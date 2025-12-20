Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 162
Как изменить у уже опубликованного продукта
Тип счета: Неттинг на Хедж ?
Новая версия продукта???
У сигнала пишет: На счете сигнала не начисляются свопы
Но на самом деле свопы есть и их там видно. Что то работает неверно с чтением истории для сигналов?
Имея доступ к истории сигнала могу с уверенностью сказать, что нет, поля свопов в истории пустые.
Подскажите, пожалуйста, как изменить информацию на странице профиля? Висит нерабочая ссылка, хочу поменять или удалить запись, сохраняю - вроде процесс сохранения проходит, но когда открываешь профильную страницу - информация старая и не сохранилась
Как тогда это можно объяснить?
Я вижу позиции без свопов на вашем скриншоте
а поле своп это не свопы?
Разобрались. На некоторых символах свопы действительно условно нулевые