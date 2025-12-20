Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 128
Купить можно и не меняя аккаунт, а вот бесплатный тестовый период продлить... это нужно отследить и запретить. Я лично не знаю на сколько это сложно технически и будут-ли разработчики с этим связываться.
С другой стороны 10$ на сегодняшний день 650₽ примерно. Для теста в течении месяца вполне приемлемо. Только люди должны понимать, что даже перед арендой, даже за такие деньги, необходимо протестировать в тестере стратегий. Иначе может получиться, что будешь тестировать всё подряд из того что в маркете имеется и оставишь семью без штанов.
Да. $10 * 10 вот и целых $100. Конечно же, для профессиональных трейдеров, которые себе этим зарабатывают, то им проиграть на торгах и $1000, это ни о чем :) Но тем не менее, даже если платить по $1 за триал начинающему трейдеру, то также может набраться довольно круглая сумма, если все программы перепробовать :) Для Продавца же, в свою очередь, такое снижение платы это вообще не защита. Что за $1, что за $10 отдать стоящую программу, это несущественно. Всё равно, это даром :) А вот привязка к конфигурации оборудования и ОС, плюс, привязка этого к учетной записи пользователя MQL5.COM. А еще если сделать обязательную привязку к документам, подтверждающим личность, при скачивании триала. То тогда защита получится очень надёжной. Лучше уменьшенной платы за аренду программы.
Просто в тестер список символов "Обзор рынка" формируется по мере обращения к символам. Поэтому при обращении к "Обзору рынка" в тестере там всегда будет только основной символ. А остальные подгружаются по мере обращения. У меня это происходит в OnInit(). Просто нужно было обращаться к списку символов, которые заранее заданы во входных параметрах. Это мне уже потом подсказал Алексей.
Недавно обнаружил, что и SymbolsTotal в тестере работает. Надо с индикатором проверить.
Это количество символов в окне "Обзор рынка". В тестере оно будет равняться 1, так как изначально там используется один, основной, символ. Но если обратиться к другим символам то они появятся в окне "Обзор рынка" тестера. Во время тестирования индикаторов это работает именно так.
Здравствуйте!
Можно ли убрать или СКРЫТЬ страну и флаг из аккаунта, что бы другие не видели страны?
Или Добавьте в список стран Приднестровье!
Прошу вас удалить мою почту, аккаунт ! И не беспокоить , я не буду этим заниматься , почему ? Потому что ни черта не понимаю ! А то что ? Я все деньги проиграю , утверждаю с абсолютной уверенностью !
С таким интеллектом и почку можно проиграть
извиняюсь, а как увеличить это окно? (по высоте)
вроде тут больше строк было раньше, ведь невозможно общаться в три строки -- скопировал цитату в окно и ничего не видно
если заказчик повышает стоимость работы то она считается по разному в профиле и самой работе
в работе 63 исполнителю в профиле 65 и так со всеми работами где была увеличенна стоимость