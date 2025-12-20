Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 45
статистика одного из сигналов -- мониторинг продукта маркета за несколько тыс. долл.:
-- чётко видно, что средства опустились ровно до нуля -- баланс не изменился -- на реальном счёте
-- при этом просадка по графику 100% -- а максимальная просадка 48%
Здравствуйте! Не могу получить вывод средств на PayPal. На моём счете сумма заморожена второй день.
Помогите пожалуйста!
Вы в сервисдеск напишите:
С недавних пор -- в каждой ветке форума -- вторая строчка -- это иконки рекламируемых продуктов маркета.
Такое ощущение, что рекламируется только пара десятков конкретных продуктов -- никакого разнообразия.
По какому принципу отбираются продукты под рекламу?
Не могу зарегистрироваться как продавец, профиль заполнил, фото документа повторно не присоединяется, выдает ошибку. При первичной регистрации все присоединилось, но тип фотографии не подошел.
Какая ошибка? Попробуйте СОХРАНИТЬ в формате *.png. Именно СОХРАНИТЬ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ, А НЕ ПОМЕНЯТЬ ПРОСТО РАСШИРЕНИЕ файла.
Много раз поднималась тема расчёт показателей сигналов.
В данном случае -- расчёт "прироста" противоречит всякому здравому смыслу: