Vladislav Andruschenko:

Аналогичная проблема. Началось вчера. Я пока жду логи. Сам не знаю. 

Один ответил. "Я обновил Internet Explorer и теперь он работает. Большое спасибо за поддержку!"

Странно что разработчики игнорируют проблему. Видно по форуму что такое появляться регулярно. Может самописный штатный браузер из терминала поможет mql.

 
Vladislav Andruschenko:

.. Началось вчера ..

Со вчера в WIN10 стучится какое-то обновление

 
Как в мобильной версии mt4 для iOS добавлять комментарий для ордера?
 
Andrey F. Zelinsky:

Здравствуйте. Пропал доступ к сайту mql5.com -- переустановил систему Win7 -- во всех браузерах "ошибка безопасного соединения".

На mql4.com заходит нормально, а на mql5.com не пускает.

Проверьте в Google Chrome (Настройки и ввести в строку поиска "Настроить сертификаты) 


 
Andrey F. Zelinsky:

отключил все галки -- проблема не ушла

Раз экспериментировать так экспериментировать - поставьте Windows 10.

 
Andrey F. Zelinsky:

на текущий момент это невозможно

Переустанови IE - поставь самую свежую его версию. Даже в том случае, если стоит уже. Просто попробуй - иногда помогает. Наверное.

 
Здравствуйте, создала торговый сигнал и в настройках следуя инструкции установила номер счета и пароль инвестора. Проверила в терминале все заходит, а у вас пишет нет соединения Не удалась авторизация. Пожалуйста, проверьте данные торгового счета.. Как быть? Заранее спасибо за ответ!
Видать старый веер ФИБОНАЧЧИ канул в лету
 
Новый в сравнении с ним ни о чём
 
Добрый день!

Хочу скачать утилиту в конкретный терминал. -https://www.mql5.com/ru/market/product/15923 

Но не удается - программа не позволяет выбрать терминал, а выбирает сама в какой скачивать.

Вопрос - как скачать утилиту в конкретный терминал?

Спасибо!

С уважением, Александр
