Vitaly Muzichenko:

Ctrl + Tab если что.

А вообще, всегда знаешь в какой момент нужно открыть какую вкладку по иконке.

это ужасно... я разочарован... 100 раз ctrl+tab нажимать... или 100 раз всматриваться в иконки и кликать...

 
Vitaly Muzichenko:

Вопрос не в том где и что хранить, а в том, для чего это всё нужно.

У меня 84 вкладки, из них как минимум 50 просматриваются несколько раз в день, штук 20 с десяток раз в день, остальные раз в 2-3 дня.

Теперь представьте что вы решили снова просмотреть, это нужно сделать 100 щелчков мышкой, открыть/закрыть и так все 50 ? Верно, это очень нелепо закрывать то, что тебе всегда нужно под рукой.

Согласен, что каждый к чему-то привыкает или имеет свои аргументы, как эффективно использовать приложения. У меня оперативки мало, и компьютер почти каждую ночь отключаю. У Вас по-другому. Просто мы часто склонны ориентироваться на свою "линейку". Это я к тому, что и удивление Аркадия мне понятно, но и с другими вариантами использования браузеров тоже сталкивался.

 
Arkadii Zagorulko:

Уже не один раз заказчики пишут, что не могут завершить работу якобы потому, что я не подтвердил шаг "демонстрация", хотя это не так.


пожалуйста посмотрите.

Тоже самое только что. Раньше никогда такого не было.

Я ему и до этого прикреплял уже советник, подумал может система не увидела. Но дело не в этом...

Видимо перестало автоматом обновлять или обновляет информацию с задержкой.

У меня пишет что ждем заказчика, у него пишет что ждем разработчика.

Файлы:
Screenshot_7.jpg  54 kb
 

Возникли проблемы с валидацией продуктов в Маркете.



пишет, что завершилось с ошибкой, никакой информации не выдает.

 
MT5 не загружаются следующие индикаторы из библиотеки: XXDPOCandles 2018.12.03;  XXDPO 2011.10.13;  JRSX Candle  2015.04.14
 
Что то произошло с личными сообщениями в мобильной версии сайта. 
Съехала вся разметка, сообщения не загружаются. 
Здравствуйте, разработчики!

Хочу обратить ваше внимание на неверные расчёты в мониторинге.

По факту сейчас загрузка депозита составляет 52.96%  

А мониторинг показывает 71.10%

  

По моим вчерашним и сегодняшним наблюдениям, мониторинг всё время подвирает.

 
уровень СТОП-ЛЕВЕЛ какой ?

держу пари что не 0

как-то можно уже заниматься реальным трейдом, а не гонять трактор по бескрайностям ;-)

Maxim Kuznetsov:

уровень СТОП-ЛЕВЕЛ какой ?

держу пари что не 0

как-то можно уже заниматься реальным трейдом, а не гонять трактор по бескрайностям ;-)

Твоё мнение меня не интересует.

Тем более, что ты, задавая свой вопрос, уже показал своё непонимание сути дела, иначе говоря, ты демонстрируешь свою некомпетентность.
 
Олег avtomat:

Твоё мнение меня не интересует.

Тем более, что ты, задавая свой вопрос, уже показал своё непонимание сути дела, иначе говоря, ты демонстрируешь свою некомпетентность.

не кипятись...

проверь уровень стоп (стоп-АУТ, то я опечатался, но все поняли о чём). Он почти наверняка 20% - ровно расхождение между твоими представлениями и статистикой. 

