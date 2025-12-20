Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 102

Заявка #2412026 нуждается в рассмотрении, ответ был написан, ожидаю ответа со стороны администрации.
 

Это не дублирующее сообщение, это второй запрос на рассмотрение данного кейса, зная что данные запросы могут висеть в сервис дески неделями или возможно даже месяцами без ответа.

не понимаю чем вы заняты там.

1. я пишу сообщение через сайт. и у меня в терминале появляется уведомление мол новое сообщение.

2. сохраняю скрин графика на жд. скрин автооткрывается после этого. устал крестик тыкать.

спасибо

 
Вам уже говорили, что клоны здесь запрещены?

 
У меня платеж сам не разблокировался, 20 дней до него никому не было дела, а после моего обращения в сервисдеск  он стал отменен на стороне банка или платежной системы. Это очень важная для меня информация, на чьей он там стороне, но все же, как это понимать?
 

Почему-то начался обратный отчет....  -1 часов.


 
Mikhail Zhitnev:

Почему-то начался обратный отчет....  -1 часов.



Аналогично. 
Ждем ..
 
Со мной тоже...

 
+++ Аналогично
 
