Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 68

Andrey F. Zelinsky:

Прошу вернуть местоположение значков уведомлений к прежнему варианту.

Сейчас стало:

Значок Сообщения присутствует постоянно, он статичен. Становится уведомлением только при приходе сообщения. А то того является просто точкой входа в Сообщения.

Портфель -- это уведомления о приходе нового сообщения во Фрилансе.

Сейчас появление нового уведомления приводит к "скаканию" значка Сообщений -- это дискомфортно воспринимается. 

p.s. Т.е. появление "нового уведомления" не должно приводить к смещению статичных элементов.

100% поддерживаю

 
Спасибо за обращение! Поведение значков уведомлений будет исправлено в ближайшее время.
[Удален]  
Добрый день.

Спасибо за сообщение. Исправим  появление нового уведомления.

 

Так понял, разрабатывается авто-появление уведомлений.

Потому что если не перегружать страничку -- то Портфельчик авто-появляется "за" сообщениями.

А вот если перегрузить страничку -- то уже "перед" как раньше было.

 

Итого/Прибыль в Сигналах:

-- не адекватен -- он не учитывает свопы и комиссию.

 

Дополнительно, как предложение.

Поставить рядом с цифрами итогового профита -- текущую просадку.

Кстати, текущая просадка явно нигде в статистике не обозначена -- а на соответствующем графике "Просадка" из-за "прилипания" графика к правому краю -- значение текущей просадки крайне сложно вычисляется.

 

Сегодня на сайт с телефона не зайти:


Не было раньше такого.

 
Oksana Berenko:

Сегодня на сайт с телефона не зайти:

Не было раньше такого.


Попробуйте обновить браузер.

 
Oksana Berenko:
Все приложения на телефоне обновлены. Проблема только с сайтом mql5
Такая же проблема была (Android; Chrome, версия 50.0.2661.89). Обновил браузер и проблема исчезла.  
 
Oksana Berenko:
Все приложения на телефоне обновлены. Проблема только с сайтом mql5

Необходимо:

  • операционная система смартфона (название, версия);
  • модель смартфона
  • прошивка заводская или нет?
  • название браузера и версия; режим браузера в котором он заходит на сайты (мобильный или полная версия)

Добавлено: с iPhone iOS 11.0.3 заходит без проблем и со встроенного браузера и с Google chrome (в обоих режимах: мобильный и полный)
