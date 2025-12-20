Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 110

Rashid Umarov:

Спасибо за сообщение, разбираемся.

Сейчас во всех сервисах цены и расчеты должны производиться с учетом НДС (VAT) для покупателей из Евросоюза. В данном случае (в вашей работе) есть ошибка, будем исправлять показ цен.

@Rashid Umarov

Обратите внимание плз - сумма на стр 'Платежи' не совпадает с этой исправленной


https://www.mql5.com/en/job/106109

Alexander Puzanov:

@Rashid Umarov

Здравствуйте!

Ошибка в отображении платежа исправлена.

 

Здравствуйте! В разделе Сервисдеск не нашел категорию по MQL5, поэтому, решил опубликовать здесь пример с ошибкой.

Во время дебага заметил, что переменные ENUM_TIMEFRAMES могут приобретать значения, которых нет в данном перечислении. В данном примере, это число 7. Исходник прилагаю.
Файлы:
Pavel Kozlov:

Здравствуйте!

Ошибка в отображении платежа исправлена.

Спасибо

 

У меня в платежах висит замороженная операция. Что это такое и как её разморозить?

Mihail Matkovskij:

Во время дебага заметил, что переменные ENUM_TIMEFRAMES могут приобретать значения, которых нет в данном перечислении.

Enum - это полноценный int. Поэтому инкремент действует аналогично.

 

Проблема: "Замороженная операция"

Проблемы с выводом. 2019.09.28 11:16, #2455597

Могут ли решить проблему и просто молчать? Не знаю как тут все работает.

 
Olesya Mazurova:

Здесь с мошенниками не церемонятся. Ожидайте

 

У меня тоже проблема с выводом на Сardpay (замороженная операция).

Уже неделю Сервисдеск молчит, не отвечает на заявку.

Что случилось? Может кто знает?

