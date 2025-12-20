Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 159

Новый комментарий
 
Sergey Golubev:

Если это автобан по IP (из-за слишком частых запросов на сайт в единицу времени), то перезагрузите роутер и компьютер, и, если у вас динамическое IP, то оно поменяется, и вы сможете войти сюда без прокси.

Это хорошо если у человека динамичны/серый IP. А что будет если статичный белый IP. У меня белый, но динамичный. Поэтому перезагрузка помогла =)))

P.S. Даже больше просто сверху маркет нажимаете. Страница открывается. Но после получаете бан по IP. Только что проверил.


 
Konstantin Nikitin:

Это хорошо если у человека динамичны/серый IP. А что будет если статичный белый IP. У меня белый, но динамичный. Поэтому перезагрузка помогла =)))

Это наверное у всех (на англ форуме с утра постят).
Я перезапустил роутер, и все исправилось (интернет - "Домашний билайн").

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

403 - Forbidden: Отказано в доступе. Как это исправить?

Сергей Голубев , 2021.02.20 11:43

...
Я зашел в Маркет https://www.mql5.com/en/market - Мои продукты и получил ошибку:

Я перезапустил роутер, теперь все в порядке:

На англ форуме говорят, что это исправится само через несколько часов:

 
Sergey Golubev:

Это наверное у всех (на англ форуме с утра постят).
Я перезапустил роутер, и все исправилось (интернет - "Домашний билайн").

На англ форуме говорят, что это исправится само через несколько часов:


Коллеги, всё-таки нужно просить администрацию исправить погрешность на сайте.

Не совсем правильно, если эти ребусы будут разгадывать пользователи, у них другие задачи.

Надеюсь, модератор поможет оперативно донести информацию до админов.

 
Vadim Zotov:

Сегодня началась проблема с автоматическим баном IP.



у меня после захода на автокопию (не разобрался что за копия, но форум практически весь) этого сайта, 403 был часа на 4-5. Потом отпускало. роутер не перегружал.

И Модератор НЕ админ.
 
Valeriy Yastremskiy:

у меня после захода на автокопию (не разобрался что за копия, но форум практически весь) этого сайта, 403 был часа на 4-5. Потом отпускало. роутер не перегружал.

И Модератор НЕ админ.
Ну если так, тогда все будут пользоваться сервисом часов через 4-5  после каждой попытки. Лично меня это не устраивает. И танцы с бубном вокруг роутера мне тоже не нравятся.
 
Vadim Zotov:
Ну если так, тогда все будут пользоваться сервисом часов через 4-5  после каждой попытки. Лично меня это не устраивает. И танцы с бубном вокруг роутера мне тоже не нравятся.

мне тоже не нравятся, к тому же заходил на сторонний ресурс. По теме добавил. В соответствующие темы отписал. реакции не увидел. повторять не пробовал.)

 

Здравствуйте. Прошу разработчиков добавить возможность отката к предыдущему билду. Или дать возможность программистам приостанавливать обновление, на время работы над проектами. Потому как с обновлениями могут появляется баги, которые очень сильно замедляют разработку. Например, в моём текущем билде (2793) я обнаружил сбои отладки. Ставлю точку останова, но отладчик её пропускает. У меня получилось воссоздать условия появление бага на тестовом эксперте, который я прикрепил к данному сообщению.

Debug

Последовательность действий для демонстрации.

  1. Установить точки останова, как показано на скриншоте.
  2. Запустить эксперта в режиме отладки
  3. Осуществить заход в функцию line.Color с помощью команды Шаг с заходом.
  4. С помощью команды Шаг с обходом добиться выхода из функции обратно.
  5. Еще раз вызвать команду Шаг с обходом.

В результате отладчик переместится на строку 28, минуя строку 26.

Файлы:
Test001.mq5  4 kb
Test001.ex5  49 kb
 
десктопный мт5 2755, виндовс 7. вкладка календарь - не сохраняются настройки после выхода. при следующем входе надо опять настраивать под себя. очень неудобно. исправьте, пжлст
 

Здравствуйте. Обнаружил зацикливание отладчика в рекурсивных функциях. Сделал тестовый пример для демонстрации.

Поставил точку останова на 15 строку. После запуска скрипта вызываю команду Шаг с заходом, до момента, когда функция вернет true. После этого вызываю еще раз Шаг с заходом и отладчик перемещается на строку 16. После чего, вызывая любую из команд, Шаг с заходом, Шаг с обходом или Шаг наружу, сколько угодно раз, мне не удается выйти из функции.

2021.02.25 14:22:10.887 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2796 started for MetaQuotes Software Corp.


Файлы:
Test001.mq5  3 kb
Test001.ex5  36 kb
 
Mihail Matkovskij:


if(v1<10) всегда true

1...152153154155156157158159160161162163164165166...212
Новый комментарий