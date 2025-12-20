Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 194
Вкладка новые в маркете выдает ерунду.
Там в основном продукты из топа которые опубликованы 3 -4 месяца назад! При этом нет которые добавлены сегодня и на прошлой неделе!
Уточнение: Это касается только вкладки эксперты! По индикаторам вроде все нормально.
Здравствуйте.
Сервисдеск работает или нет? Куда обращаться?
Арбитраж висит больше месяца никто не отвечает, на форум писал там тоже молчат.
В сервисдеск раньше писал по проблеме блокировки IP, молчат не отвечают.
Кто-нибудь может ответить? Заранее спасибо.
Уважаемые разработчики сделайте вывод пользовательских индикаторов с сортировкой по имени.
Добрый день, первый раз такое. Почему и когда это пройдет ?
время вывода уже наступило, но счетчик показывает -10 часов.
P.S. Спасибо, проблема решилась.
history cache build error
Если класс создать массивом и в нем есть обращение к времени, то вот такая проблема появляется.
Без воспроизводимого примера ваше сообщение останется только вашим сообщением.
Такая ситуация. Купили у меня индикатор. Прошло время, деньги снял. Один из покупателей пожаловался спустя месяц, что сигналов мало. В описании я писал, 1 раз в неделю примерно будут. В итоге сервисдеск сделал мой баланс -86 долларов. И сказали , что средства заморожены. Что заморожено, если я уже снял эти деньги с уплатой комиссии сервису. Так задним числом можно от всех продуктов в маркете открещиваться, если не понравились. Или я че то непонимэ?
Шли годы...