Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ясно. Тогда как проще сгенерировать событие: "произошло переподключение к торговому серверу" ?
Сделал так, но может есть другое решение?
Глюк на сайте. В маркете продукт со статусом опубликован, в то же время его нет в разделе сайта "новые".
Также его нет в списке https://www.mql5.com/ru/market/my .
Заявка #1837337.
В МТ4 не работают AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT), AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)
Код:
Тест:
В МТ4 не работают AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT), AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)
По логам не увидел противоречий. Есть разрешения для терминала, а есть - для счета. Ну и есть еще для конкретной программы.
По логам не увидел противоречий. Есть разрешения для терминала, а есть - для счета. Ну и есть еще для конкретной программы.
Смотрите внимательно на приведенные скрины -- специально показал, что разрешение на торговлю для терминала отключено -- а опция показывает включено.
Для сравнения привёл работу старой функции IsExpertEnabled() -- она отрабатывает.
Смотрите внимательно на приведенные скрины -- специально показал, что разрешение на торговлю для терминала отключено -- а опция показывает включено.
Для сравнения привёл работу старой функции IsExpertEnabled() -- она отрабатывает.
Очень внимательно посмотрел, поэтому и написал, как есть. Разрешение на торговлю в терминале и разрешение на торговлю на счете - разные сути.
Очень внимательно посмотрел, поэтому и написал, как есть. Разрешение на торговлю в терминале и разрешение на торговлю на счете - разные сути.
Доки по вариантам разрешения: https://docs.mql4.com/ru/runtime/tradepermission
-- AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) -- разрешение со стороны сервера, это работает
-- AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) -- разрешение со стороны терминала, это НЕ работает
AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) -- разрешение со стороны терминала
Это не так хотябы из-за двойного присутствия слова Account. Из документации
AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) может возвращать false в следующих случаях: