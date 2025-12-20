Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 110
Спасибо за сообщение, разбираемся.
Сейчас во всех сервисах цены и расчеты должны производиться с учетом НДС (VAT) для покупателей из Евросоюза. В данном случае (в вашей работе) есть ошибка, будем исправлять показ цен.
@Rashid Umarov
Обратите внимание плз - сумма на стр 'Платежи' не совпадает с этой исправленной
https://www.mql5.com/en/job/106109
@Rashid Umarov
Здравствуйте!
Ошибка в отображении платежа исправлена.
Здравствуйте! В разделе Сервисдеск не нашел категорию по MQL5, поэтому, решил опубликовать здесь пример с ошибкой.
Здравствуйте!
Ошибка в отображении платежа исправлена.
Спасибо
У меня в платежах висит замороженная операция. Что это такое и как её разморозить?
Во время дебага заметил, что переменные ENUM_TIMEFRAMES могут приобретать значения, которых нет в данном перечислении.
Enum - это полноценный int. Поэтому инкремент действует аналогично.
Проблема: "Замороженная операция"
#2449266 | 2019.09.23 12:02
Здравствуйте!
Ошибка в отображении платежа исправлена.
Проблемы с выводом. 2019.09.28 11:16, #2455597
Могут ли решить проблему и просто молчать? Не знаю как тут все работает.
Здесь с мошенниками не церемонятся. Ожидайте
У меня тоже проблема с выводом на Сardpay (замороженная операция).
Уже неделю Сервисдеск молчит, не отвечает на заявку.
Что случилось? Может кто знает?