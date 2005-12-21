Пример создания эксперта

Принципы построения пользовательских программ на языке MQL4 рассматриваются на примере создания простейшей экспертной системы на основе стандартного индикатора MACD. В данной экспертной системе также рассмотрены примеры реализации таких функций как выставление уровней тейкпрофита с поддержкой трейлинг-стопа и большинство предохраняющих условий для безопасной работы. В предлагаемом примере торговля идет с открытием и контролем одной позиции.

Важное замечание: Для исключения из анализа незначительных(мелкие 'бугорки' на графике) изменений индикатора MACD введем дополнительный контроль за размером рисуемых 'бугров' в виде следующего условия – величина индикатора должна составлять не менее 5 единиц минимальной цены (5*Point, что для USD/CHF равно 0.0005, для USD/JPY = 0.05).

выход из Short – по тейкпрофиту, по трейлинг-стопу или при пересечении MACD со своей сигнальной линией (MACD ниже нуля, идет снизу вверх, а его сверху вниз пересекает сигнальная линия).

выход из Long – по тейкпрофиту, по трейлинг-стопу или при пересечении MACD со своей сигнальной линией (MACD выше нуля, идет cверху вниз, а его снизу вверх пересекает сигнальная линия).

вход в Short (SELL) – индикатор MACD выше нуля, идет cверху вниз, а его снизу вверх пересекает сигнальная линия.

вход в Long (BUY) – индикатор MACD ниже нуля, идет снизу вверх, а его сверху вниз пересекает сигнальная линия.

1-й этап – создание описания эксперта

В окне "Navigator" устанавливаем курсор мыши на разделе "Expert Advisors", нажимаем на правую кнопку мыши и в появившемся меню выбираем команду "Create". Мастер первоначальных настроек эксперта предложит ввести некоторые данные: "Name" – название программы, "Author" – автор программы, "Link" – ссылка на веб-сайт.

2-й этап – создание первичной структуры программы

Код тестового эксперта будет занимать всего несколько страниц, но и такой объем зачастую бывает труден для восприятия. Особенно, если мы с вами не профессиональные программисты... Так ведь? Иначе этого описания не пришлось бы писать :)

Для ознакомления со структурой стандартного эксперта взглянем на предлагаемое описание:

Инициализация переменных Первичные проверки данных проверка графика, количество баров на графике

проверка значений внешних переменных Lots, S/L, T/P, T/S Установка внутренних переменных для быстрого доступа к данным Проверка торгового терминала – пустой ли? Eсли да, то: проверки: если ли деньги на счету и тд...

можно встать в длинную позицию(BUY)? открыть длинную позицию и выйти

можно встать в короткую позицию(SELL)? открыть короткую позицию и выйти

Контроль открытых ранее позиций в цикле если это длинная позиция нужно ли закрыть? нужно ли передвинуть трейлинг-стоп? если это короткая позиция нужно ли закрыть? нужно ли передвинуть трейлинг-стоп?



Получилось достаточно просто, всего 4 основных блока. Теперь попробуем по шагам сформировать куски кода под каждый раздел структурной схемы: Инициализация переменных

Все переменные, которые будут использоваться в программе-эксперте, должны быть предварительно описаны в соответствии с синтаксисом языка MetaQuotes Language 4. Поэтому в начале программы вставляем блок инициализации переменных extern double TakeProfit = 50 ; extern double Lots = 0.1 ; extern double TrailingStop = 30 ; extern double MACDOpenLevel= 3 ; extern double MACDCloseLevel= 2 ; extern double MATrendPeriod= 26 ; В MetaQuotes Language 4 введено такое понятие, как дополнительные пользовательские переменные, которые могут быть установлены извне, без вмешательства в исходный текст программы-эксперта. Это придает дополнительную гибкость. Переменная MATrendPeriod как раз и является такой пользовательской переменной. В начале программы вставляем описание этой переменной. extern double MATrendPeriod=26;



Первичные проверки данных

Этот кусок кода обычно кочует из одного эксперта в другой с мелкими изменениями – практически стандартный блок проверок: if ( Bars < 100 ) { Print ( "bars less than 100" ); return ( 0 ); } if (TakeProfit< 10 ) { Print ( "TakeProfit less than 10" ); return ( 0 ); }



Установка внутренних переменных для быстрого доступа к данным

В коде программы приходится достаточно часто обращаться к значениям индикаторов или оперировать вычисляемыми значениями. int start() { double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; int cnt, ticket, total; Для облегчения кодирования и ускорения доступа применяется предварительное помещение данных во внутренние переменные. MacdCurrent= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_MAIN, 0 ); MacdPrevious= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_MAIN, 1 ); SignalCurrent= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_SIGNAL, 0 ); SignalPrevious= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ,MODE_SIGNAL, 1 ); MaCurrent= iMA ( NULL , 0 ,MATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE , 0 ); MaPrevious= iMA ( NULL , 0 ,MATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE , 1 ); Теперь вместо громадной записи iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0) в тексте программы можно использовать MacdCurrent .



Проверка торгового терминала – пустой ли? Если да, то:

В нашем эксперте мы используем только позиции, открытые по маркету и не трогаем отложенные ордеры. Но для безопасности лучше внесем проверку торгового терминала на наличие выставленных ордеров: total= OrdersTotal (); if (total< 1 ) { проверки: доступны ли деньги на счете и тд...

Перед анализом рыночной ситуации желательно проверить состояние своего счета – есть ли свободные деньги для открытия позиции? if (AccountFreeMargin()<( 1000 *Lots)) { Print ( "We have no money. Free Margin = " , AccountFreeMargin()); return ( 0 ); } проверка возможности встать в длинную позицию (BUY)

Условие входа в длинную позицию: MACD ниже нуля, идет снизу вверх, а его сверху вниз пересекает сигнальная линия. Как это записывается на MQL4 (обратите внимание что работа идет с сохраненными ранее в переменных значениями индикаторов): if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SingnalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDOpenLevel* Point ) && MaCurrent>MaPrevious) { ticket= OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,Lots,Ask, 3 , 0 , Ask+TakeProfit* Point , "macd sample" , 16384 , 0 ,Green); if (ticket> 0 ) { if ( OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print ( "BUY order opened : " ,OrderOpenPrice()); } else Print ( "Error opening BUY order : " , GetLastError ()); return ( 0 ); } Выше говорилось о дополнительном контроле за размером рисуемых 'бугров'. Переменная MACDOpenLevel является 'пользовательской' переменной, которую можно менять, не трогая текста программы, для гибкости контроля. В начале программы вставляем описание этой переменной (заодно и описание переменной, используемой ниже). проверка возможности встать в короткую позицию (SELL)

Условие входа в короткую позицию: MACD выше нуля, идет сверху вниз, а его снизу вверх пересекает сигнальная линия. Как это записывается: if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDOpenLevel* Point ) && MaCurrent<MaPrevious) { ticket= OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,Lots,Bid, 3 , 0 , Bid-TakeProfit* Point , "macd sample" , 16384 , 0 ,Red); if (ticket> 0 ) { if ( OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print ( "SELL order opened : " ,OrderOpenPrice()); } else Print ( "Error opening SELL order : " , GetLastError ()); return ( 0 ); } // здесь мы завершили проверку на возможность открытия новых позиций. // новые позиции открыты не были и просто выходим return(0); }



Контроль открытых ранее позиций в цикле for (cnt= 0 ;cnt<total;cnt++) { OrderSelect (cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()== Symbol ()) { "Cnt" – это переменная цикла, которая должна быть описана в начале программы следующим образом : int cnt = 0; Eсли это длинная позиция if (OrderType()==OP_BUY) { нужно ли закрыть?

Условие выхода из длиной позиции: при пересечении MACD со своей сигнальной линией, когда MACD выше нуля, идет вверху вниз, а его снизу вверх пересекает сигнальная линия. if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 3 ,Violet); return ( 0 ); } нужно ли передвинуть трейлинг-стоп?

Трейлинг-стоп выставляем только тогда, когда у позиции уже есть прибыль, превышающая величину трейлинг-стопа в пунктах и если новый уровень стопа лучше предыдущего. if (TrailingStop> 0 ) { if (Bid-OrderOpenPrice()> Point *TrailingStop) { if (OrderStopLoss() { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), Bid- Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 ,Green); return ( 0 ); } } } Закрываем операторную скобку }



Eсли это короткая позиция else { нужно ли закрыть?

Условие выхода из короткой позиции: при пересечении MACD со своей сигнальной линией, когда MACD ниже нуля, идет снизу вверх, а его сверху вниз пересекает сигнальная линия. if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 3 ,Violet); return ( 0 ); } нужно ли передвинуть трейлинг-стоп?

Трейлинг-стоп выставляем только тогда, когда у позиции уже есть прибыль, превышающая величину трейлинг-стопа в пунктах и если новый уровень стопа лучше предыдущего. if (TrailingStop> 0 ) { if ((OrderOpenPrice()-Ask)>( Point *TrailingStop)) { if ((OrderStopLoss()>(Ask+ Point *TrailingStop)) || (OrderStopLoss()== 0 )) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(), Ask+ Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 ,Red); return ( 0 ); } } } Закрываем все оставшиеся открытые операторные скобки } } } return ( 0 ); }



выход из эксперта...

Вот так, шаг за шагом и написан эксперт...

3-й этап – сборка результирующего кода программы

Откроем настройки эксперта (кнопка F7 или строка меню "Properties..."). Перед нами появится окно, в котором необходимо выставить внешние настройки параметров работы: