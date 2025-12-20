Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Прошу разблокировать подписку на трейдера в MQL 5.
...
...
...
Или в качестве исключения добавить меня в список его подписчиков, очень важна информация по его сделкам. Это мой знакомый, а подписаться не успел, подписка запрещена.
Буду премного благодарен.
С уважением, Павел.
У него просадка больше 30%, и, наверное, его сигналу автоматом запретили брать подписчиков.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FAQ по сервису Сигналы
Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.
Добрый день!
Прошу разблокировать подписку на трейдера в MQL 5.
...
...
...
Или в качестве исключения добавить меня в список его подписчиков, очень важна информация по его сделкам. Это мой знакомый, а подписаться не успел, подписка запрещена.
Буду премного благодарен.
С уважением, Павел.
Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически удаляются с витрины.
Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически удаляются с витрины.
А если такие сигналы перевести в разряд "На Ваш страх и риск. Сервис Сигналы исключает данный сигнал из отслеживаемых по причине
Просто предложил )))
Столкнулся с интересной особенностью работы таймеров OnTimer и сообщений OnChartEvent на VPS разных версиях (Windows)
Если советник во время обработки в таймере OnTimer или OnTick долго обрабатывает данные, то в этот момент любые сообщения в OnChartEvent не передаются и начинают передаваться только когда завершиться обработка тика или в таймере.
На Пк в Windows 10 таких проблем нету, все обрабатывается параллельно.
Проверял в VPS Windows Server 2012
MT5 build 2900
Есть ли решение ?
Накидал простой скрипт эмулирующий данную проблему на VPS, на ПК аналогично с таким скриптом. Но тут я 3 секунды задержки поставил, но на впс с 1 секундой это тоже воспроизведется.
На Пк в Windows 10 таких проблем нету, все обрабатывается параллельно.
Советник работает в одном потоке с одной очередью событий. События обрабатываются последовательно. Как вы сделали вывод о параллельности — загадка.
А разница может быть в том, что на ВПС, где меньше ресурсов, очередь быстрее переполняется. Когда это происходит, старые события из нее удаляются.
Добрый день. Столкнулся с проблемой написать обращение в Сервисдеск. Пишет мне "Заявка не отправлена, добавьте больше информации, пожалуйста." Я описываю свою проблему уже всеми возможными словами и все равно не пропускает. Вообще проблема возникла с ограничением финансовых операций. В теме сервисдеска есть такой раздел и я хотел через него отправит вопрос. Целый день бьюсь и безрезультатно. все одно пишет "Заявка не отправлена, добавьте больше информации, пожалуйста."
там есть в разделе, указаны ключевые слова, сначала их принимает компьютер с ИИ, потом по своему решению отдает живому оператору.
И первоначально выбирайтейте раздел по теме, там не мобильный оператор.
Как меньше лишних слов, абсолютно без эмоций и по теме.
Удачи Вам!
И первоначально выбирайтейте раздел по теме, там не мобильный оператор.
Как меньше лишних слов, абсолютно без эмоций и по теме.
Удачи Вам!
Похоже скрипт сайта недовешивает кол-во арбитражей на одну штуку. Например: