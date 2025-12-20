Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 176
Ctrl + Tab если что.
А вообще, всегда знаешь в какой момент нужно открыть какую вкладку по иконке.
это ужасно... я разочарован... 100 раз ctrl+tab нажимать... или 100 раз всматриваться в иконки и кликать...
Вопрос не в том где и что хранить, а в том, для чего это всё нужно.
У меня 84 вкладки, из них как минимум 50 просматриваются несколько раз в день, штук 20 с десяток раз в день, остальные раз в 2-3 дня.
Теперь представьте что вы решили снова просмотреть, это нужно сделать 100 щелчков мышкой, открыть/закрыть и так все 50 ? Верно, это очень нелепо закрывать то, что тебе всегда нужно под рукой.
Согласен, что каждый к чему-то привыкает или имеет свои аргументы, как эффективно использовать приложения. У меня оперативки мало, и компьютер почти каждую ночь отключаю. У Вас по-другому. Просто мы часто склонны ориентироваться на свою "линейку". Это я к тому, что и удивление Аркадия мне понятно, но и с другими вариантами использования браузеров тоже сталкивался.
Уже не один раз заказчики пишут, что не могут завершить работу якобы потому, что я не подтвердил шаг "демонстрация", хотя это не так.
пожалуйста посмотрите.
Тоже самое только что. Раньше никогда такого не было.
Я ему и до этого прикреплял уже советник, подумал может система не увидела. Но дело не в этом...
Видимо перестало автоматом обновлять или обновляет информацию с задержкой.
У меня пишет что ждем заказчика, у него пишет что ждем разработчика.
Возникли проблемы с валидацией продуктов в Маркете.
пишет, что завершилось с ошибкой, никакой информации не выдает.
Здравствуйте, разработчики!
Хочу обратить ваше внимание на неверные расчёты в мониторинге.
По факту сейчас загрузка депозита составляет 52.96%
А мониторинг показывает 71.10%
.
По моим вчерашним и сегодняшним наблюдениям, мониторинг всё время подвирает.
уровень СТОП-ЛЕВЕЛ какой ?
держу пари что не 0
---
как-то можно уже заниматься реальным трейдом, а не гонять трактор по бескрайностям ;-)
Твоё мнение меня не интересует.Тем более, что ты, задавая свой вопрос, уже показал своё непонимание сути дела, иначе говоря, ты демонстрируешь свою некомпетентность.
Твоё мнение меня не интересует.Тем более, что ты, задавая свой вопрос, уже показал своё непонимание сути дела, иначе говоря, ты демонстрируешь свою некомпетентность.
не кипятись...
проверь уровень стоп (стоп-АУТ, то я опечатался, но все поняли о чём). Он почти наверняка 20% - ровно расхождение между твоими представлениями и статистикой.