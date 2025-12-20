Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 152

В интернете опять кто-то не прав) Трушин на эту тему даже старые досоветские учебники ковырял.

https://www.youtube.com/watch?v=ypSF_bRbFbY

https://www.youtube.com/watch?v=PxYuaBhfnJY

  • 2019.10.25
  • www.youtube.com
Одиозный дед и Hitman. 6:2(1+2)=1В интернете опять кто-то неправ #003Исходники:- https://youtu.be/wUzNFrPdQSE- https://youtu.be/qb-T3hWhDEo- https://youtu.be...
 
Valeriy Yastremskiy:

Невнимательность простительна. Но действительно умножение и сложение всегда имели приоритет перед делением и вычитанием. это не школьная тема конечно.  эвлкидова. так что замечание не корректно.

 а то что общепринято в ЯП принято равенство приоритета, ну да, внимательнее надо быть.

Vitaly Muzichenko:

php:

JavaScript:

Я уже было и сам начал путаться... Какой же всё таки приоритет операторов в C подобных языках?... Но на помощь пришла Википедия.

Скриншот из страницы, для наглядности:

Единица - наивысший приоритет.

 
Сергей Таболин:

На полном серьёзе, прошу администрацию требовать с потенциальных продавцов аттестат!

Просто уверен - этих самых "продавцов" уменьшится раза в три, как минимум.

Предлагаете тестировать знания программистов? Я только за! :) Но только любой программист здесь должен быть еще и трейдером или хотя бы мыслить как трейдер.

Интересно, что вы имеете в виду под аттестатом?

 
Mihail Matkovskij:

В том и дело, что ещё со школы помню, что есть приоритеты: * / + -

2+2*2

Решение данного примера очень прост в том случае, если правильно применить правила арифметических действий.

Итак:  2+2*2=6

Первое действие которое нужно производит это умножение, а второе действие это сложение.

  1. 2*2=4
  2. 4+2=6

Ответ:6

---

Почему не 8, а именно 6. Приоритеты!

--- 

В вопросе  24 - 2 + 5 сам ожидал получить 17, но не 27.

 
Mihail Matkovskij:

Т.е. вы ещё и понятие "приоритет" не понимаете. ну да ну да. Мне уже даже интересно соц. опрос проводить стало среди таких - какое высшее образование? какую школу заканчивали? средний балл и т.п.

 
Vitaly Muzichenko:

вопрос был в другом, изначально в матеше приоритет плюса над минусом и умножения над делением был без скобок. В ЯП да и в сегодняшней школе это убрали и уравняли умножение с делением и сложение с вычитанием. может это и к лучшему. но и скобки наше все....))))

 
Aleksey Mavrin:

Т.е. вы ещё и понятие "приоритет" не понимаете. ну да ну да. 

Что значит я "не понимаю понятие  "приоритет""?...

 

Разобрался. 

// приоритеты разные
Print(2+2*2);
Print(8+6/2);

// приоритеты одинаковые
Print(8-2+2);
Print(8/2*2);

Результат: 6, 11, 8, 8, соответственно. М-да... любой может запутаться... Приношу извинения перед разработчиками. Ошибся.

 
Valeriy Yastremskiy:

вопрос был в другом, изначально в матеше приоритет плюса над минусом и умножения над делением был без скобок. В ЯП да и в сегодняшней школе это убрали и уравняли умножение с делением и сложение с вычитанием. может это и к лучшему. но и скобки наше все....))))

А я учился еще по советской программе, а там в математике приоритет операторов следующие: "*", "/", "+", "-". И в учебниках математики приоритеты всегда были такими же. Интересно, почему математики решили уравнять приоритеты "+" и "-" и, "*" и "/" ?...

 
Сергей Таболин:

Вы можете удалять все свои посты и продукты в том числе. Вы не знаете элементарных вещей! Открою лично Вам вселенскую тайну: "+" и "-" никакого приоритета друг перед другом не имеют! Равно как и "*" и "/"....

Сходите в школу...

А вы пользовались моими программами и они вам показались плохими, что утверждаете подобное? Как я уже говорил, учился я еще по советской программе, смотрите выше. А там приоритет "+" выше чем "-". Считаете, что из-за этого нужно удалить мои программы? Ну что-ж, пребывайте и дальше в своём невежестве...

