТ4, открыл сделку и идет первое закрытие сделки ( в окне терминал,нажав справа на крестик), то выходит окно с соглашением с некими условиями. Если ставишь там галочку и соглашаешься, то потом этот крестик сразу закрывает позицию, если не ставишь, то нажимая на этот крестик выходит окно ордера где можно частично закрыть позицию. Случайно согласился, как теперь отменить?? (очень привык работать через эту функции, сейчас часто крою всю позицию по ошибке) подскажите пожалуйста.
Доброго времени суток!
я бы хотел сменить логин
Где найти сервисдеск, администрацию
Прошу вернуть местоположение значков уведомлений к прежнему варианту.
Сейчас стало:
Значок Сообщения присутствует постоянно, он статичен. Становится уведомлением только при приходе сообщения. А то того является просто точкой входа в Сообщения.
Портфель -- это уведомления о приходе нового сообщения во Фрилансе.
Сейчас появление нового уведомления приводит к "скаканию" значка Сообщений -- это дискомфортно воспринимается.
p.s. Т.е. появление "нового уведомления" не должно приводить к смещению статичных элементов.