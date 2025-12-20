Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 159
Если это автобан по IP (из-за слишком частых запросов на сайт в единицу времени), то перезагрузите роутер и компьютер, и, если у вас динамическое IP, то оно поменяется, и вы сможете войти сюда без прокси.
Это хорошо если у человека динамичны/серый IP. А что будет если статичный белый IP. У меня белый, но динамичный. Поэтому перезагрузка помогла =)))
P.S. Даже больше просто сверху маркет нажимаете. Страница открывается. Но после получаете бан по IP. Только что проверил.
Это наверное у всех (на англ форуме с утра постят).
Я перезапустил роутер, и все исправилось (интернет - "Домашний билайн").
Сергей Голубев , 2021.02.20 11:43
...
Я зашел в Маркет https://www.mql5.com/en/market - Мои продукты и получил ошибку:
Я перезапустил роутер, теперь все в порядке:
На англ форуме говорят, что это исправится само через несколько часов:
Элени Анна Брану , 2021.02.20 10:44
Подождите, через несколько часов это разрешится самостоятельно, это временный бан IP.
Коллеги, всё-таки нужно просить администрацию исправить погрешность на сайте.
Не совсем правильно, если эти ребусы будут разгадывать пользователи, у них другие задачи.
Надеюсь, модератор поможет оперативно донести информацию до админов.
Сегодня началась проблема с автоматическим баном IP.
у меня после захода на автокопию (не разобрался что за копия, но форум практически весь) этого сайта, 403 был часа на 4-5. Потом отпускало. роутер не перегружал.И Модератор НЕ админ.
Ну если так, тогда все будут пользоваться сервисом часов через 4-5 после каждой попытки. Лично меня это не устраивает. И танцы с бубном вокруг роутера мне тоже не нравятся.
мне тоже не нравятся, к тому же заходил на сторонний ресурс. По теме добавил. В соответствующие темы отписал. реакции не увидел. повторять не пробовал.)
Здравствуйте. Прошу разработчиков добавить возможность отката к предыдущему билду. Или дать возможность программистам приостанавливать обновление, на время работы над проектами. Потому как с обновлениями могут появляется баги, которые очень сильно замедляют разработку. Например, в моём текущем билде (2793) я обнаружил сбои отладки. Ставлю точку останова, но отладчик её пропускает. У меня получилось воссоздать условия появление бага на тестовом эксперте, который я прикрепил к данному сообщению.
Последовательность действий для демонстрации.
В результате отладчик переместится на строку 28, минуя строку 26.
Здравствуйте. Обнаружил зацикливание отладчика в рекурсивных функциях. Сделал тестовый пример для демонстрации.
Поставил точку останова на 15 строку. После запуска скрипта вызываю команду Шаг с заходом, до момента, когда функция вернет true. После этого вызываю еще раз Шаг с заходом и отладчик перемещается на строку 16. После чего, вызывая любую из команд, Шаг с заходом, Шаг с обходом или Шаг наружу, сколько угодно раз, мне не удается выйти из функции.
2021.02.25 14:22:10.887 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2796 started for MetaQuotes Software Corp.
if(v1<10) всегда true