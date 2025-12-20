Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 152
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В интернете опять кто-то не прав) Трушин на эту тему даже старые досоветские учебники ковырял.
https://www.youtube.com/watch?v=ypSF_bRbFbY
https://www.youtube.com/watch?v=PxYuaBhfnJY
Невнимательность простительна. Но действительно умножение и сложение всегда имели приоритет перед делением и вычитанием. это не школьная тема конечно. эвлкидова. так что замечание не корректно.
а то что общепринято в ЯП принято равенство приоритета, ну да, внимательнее надо быть.
php:
JavaScript:
Я уже было и сам начал путаться... Какой же всё таки приоритет операторов в C подобных языках?... Но на помощь пришла Википедия.
Скриншот из страницы, для наглядности:
Единица - наивысший приоритет.
На полном серьёзе, прошу администрацию требовать с потенциальных продавцов аттестат!
Просто уверен - этих самых "продавцов" уменьшится раза в три, как минимум.
Предлагаете тестировать знания программистов? Я только за! :) Но только любой программист здесь должен быть еще и трейдером или хотя бы мыслить как трейдер.
Интересно, что вы имеете в виду под аттестатом?
Я уже было и сам начал путаться... Какой же всё таки приоритет операторов в C подобных языках?... Но на помощь пришла Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5
Скриншот из страницы, для наглядности:
В том и дело, что ещё со школы помню, что есть приоритеты: * / + -
2+2*2
Решение данного примера очень прост в том случае, если правильно применить правила арифметических действий.
Итак: 2+2*2=6
Первое действие которое нужно производит это умножение, а второе действие это сложение.
Ответ:6
---
Почему не 8, а именно 6. Приоритеты!
---
В вопросе 24 - 2 + 5 сам ожидал получить 17, но не 27.
Я уже было и сам начал путаться... Какой же всё таки приоритет операторов в C подобных языках?... Но на помощь пришла Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_C_%D0%B8_C%2B%2B#%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
Скриншот из страницы, для наглядности:
Т.е. вы ещё и понятие "приоритет" не понимаете. ну да ну да. Мне уже даже интересно соц. опрос проводить стало среди таких - какое высшее образование? какую школу заканчивали? средний балл и т.п.
В том и дело, что ещё со школы помню, что есть приоритеты: * / + -
2+2*2
Решение данного примера очень прост в том случае, если правильно применить правила арифметических действий.
Итак: 2+2*2=6
Первое действие которое нужно производит это умножение, а второе действие это сложение.
Ответ:6
---
Почему не 8, а именно 6. Приоритеты!
---
В вопросе 24 - 2 + 5 сам ожидал получить 17, но не 27.
вопрос был в другом, изначально в матеше приоритет плюса над минусом и умножения над делением был без скобок. В ЯП да и в сегодняшней школе это убрали и уравняли умножение с делением и сложение с вычитанием. может это и к лучшему. но и скобки наше все....))))
Т.е. вы ещё и понятие "приоритет" не понимаете. ну да ну да.
Что значит я "не понимаю понятие "приоритет""?...
Разобрался.
Результат: 6, 11, 8, 8, соответственно. М-да... любой может запутаться... Приношу извинения перед разработчиками. Ошибся.
вопрос был в другом, изначально в матеше приоритет плюса над минусом и умножения над делением был без скобок. В ЯП да и в сегодняшней школе это убрали и уравняли умножение с делением и сложение с вычитанием. может это и к лучшему. но и скобки наше все....))))
А я учился еще по советской программе, а там в математике приоритет операторов следующие: "*", "/", "+", "-". И в учебниках математики приоритеты всегда были такими же. Интересно, почему математики решили уравнять приоритеты "+" и "-" и, "*" и "/" ?...
Вы можете удалять все свои посты и продукты в том числе. Вы не знаете элементарных вещей! Открою лично Вам вселенскую тайну: "+" и "-" никакого приоритета друг перед другом не имеют! Равно как и "*" и "/"....
Сходите в школу...
А вы пользовались моими программами и они вам показались плохими, что утверждаете подобное? Как я уже говорил, учился я еще по советской программе, смотрите выше. А там приоритет "+" выше чем "-". Считаете, что из-за этого нужно удалить мои программы? Ну что-ж, пребывайте и дальше в своём невежестве...