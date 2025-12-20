Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 128

Alexey Viktorov:

Купить можно и не меняя аккаунт, а вот бесплатный тестовый период продлить... это нужно отследить и запретить. Я лично не знаю на сколько это сложно технически и будут-ли разработчики с этим связываться.

С другой стороны 10$ на сегодняшний день 650₽ примерно. Для теста в течении месяца вполне приемлемо. Только люди должны понимать, что даже перед арендой, даже за такие деньги, необходимо протестировать в тестере стратегий. Иначе может получиться, что будешь тестировать всё подряд из того что в маркете имеется и оставишь семью без штанов.

Да. $10 * 10 вот и целых $100. Конечно же, для профессиональных трейдеров, которые себе этим зарабатывают, то им проиграть на торгах и $1000, это ни о чем :) Но тем не менее, даже если платить по $1 за триал начинающему трейдеру, то также может набраться довольно круглая сумма, если все программы перепробовать :) Для Продавца же, в свою очередь, такое снижение платы это вообще не защита. Что за $1, что за $10 отдать стоящую программу, это несущественно. Всё равно, это даром :) А вот привязка к конфигурации оборудования и ОС, плюс, привязка этого к учетной записи пользователя MQL5.COM. А еще если сделать обязательную привязку к документам, подтверждающим личность, при скачивании триала. То тогда защита получится очень надёжной. Лучше уменьшенной платы за аренду программы.

 
Mihail Matkovskij:

Идея с бесплатным первым месяцем предлагали уже давно. А раз она не появилась, значит администрация считает, что ей не быть. 
Во всем остальном я полностью согласен. 
Легче дать трал на месяц , а потом клиент с довольным лицом будет покупать полную версию. 
Технически, реализовать бесплатный трал легко, а вот защитить никак. Можно регистрировать новые акки. 
Как я вижу это трал на номер счета, а толку ? Можно также регистрировать новые счета. 
Поэтому выхода нет, по крайней мере у продавцов. 
Если это технически реализуется с помощью компании , то будут довольны все. И клиенты и продавцы. 
 
Mihail Matkovskij:

Просто в тестер список символов "Обзор рынка" формируется по мере обращения к символам. Поэтому при обращении к "Обзору рынка" в тестере там всегда будет только основной символ. А остальные подгружаются по мере обращения. У меня это происходит в OnInit(). Просто нужно было обращаться к списку символов, которые заранее заданы во входных параметрах. Это мне уже потом подсказал Алексей.

Недавно обнаружил, что и SymbolsTotal в тестере работает. Надо с индикатором проверить.

 
Andrey Khatimlianskii:

Недавно обнаружил, что и SymbolsTotal в тестере работает. Надо с индикатором проверить.

Это количество символов в окне "Обзор рынка". В тестере оно будет равняться 1, так как изначально там используется один, основной, символ. Но если обратиться к другим символам то они появятся в окне "Обзор рынка" тестера. Во время тестирования индикаторов это работает именно так.

Здравствуйте!

Можно ли убрать  или СКРЫТЬ страну и флаг из  аккаунта, что бы другие не видели страны?

Или Добавьте в список стран Приднестровье!

? ? ?

 
Прошу вас удалить мою почту, аккаунт ! И не беспокоить , я не буду этим заниматься , почему ? Потому что ни черта не понимаю ! А то что ? Я все деньги проиграю , утверждаю с абсолютной уверенностью !
 
АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ:
Прошу вас удалить мою почту, аккаунт ! И не беспокоить , я не буду этим заниматься , почему ? Потому что ни черта не понимаю ! А то что ? Я все деньги проиграю , утверждаю с абсолютной уверенностью !

С таким интеллектом и почку можно проиграть


 

извиняюсь, а как увеличить это окно? (по высоте)
вроде тут больше строк было раньше, ведь невозможно общаться в три строки -- скопировал цитату в окно и ничего не видно

1

 
Taras Slobodyanik:

извиняюсь, а как увеличить это окно? (по высоте)
вроде тут больше строк было раньше, ведь невозможно общаться в три строки -- скопировал цитату в окно и ничего не видно


+1 , у него 2 крайности или очень маленький или на весь экран
 

если заказчик повышает стоимость работы то она считается по разному в профиле и самой работе

в работе 63 исполнителю в профиле 65 и так со всеми работами где была увеличенна стоимость


