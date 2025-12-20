Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 130
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Один ответил. "Я обновил Internet Explorer и теперь он работает. Большое спасибо за поддержку!"
Странно что разработчики игнорируют проблему. Видно по форуму что такое появляться регулярно. Может самописный штатный браузер из терминала поможет mql.
Со вчера в WIN10 стучится какое-то обновление
Здравствуйте. Пропал доступ к сайту mql5.com -- переустановил систему Win7 -- во всех браузерах "ошибка безопасного соединения".
На mql4.com заходит нормально, а на mql5.com не пускает.
Проверьте в Google Chrome (Настройки и ввести в строку поиска "Настроить сертификаты)
отключил все галки -- проблема не ушла
Раз экспериментировать так экспериментировать - поставьте Windows 10.
на текущий момент это невозможно
Переустанови IE - поставь самую свежую его версию. Даже в том случае, если стоит уже. Просто попробуй - иногда помогает. Наверное.
Хочу скачать утилиту в конкретный терминал. -https://www.mql5.com/ru/market/product/15923
Но не удается - программа не позволяет выбрать терминал, а выбирает сама в какой скачивать.
Вопрос - как скачать утилиту в конкретный терминал?
Спасибо!С уважением, Александр