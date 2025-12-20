Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 68
Прошу вернуть местоположение значков уведомлений к прежнему варианту.
Сейчас стало:
Значок Сообщения присутствует постоянно, он статичен. Становится уведомлением только при приходе сообщения. А то того является просто точкой входа в Сообщения.
Портфель -- это уведомления о приходе нового сообщения во Фрилансе.
Сейчас появление нового уведомления приводит к "скаканию" значка Сообщений -- это дискомфортно воспринимается.
p.s. Т.е. появление "нового уведомления" не должно приводить к смещению статичных элементов.
100% поддерживаю
Добрый день.
Спасибо за сообщение. Исправим появление нового уведомления.
Так понял, разрабатывается авто-появление уведомлений.
Потому что если не перегружать страничку -- то Портфельчик авто-появляется "за" сообщениями.
А вот если перегрузить страничку -- то уже "перед" как раньше было.
Итого/Прибыль в Сигналах:
-- не адекватен -- он не учитывает свопы и комиссию.
Дополнительно, как предложение.
Поставить рядом с цифрами итогового профита -- текущую просадку.
Кстати, текущая просадка явно нигде в статистике не обозначена -- а на соответствующем графике "Просадка" из-за "прилипания" графика к правому краю -- значение текущей просадки крайне сложно вычисляется.
Сегодня на сайт с телефона не зайти:
Не было раньше такого.
Попробуйте обновить браузер.
Все приложения на телефоне обновлены. Проблема только с сайтом mql5
Необходимо:
Добавлено: с iPhone iOS 11.0.3 заходит без проблем и со встроенного браузера и с Google chrome (в обоих режимах: мобильный и полный)
- операционная система смартфона (название, версия);
- модель смартфона
- прошивка заводская или нет?
- название браузера и версия; режим браузера в котором он заходит на сайты (мобильный или полная версия)