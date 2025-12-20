Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 160
if(v1<10) всегда true
Действительно? А что вы видите перед if?
Добрый день! Не могу оплатить подписку на сигнал в МТ4. При выходе в терминале на страницу с конкретным методом оплаты отображает страница: " Эта программа не может отобразить эту веб-страницу"
Прошу исправить количество звёзд в отзыве в работе
https://www.mql5.com/ru/job/129811
Заказчик в чате подтвердил что ставил 5, сейчас он обещал написать в сервис-деск.
Добавляю ссылку на сообщение заказчика
https://www.mql5.com/ru/forum/358206/page2#comment_21139722
Добрый день
Пропала часть истории сигнала https://www.mql5.com/ru/signals/700077
В результате данные о прибыльности совершенно не правильные.
Какова причина и возможно ли исправить?
Добрый день
Обычно брокеры удаляют историю.
Например - у меня:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
...
Marsel , 2021.02.12 14:27
Попросите вашего брокера восстановить торговую историю.
Добрый день, с сайтом проблемы, при добавлении в друзья с нижних строк комментариев, или отзывов, окно подтверждения возникает, не на экране, а выше, приходится перекручивать вверх страницу что бы подтвердить. Исправьте пожалуйста.
Попробуйте обновить страницу по Ctr+F5, эту ошибку исправили
Спасибо похоже работает.
- Я купил советника из маркета. Версия советника была 1.6, а сейчас вышло обновление 2.0, но я не могу его установить себе в терминал. Произошел какой-то сбой.
Помогите как мне все таки его обновить!
Скрин во вложении
Данный провайдер заблокирован за грубые нарушения:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16***