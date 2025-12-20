Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 178

Друзья, всем доброго времени суток. У меня рейтинг 150 и мой сигнал не отображается в терминале метотрейдера, хотя ранее это вроде как было. Если я удалю сигнал и загружу по новой, может ли он появиться вновь в терминале для продажи? 
 
Denis Rigin:
У вас есть замечания по сигналу.


По этой причине он и скрыт.

 
раньше(2 года назад) после удаления счет попадал в список скомпрометированных счетов

 
Artyom Trishkin:

Ого, понял, спасибо большое. Буду над этим работать. 

 
Denis Nikolaev:

так вот я первый счёт удалил, не знал об этом, может и это повлияло. буду разбираться. спасибо. 

 
Сигналы в Метатрейдере (во вкладке Сигналы) появляются/сортируются не только исходя из рейтинга на странице сигналов.
Там (в Метатрейдере) добавляется еще один показатель - совместимость с торговым счетом.
Поэтому сигналы на вебстранице сигналов и в Метатрейдере во вкладке Сигналы могут отображаться в разном порядке.

И, кстати, я нашел ваш сигнал в Метатрейдере по поиску (ввел наименование сигнала из вашего профиля):

То есть, сигнал в Метатрейдере есть, но у некоторых он не отображается (или долго искать) из-за добавления этого еще одного показателя в сортинге.

Рекомендуется всегда пользоваться в Метатрейдере поиском.

 
Понял вас, спасибо большое за помощь. Думаю, на этом вопрос можно считать закрытым. Всем спасибо, что не прошли стороною!

 

Реализуйте корректный учет для брокера Открытия и других подобных, у которых при покупке активов из баланса вычитается их стоимость. Баланс получается отрицательный при использовании плеча. И все расчеты работают в сигнале неерно.

Вот пример, добавил счет в Открытие (акции, не фьючерсы).


Аналогично и в терминале в тестере хотелось бы чтобы работал правильно анализ просадки при такой реализации учета.

 

Здравствуйте, возникла следующая проблема при работе на сайте

Системные сообщения или не приходят или приходят с задержками. Началось на прошлой неделе.

 
+++

