Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 194

Вкладка новые в маркете выдает ерунду.

Там в основном продукты из топа которые опубликованы 3 -4 месяца назад! При этом нет которые добавлены сегодня и на прошлой неделе!

Уточнение: Это касается только вкладки эксперты! По индикаторам вроде все нормально.

 

Здравствуйте.

Сервисдеск работает или нет? Куда обращаться?

Арбитраж висит больше месяца никто не отвечает, на форум писал там тоже молчат.

В сервисдеск раньше писал по проблеме блокировки IP, молчат не отвечают.

Кто-нибудь может ответить? Заранее спасибо.

 

мт5


Уважаемые разработчики сделайте вывод пользовательских индикаторов с сортировкой по имени.

 

Добрый день, первый раз такое. Почему и когда это пройдет ?

время вывода уже наступило, но счетчик показывает -10 часов.

P.S. Спасибо, проблема решилась.

 

history cache build error

Если класс создать массивом и в нем есть обращение к времени, то вот такая проблема появляется.

 
history cache build error

Если класс создать массивом и в нем есть обращение к времени, то вот такая проблема появляется.

Без воспроизводимого примера ваше сообщение останется только вашим сообщением.

[Удален]  
Такая ситуация. Купили у меня индикатор. Прошло время, деньги снял. Один из покупателей пожаловался спустя месяц, что сигналов мало. В описании я писал, 1 раз в неделю примерно будут. В итоге сервисдеск сделал мой баланс -86 долларов. И сказали , что средства заморожены. Что заморожено, если я уже снял эти деньги с уплатой комиссии сервису. Так задним числом можно от всех продуктов в маркете открещиваться, если не понравились. Или я че то непонимэ?
Теперь я должен ждать "благословения" жалобщика, чтобы минус убрали
Вот наша переписка:

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
[Удален]  
Шли годы...
[Удален]  
Все ушли на фронт?
