Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!

Evgeniy Zhdan:

if(v1<10) всегда true

Действительно? А что вы видите перед if?

 

Добрый день! Не могу оплатить подписку на сигнал в МТ4. При выходе в терминале на страницу с конкретным методом оплаты отображает страница: " Эта программа не может отобразить эту веб-страницу"

 

Прошу исправить количество звёзд в отзыве в работе 

https://www.mql5.com/ru/job/129811

Заказчик в чате подтвердил что ставил 5, сейчас он обещал написать в сервис-деск.

Добавляю ссылку на сообщение заказчика

https://www.mql5.com/ru/forum/358206/page2#comment_21139722

  • 2020.09.20
  • www.mql5.com
Всем доброго времени суток. Нужен советник мт4, использующий паттерн 123. В видео по ссылке (https://youtu.be/LQEqfazUpUM) подробно человек объясняет эту ТС. Робот должен выставлять стопы и использовать трал. Так же необходимо предусмотреть торговлю без стопов, чтоб была возможность использовать мартышку. Нужные параметры: Lots - обьем сделки. Trail - количество пунктов после которых будет включаться трейлинг. TP - тейк профит в пунктах. Use-Martingale - (true/false) при включении бот не будет
 

Добрый день

Пропала часть истории сигнала https://www.mql5.com/ru/signals/700077

В результате данные о прибыльности совершенно не правильные.

Какова причина и возможно ли исправить?

 
Oleksandr Pavlov:

Обычно брокеры удаляют историю.
Например - у меня:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

...

Marsel , 2021.02.12 14:27


Попросите вашего брокера восстановить торговую историю.


 
Добрый день, с сайтом проблемы, при добавлении в друзья с нижних строк комментариев, или отзывов, окно подтверждения возникает, не на экране, а выше, приходится перекручивать вверх страницу что бы подтвердить. Исправьте пожалуйста.
 
Igor Ivanov:
Добрый день, с сайтом проблемы, при добавлении в друзья с нижних строк комментариев, или отзывов, окно подтверждения возникает, не на экране, а выше, приходится перекручивать вверх страницу что бы подтвердить. Исправьте пожалуйста.

Попробуйте обновить страницу по Ctr+F5, эту ошибку исправили

 
Rashid Umarov:

Попробуйте обновить страницу по Ctr+F5, эту ошибку исправили

Спасибо похоже работает.

 

- Я купил советника из маркета. Версия советника была 1.6, а сейчас вышло обновление 2.0, но я не могу его установить себе в терминал. Произошел какой-то сбой. 

Помогите как мне все таки его обновить!

Скрин во вложении

Файлы:
4bo7yy.jpg  910 kb
20210318.log  2 kb
443.jpg  212 kb
 
Montvid:

- Я купил советника из маркета. Версия советника была 1.6, а сейчас вышло обновление 2.0, но я не могу его установить себе в терминал. Произошел какой-то сбой. 

Помогите как мне все таки его обновить!

Скрин во вложении

Данный провайдер заблокирован за грубые нарушения: 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?

Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16

***

Весь провайдер Zomro с подсетями заблокирован за массовые мошеннические действия с его подсетей.

***
