Паутина вообще не имеет ничего общего с реальностью, да и с космосом тоже

Рассмотрим:

Раздал демок - 120 = всё, больше нельзя 100% набрано, подписчиков - 44, опыт 6+.

Эти все штуки на 100%, ВСЁ, больше некуда, и опыт работы это доказывает = 6+

Сигналов 2, по паутинке примерно 30%, из этого следует, что сервис поддерживает не более 10 сигналов.

Продуктов 8 и по шкале примерно 85%. Логический вывод = можно добавить ещё 2 продукта и лимит исчерпан.

Зачем этот ввод в заблуждение? Профиль не то место, куда это нужно вставлять.

Artyom Trishkin, 2021.04.29 20:38

Подумалось... Поглядел на опыт Барабашки - думал у него лет триста будет, ведь он пашет как швейная машинка на форуме. А у него 2 года. Ну вообще не серьёзно. Человек вкладывается весь.

Потом подглядел опыт одного из продавцов (видел его исходники - на уровне перепечатанной курсовой работы) - у него опыта больше в 1.5 раза. Ну ладно, чё... Будем у него учиться :)


 

Звёздочки

В соседней ветке выдвинули предположение, что это какой-то общий результат.

Если это так, то так считать нельзя, мы же не депутаты, а то сразу напоминает:

Богатые едят мясо, а бедные капусту, но в среднем все едят голубцы (средняя зарплата по стране)

Маркет, кодобаза и фриланс, это в принципе разные и не сопоставимые вещи, чтобы их приводить к общему.

 
Ну есть вообще - заказывают во фрилансе, а потом продают что им там сделали - не удивлюсь, если у исполнителя окажется меньше опыта, чем у продавца

 
И раньше было не просто, но сейчас даже пытаться понять не стоит. Наверно, скоро утрясется
 
Чудеса. Хотел поинтересоваться что там у @fxsaber ... А там вообще нет сей паутинки в его профиле. Один из немногих, кто столько вложился в багрепорты, в разборы с просьбами улучшений и доработок. Но нету ничего. Странно.
 
Artyom Trishkin:
Чудеса. Хотел поинтересоваться что там у @fxsaber ... А там вообще нет сей паутинки в его профиле. Один из немногих, кто столько вложился в багрепорты, в разборы с просьбами улучшений и доработок. Но нету ничего. Странно.

Да, у него кстати очень актуальный и красивый профиль.

Нужно всем такой, чтобы не вводить в заблуждение. Барабашка 2 года ... было-бы смешно, если б не было грустно. Так унизить профиль.

P.S. Sergey Golubev тоже всё по уму отображает.

 
Vitaly Muzichenko:

Да, у него кстати очень актуальный и красивый профиль.

Нужно всем такой, чтобы не вводить в заблуждение. Барабашка 2 года ... было-бы смешно, если б не было грустно. Так унизить профиль.

P.S. Sergey Golubev тоже всё по уму отображает.

Ну да, чёт даже обидно за Барабахина стало

 
Vitaly Muzichenko:

P.S. Sergey Golubev тоже всё по уму отображает.

Вот тоже хочу так - скрыть свой позор :)

 
Artyom Trishkin:

Вот тоже хочу так - скрыть свой позор :)

У меня стаж поставили 2 года. При таких обстоятельствах прошу снизить до 0.3 года) 
Может кривое логарифмное счисление...
Перемудрили что то как то...)
