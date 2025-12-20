Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 69

Oksana Berenko:
WhatsApp может конфликтовать с mql5? Это случилось после того, как я WhatsApp установила. Или это совпадение?

Удалите его и поглядите.

 
Oksana Berenko:

Да, с WhatsApp конфликт.

И что теперь делать? Мне то и другое на телефоне нужно.

Samsung Galaxy S III duos GT-I9300, браузер samsung интернет (так называется), обновление ПО последнее, хотя версия android старая - 4.4.4. Прошивка заводская. На mql5 сайт выхожу мобильный.

P.S. к этому сообщению внизу каким-то образом прицепилась реклама MT5

Ну продублируйте заявкой в сервисдеск.

 
Artyom Trishkin:

сделала
 
Oksana Berenko:
Вам ответили в сервисдеске

 
Alexey Da:

Итог: не понравилось с импортированными сертификатами  - так как телефон потребовал блокировку экрана по PIN - а каждый раз вводить код блокировки не удобно.

Привыкаю к хром-у. Но странно, что мне не зайти только на ваш сайт из браузера "samsung интернет".
 
Добрый день. Ответьте пожалуйста на мои обращения. Жду с нетерпением. Прошу вас уважить. Для меня это очень важно!
 

Сервис-Деск не принимает заявки?

Какую тему нужно заполнить? Пустых полей не видно, "Заголовок" пробовал менять на другое название


 

Такое ощущение, что уже Новый год.

Заявки принимает робот, но явно не обрабатывает никто живой.

Andrey Khatimlianskii:

Такое ощущение, что уже Новый год.

Надеюсь, что они все силы бросили но новый билд.
 

На мой вопрос "можно ли массово добавлять в друзья для меркантильных целей" в сервисе ответили, что за массовое добавление друзей аккаунт будет заблокирован. 

Но как тогда ко мне в друзья стучатся те, у кого по 4000(!) друзей! И постят каждый день свои продукты у меня в ленте.

Извините, я бы тоже не против был постить себя у 4000 друзей.

