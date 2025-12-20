Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 169

Павел Efremov:

Добрый день! 

Прошу разблокировать подписку на трейдера  в MQL 5.

...

...

...


Или в качестве исключения добавить меня в список его подписчиков, очень важна информация по его сделкам. Это мой знакомый, а подписаться не успел, подписка запрещена.

Буду премного благодарен. 

С уважением, Павел. 

У него просадка больше 30%, и, наверное, его сигналу автоматом запретили брать подписчиков.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42

Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.

 
Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически удаляются с витрины.

  • Во-первых, они создают трудности подписчикам при копировании (невозможность соблюдения манименеджмента);
  • Во-вторых, это неоправданная нагрузка на сервис Сигналы - большой объем передаваемой пользователю информации.
[Удален]  
Rashid Umarov:

А если такие сигналы перевести в разряд "На Ваш страх и риск. Сервис Сигналы исключает данный сигнал из отслеживаемых по причине

  • Во-первых, ...
  • Во-вторых, ...
  • ...

Просто предложил )))


 

Столкнулся с интересной особенностью работы таймеров OnTimer и сообщений OnChartEvent на VPS разных версиях (Windows)

Если советник во время обработки в таймере OnTimer или OnTick долго обрабатывает данные, то в этот момент любые сообщения в OnChartEvent не передаются и начинают передаваться только когда завершиться обработка тика или в таймере.

На Пк в Windows 10 таких проблем нету, все обрабатывается параллельно.


Проверял в VPS Windows Server 2012

MT5 build 2900


Есть ли решение ? 

Накидал простой скрипт эмулирующий данную проблему на VPS, на ПК аналогично с таким скриптом. Но тут я 3 секунды задержки поставил, но на впс с 1 секундой это тоже воспроизведется.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   TestEvents.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   EventSetMillisecondTimer(1000);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   EventKillTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//-
   Sleep(3000);
   PrintFormat("OnTick %lld",GetMicrosecondCount());
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Sleep(3000);
   PrintFormat("OnTimer %lld",GetMicrosecondCount());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   PrintFormat("OnChartEvent id: %d lparam: %lld dparam: %f sparam: %s",id,lparam,dparam,sparam);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Alexandr Gavrilin:

На Пк в Windows 10 таких проблем нету, все обрабатывается параллельно.

Советник работает в одном потоке с одной очередью событий. События обрабатываются последовательно. Как вы сделали вывод о параллельности — загадка.

А разница может быть в том, что на ВПС, где меньше ресурсов, очередь быстрее переполняется. Когда это происходит, старые события из нее удаляются.

 
Добрый день. Столкнулся с проблемой написать обращение в Сервисдеск. Пишет мне "Заявка не отправлена, добавьте больше информации, пожалуйста." Я описываю свою проблему уже всеми возможными словами и все равно не пропускает. Вообще проблема возникла с ограничением финансовых операций. В теме сервисдеска есть такой раздел и я хотел через него отправит вопрос. Целый день бьюсь и безрезультатно. все одно пишет "Заявка не отправлена, добавьте больше информации, пожалуйста."
 
Maksim Masalov:
Добрый день. Столкнулся с проблемой написать обращение в Сервисдеск. Пишет мне "Заявка не отправлена, добавьте больше информации, пожалуйста." Я описываю свою проблему уже всеми возможными словами и все равно не пропускает. Вообще проблема возникла с ограничением финансовых операций. В теме сервисдеска есть такой раздел и я хотел через него отправит вопрос. Целый день бьюсь и безрезультатно. все одно пишет "Заявка не отправлена, добавьте больше информации, пожалуйста."

там есть в разделе, указаны ключевые слова, сначала их принимает компьютер с ИИ, потом по своему решению отдает живому оператору.

 

И первоначально выбирайтейте раздел по теме, там не мобильный оператор.

Как меньше лишних слов, абсолютно без эмоций и по теме.

Удачи Вам!

 
Volodymyr Zubov:

И первоначально выбирайтейте раздел по теме, там не мобильный оператор.

Как меньше лишних слов, абсолютно без эмоций и по теме.

Удачи Вам!

вот так кратко и без эмоций. не принимает. если чуть больше и без эмоций -не принимает. если сочинение Ленина и с эмоциями - не принимает
 

Похоже скрипт сайта недовешивает кол-во арбитражей на одну штуку. Например:


