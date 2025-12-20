Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 162

Alexandr Gavrilin:

Как изменить у уже опубликованного продукта

Тип счета:  Неттинг на Хедж ?

Новая версия продукта???

 
Сергей Таболин:

Новая версия продукта???

Нет продукт не новый, вот там все можно поменять связанное с категориями, а тип счета нельзя. когда он добавлялся в первый раз, там не было выбора, а советник предназначен для хедж счетов, а в попал в группу неттинг. если бы покупок не было я бы пересоздал и скрыл старый.
 

У сигнала пишет: На счете сигнала не начисляются свопы

Но на самом деле свопы есть и их там видно. Что то работает неверно с чтением истории для сигналов?

 
Alexandr Gavrilin:

У сигнала пишет: На счете сигнала не начисляются свопы

Но на самом деле свопы есть и их там видно. Что то работает неверно с чтением истории для сигналов?

Имея доступ к истории сигнала могу с уверенностью сказать, что нет, поля свопов в истории пустые.

 
Подскажите, пожалуйста, как изменить информацию на странице профиля? Висит нерабочая ссылка, хочу поменять или удалить запись, сохраняю - вроде процесс сохранения проходит, но когда открываешь профильную страницу - информация старая и не сохранилась
 
Ivan Butko:
Подскажите, пожалуйста, как изменить информацию на странице профиля? Висит нерабочая ссылка, хочу поменять или удалить запись, сохраняю - вроде процесс сохранения проходит, но когда открываешь профильную страницу - информация старая и не сохранилась

Да какой то глюк вчера тоже пробовал не сохраняет. 
Думаю выходные. 
Но администрацию нужно уведомить. 
Не работает сохранение информации о себе в профиле. 
 
Marsel:

Имея доступ к истории сигнала могу с уверенностью сказать, что нет, поля свопов в истории пустые.

Как тогда это можно объяснить?


 
Alexandr Gavrilin:

Как тогда это можно объяснить?

Я вижу позиции без свопов на вашем скриншоте

 
Marsel:

Я вижу позиции без свопов на вашем скриншоте

а поле своп это не свопы?

 
Alexandr Gavrilin:

а поле своп это не свопы?

Разобрались. На некоторых символах свопы действительно условно нулевые

