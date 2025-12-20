Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 69
WhatsApp может конфликтовать с mql5? Это случилось после того, как я WhatsApp установила. Или это совпадение?
Удалите его и поглядите.
Да, с WhatsApp конфликт.
И что теперь делать? Мне то и другое на телефоне нужно.
Samsung Galaxy S III duos GT-I9300, браузер samsung интернет (так называется), обновление ПО последнее, хотя версия android старая - 4.4.4. Прошивка заводская. На mql5 сайт выхожу мобильный.P.S. к этому сообщению внизу каким-то образом прицепилась реклама MT5
Ну продублируйте заявкой в сервисдеск.
сделала
Вам ответили в сервисдеске
Итог: не понравилось с импортированными сертификатами - так как телефон потребовал блокировку экрана по PIN - а каждый раз вводить код блокировки не удобно.Привыкаю к хром-у. Но странно, что мне не зайти только на ваш сайт из браузера "samsung интернет".
Сервис-Деск не принимает заявки?
Какую тему нужно заполнить? Пустых полей не видно, "Заголовок" пробовал менять на другое название
Такое ощущение, что уже Новый год.
Заявки принимает робот, но явно не обрабатывает никто живой.
Такое ощущение, что уже Новый год.
На мой вопрос "можно ли массово добавлять в друзья для меркантильных целей" в сервисе ответили, что за массовое добавление друзей аккаунт будет заблокирован.
Но как тогда ко мне в друзья стучатся те, у кого по 4000(!) друзей! И постят каждый день свои продукты у меня в ленте.
Извините, я бы тоже не против был постить себя у 4000 друзей.