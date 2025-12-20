Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 102
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Заявка #2412026 нуждается в рассмотрении, ответ был написан, ожидаю ответа со стороны администрации.
Это не дублирующее сообщение, это второй запрос на рассмотрение данного кейса, зная что данные запросы могут висеть в сервис дески неделями или возможно даже месяцами без ответа.
не понимаю чем вы заняты там.
1. я пишу сообщение через сайт. и у меня в терминале появляется уведомление мол новое сообщение.
2. сохраняю скрин графика на жд. скрин автооткрывается после этого. устал крестик тыкать.
спасибо
не понимаю чем вы заняты там.
1. я пишу сообщение через сайт. и у меня в терминале появляется уведомление мол новое сообщение.
2. сохраняю скрин графика на жд. скрин автооткрывается после этого. устал крестик тыкать.
спасибо
Вам уже говорили, что клоны здесь запрещены?
Почему-то начался обратный отчет.... -1 часов.
Почему-то начался обратный отчет.... -1 часов.
Со мной тоже...
Со мной тоже...
Со мной тоже...
https://www.mql5.com/ru/forum/321282/page2#comment_13049032