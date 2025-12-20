Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 166
Паутина вообще не имеет ничего общего с реальностью, да и с космосом тоже
Рассмотрим:
----
Раздал демок - 120 = всё, больше нельзя 100% набрано, подписчиков - 44, опыт 6+.
Эти все штуки на 100%, ВСЁ, больше некуда, и опыт работы это доказывает = 6+
Сигналов 2, по паутинке примерно 30%, из этого следует, что сервис поддерживает не более 10 сигналов.
Продуктов 8 и по шкале примерно 85%. Логический вывод = можно добавить ещё 2 продукта и лимит исчерпан.
---
Зачем этот ввод в заблуждение? Профиль не то место, куда это нужно вставлять.
---
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Artyom Trishkin, 2021.04.29 20:38
Подумалось... Поглядел на опыт Барабашки - думал у него лет триста будет, ведь он пашет как швейная машинка на форуме. А у него 2 года. Ну вообще не серьёзно. Человек вкладывается весь.
Потом подглядел опыт одного из продавцов (видел его исходники - на уровне перепечатанной курсовой работы) - у него опыта больше в 1.5 раза. Ну ладно, чё... Будем у него учиться :)
Звёздочки
В соседней ветке выдвинули предположение, что это какой-то общий результат.
Если это так, то так считать нельзя, мы же не депутаты, а то сразу напоминает:
Богатые едят мясо, а бедные капусту, но в среднем все едят голубцы (средняя зарплата по стране)
Маркет, кодобаза и фриланс, это в принципе разные и не сопоставимые вещи, чтобы их приводить к общему.
Ну есть вообще - заказывают во фрилансе, а потом продают что им там сделали - не удивлюсь, если у исполнителя окажется меньше опыта, чем у продавца
Чудеса. Хотел поинтересоваться что там у @fxsaber ... А там вообще нет сей паутинки в его профиле. Один из немногих, кто столько вложился в багрепорты, в разборы с просьбами улучшений и доработок. Но нету ничего. Странно.
Да, у него кстати очень актуальный и красивый профиль.
Нужно всем такой, чтобы не вводить в заблуждение. Барабашка 2 года ... было-бы смешно, если б не было грустно. Так унизить профиль.
P.S. Sergey Golubev тоже всё по уму отображает.
Ну да, чёт даже обидно за Барабахина стало
P.S. Sergey Golubev тоже всё по уму отображает.
Вот тоже хочу так - скрыть свой позор :)
Вот тоже хочу так - скрыть свой позор :)