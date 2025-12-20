Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 187

Олег avtomat #:

Лицемеры. Вся ваша "чистота сервиса" обернулась лицемерием и ложью. Грязно это всё... гадко.


Удаляйте оба аккаунта!

если у вас два аккаунта, это может быть причиной отказа

 
Alexander Bereznyak #:

если у вас два аккаунта, это может быть причиной отказа

он жену хотел зарегистрировать вместо себя)

Олег не перестает удивлять.

 
Олег avtomat #:

Лицемеры. Вся ваша "чистота сервиса" обернулась лицемерием и ложью. Грязно это всё... гадко.


Удаляйте оба аккаунта!

Олег, хотите совет?

Напишите в сервис декс, но только завтра или послезавтра, то есть не сегодня как 1 октября (нормально напишите, о том что не валидировали, с просьбой рассмотреть вопрос - без "вбросов" и так далее, просто как просьба, от того человека, которого не валидировали).

Там у вас был отказ от робота-автомата (не от человека, так как все сейчас на "1 октября" ...), и как я понял из постов - модераторы этого дела у вас тоже могут что-то делать ...

Не знаю как вы поняли, но это мой совет.
Sergey Golubev #:

Олег, хотите совет?

Напишите в сервис декс, но только завтра или послезавтра, то есть не сегодня как 1 октября (нормально напишите, о том что не валидировали, с просьбой рассмотреть вопрос - без "вбросов" и так далее, просто как просьба, от того человека, которого не валидировали).

Там у вас был отказ от робота-автомата (не от человека, так как все сейчас на "1 октября" ...), и как я понял из постов - модераторы этого дела у вас тоже могут что-то делать ...

Не знаю как вы поняли, но это мой совет.

 

Вот это я воспринимаю, как личное оскорбление.

Ходить по кругу в десятый раз, аки ходоки, я не намерен. 

Разговаривать здесь мне больше не о чем и не с кем.

Удаляйте мой аккаунт отсюда нахрен. Всё.

Удаляйте мой аккаунт отсюда.
 
Олег avtomat #:

а ты типа воспитанная одарённость?

Олег, MQ не регистрируют жен, детей, братьев с одного железа. Такие неписаные правила.

Evgeny Belyaev #:

Олег, MQ не регистрируют жен, детей, братьев с одного железа. Такие неписаные правила.

Вот именно, что неписаные. То есть, запрет нигде не прописан.  А разрешено всё, что не запрещено. Но это не так потому, что существуют, оказывается, "неписаные правила".

 
Олег avtomat #:

Вот именно, что неписаные. То есть, запрет нигде не прописан.  А разрешено всё, что не запрещено. Но это не так потому, что существуют, оказывается, "неписаные правила".

Это защита от недобросовестных продавцов. Наклепал гралей, есть 5 аккаунтов и черпай бесконечный профит.

Нарушил, забанили , есть другой аккаунт...

Не принимай лично на себя, такие правила.

Evgeny Belyaev #:

Это защита от недобросовестных продавцов. Наклепал гралей, есть 5 аккаунтов и черпай бесконечный профит.

Нарушил, забанили , есть другой аккаунт...

Не принимай лично на себя, такие правила.

Ну а что мешает прописать это в Правилах явно и открыто? 

Всегда и везде "неписаные правила" являются питательной почвой для лжи и лицемерия.

Evgeny Belyaev #:

...

Не принимай лично на себя, такие правила.

Как же я могу не принимать лично на себя такие правила, если эти "неписаные правила" напрямую бьют лично по мне?

Кстати говоря, я лично никогда не был и никогда не буду здесь верифицироваться в качестве продавца. 

