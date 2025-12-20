Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 187
Лицемеры. Вся ваша "чистота сервиса" обернулась лицемерием и ложью. Грязно это всё... гадко.
Удаляйте оба аккаунта!
если у вас два аккаунта, это может быть причиной отказа
он жену хотел зарегистрировать вместо себя)
Олег не перестает удивлять.
Олег, хотите совет?Напишите в сервис декс, но только завтра или послезавтра, то есть не сегодня как 1 октября (нормально напишите, о том что не валидировали, с просьбой рассмотреть вопрос - без "вбросов" и так далее, просто как просьба, от того человека, которого не валидировали).
Там у вас был отказ от робота-автомата (не от человека, так как все сейчас на "1 октября" ...), и как я понял из постов - модераторы этого дела у вас тоже могут что-то делать ...
Не знаю как вы поняли, но это мой совет.
Вот это я воспринимаю, как личное оскорбление.
Ходить по кругу в десятый раз, аки ходоки, я не намерен.
Разговаривать здесь мне больше не о чем и не с кем.
Удаляйте мой аккаунт отсюда нахрен. Всё.
а ты типа воспитанная одарённость?
Олег, MQ не регистрируют жен, детей, братьев с одного железа. Такие неписаные правила.
Вот именно, что неписаные. То есть, запрет нигде не прописан. А разрешено всё, что не запрещено. Но это не так потому, что существуют, оказывается, "неписаные правила".
Это защита от недобросовестных продавцов. Наклепал гралей, есть 5 аккаунтов и черпай бесконечный профит.
Нарушил, забанили , есть другой аккаунт...
Не принимай лично на себя, такие правила.
Ну а что мешает прописать это в Правилах явно и открыто?
Всегда и везде "неписаные правила" являются питательной почвой для лжи и лицемерия.
...
Не принимай лично на себя, такие правила.
Как же я могу не принимать лично на себя такие правила, если эти "неписаные правила" напрямую бьют лично по мне?
Кстати говоря, я лично никогда не был и никогда не буду здесь верифицироваться в качестве продавца.