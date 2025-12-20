Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 161

test on EURUSD,H1
there are no trading operations
test on NZDUSD,H1
there are no trading operations
test on GBPUSDcheck,M30

Что то с тестером МТ4 продуктов случилось? В терминале все ок, тут не могу пройти тесты. Не понимаю что не так и ничего не пишет что могло бы подсказать из-за чего такое.

Как определить, что продукт именно в тестере на сайте запущен? Может есть какой хитрый способ вывода там сообщений в журнал?
 
Заметил, такие сообщения в основном появляются в выходные дни. Случайность?

 
Решил проблемку, видимо тестер при валидации посылает все время некорректные данные по лотам, пришлось для тестера добавить проверку минимального лота, если 0.0 то ставить минимальный допустимый лот для инструмента.  При этом в OnInit проверка параметров на невалидные проходит, очень странно, плохо что нет возможности отобразить реальный лог советника в валидаторе, чтобы выявить причину через тот же Print \ PrintFormat 


Господа разработчики, добавьте для вывода в валидаторе специальную функцию наподобие PrintFormat или включите вывод или возможность скачать журналы тестирования при ошибках валидации, чтобы найти реальную причину проблемы. Мне пришлось раз 20 загрузить советник на валидацию, чтобы методом исключения выяснить причину, так как из предложенных вариантов, которые сейчас пишет во всплывающих подсказках ни одна не была правильной.

 

Почему при оптимизации по Всем символам не используется MQL5 Cloud Network ?

Почему локальные подключаются и туда задачи отправляются, а на сеть платную не отправляются задания? При обычной оптимизации задания в сеть мкл5 отправляется.

 
Потому что режим "Все символы, выбранные в окне "Обзор рынка" — это тестирования одного и того же набора входных параметров, но на разных торговых инструментах. Другими словами - это одиночный проход по каждому символу и никакая это не оптимизация.

 
Но ведь локальные использует! 

  

test on EURUSD,H1
there are no trading operations
test on NZDUSD,H1
there are no trading operations
test on GBPUSDcheck,M30
there are no trading operations
test on XAUUSDcheck,Daily
there are no trading operations
Что с валидатором сегодня твориться, уже все перепробовал, что на других советниках срабатывало. МТ5 проходят без проблем, МТ4 то проходят, то нет, логику не пойму как выяснить проблему. В тестере все торгует, но какие настойки использует валидатор не ясно. Сделайте более информативным журнал ошибок в валидаторе. Добавьте например с какими настройками выявлены ошибки или более подробный журнал.

 
такая же проблема, что-то сломалось в автовалидаторе

 
Скорее всего намеренно исключили прогон в облаке по символам. Просто не совсем оправдано это, ради одного прогона(для каждого инструмента) нужно качать много данных.
 

Как изменить у уже опубликованного продукта

Тип счета:  Неттинг на Хедж ?

