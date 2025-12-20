Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 47
Что же вы не договариваете? Так что случилось с "остатком", который "был представлен сам себе"?
В чем противоречие "всякому здравому смыслу"?
Мы обсуждаем сервис копирования торговых сигналов или абстрактную формулу расчета прироста?
Автор этого платного сигнала оставил его "представленным самому себе", а показатель прироста дал объективную оценку последствий для депозита подписчиков.
Другими словами. Если бы провайдер сигнала -- закрыл все сделки принудительно -- вывел 95% имеющегося баланса. То его торговля была бы успешной и "прирост" был бы 30%.
Но в данном случае, он сначала вывел 95% баланса -- а "цена" сама "приговорила" 5% остатка. И это уже изменило трактовку на "слитый депозит".
Так получается?
Т.е. слитые 5% остатка от успешной торговли -- по философии сервиса сигналов -- резко классифицируют де-факто профитную торговлю как де-юре убыточную.
Mathcad использовать для задачи начальной школы - сильно. Двойка четвертого класса вам!
я там добавил для понимания.
Но для того, чтобы двойками разбрасываться, надо понимать задачу, а у вас этого понимания нет.
Вы расскажите, что сигнал "де-факто профитный" тем, чьи депозиты он слил )
Вы расскажите, что сигнал "де-факто профитный" тем, чьи депозиты он слил )
подписчиков же не было -- поэтому провайдер сигналов не мог слить ничьи депозиты.
к тому же он мог принудительно закрыть убыточные сделки до вывода баланса -- и всё было бы нормально по формулам сервиса сигналов.
но провайдер сначала вывел, а потом закрыл -- что изменилось по сути для депозита сигнала?
Если посмотреть "детали" сигнала -- то там по so закрыто 100$ -- всего 5% от баланса на момент вывода.
Какой депозит подписчиков в таком случае может быть слит?
И как 5% слитые превращаются в 100% -- это по-вашему "объективная оценка последствий"?
Насколько я понял -- при оценке статистики сигнала -- тупо смотрятся условия закрытия ордеров -- если есть закрытие по so -- то безапелляционно сигнал классифицируется как "слитый".
Т.е. в нашем случае, если бы советник при подходе к уровню so закрыл бы сделки принудительно -- то убыток был бы 5%.
Но в нашем случае произошло закрытие по so -- результат такой же -- но классификация уже другая -- убыток 100% и трактовка "слитый депозит"
И ещё момент -- смотрим график "прироста":
Мы видим, что ещё до "слития" 5% остатка -- "прирост" уже уменьшился на 95% -- причём его уменьшение произошло только за счёт вывода средств.
Тогда возникает противоречие с тем, что вы говорите -- что именно "слитие" сделало прирост равным -100%.
Прирост близкий к -100% дал не более чем простой вывод баланса.
Что тогда понимается под "приростом" с точки зрения сервиса сигналов? Если "пророст, это любое изменение баланса" -- то тогда вывод заработанных средств -- пагубно отражается на статистике сигнала -- и не просто "пагубно", а может развернуть статистику профитного сигнала с 30% профита на 95% убытка.
Добрый день. Столкнулся с некоторой проблемкой у брокера FxPro. Создаю сигнал для МТ5, а связи с сервером нет. Более того, даже нет такого сервера FxPro-ECN в перечне серверов. Присутствуют только сервера для МТ4, при чем независимо от того включен МТ5 или МТ4 в сигнале. С чем это связано? Это проблемы у брокера, проблемы с платформой МТ5 или проблемы на сервисе MQL?