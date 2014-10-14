Добавления на форуме: управление подпиской из профиля

Мы стремимся обеспечить максимальное удобство посетителям нового MQL5.community, и продолжаем наращивать функциональность нашего сайта. Добавлена такая полезная черта современного форума как управление подпиской.




Теперь вы можете легко настроить получение уведомлений о следующих событиях:

  • публикация новой статьи;
  • появление новой темы на форуме;
  • поступление личного сообщения от другого члена MQL5-сообщества;
  • появление новых сообщений в Избранном (статьи и темы, которые вы отметили).

Отметив нужные пункты, вы будете уверены, что не пропустите новое, интересующее вас сообщение. Об этом позаботится наша система, которое отошлет письмо по адресу электронной почты, указанному в профиле. При этом уведомления о новых статьях и темах будут отсылаться исходя из языка, который был выбран в профиле.


Поместить тему форума в Избранное очень просто - кликнете мышкой по звездочке рядом с названием темы, и в дальнейшем вам не придется ее искать во всех разделах.




Если у вас есть какие-то замечания или предложения по новшествам - пожалуйста, сообщайте. Наши web-разработчики стараются реализовывать все нужное и удобное, а найденные ошибки исправляют оперативно.
 

Ну тогда логическое продолжение это поместить ссылку "Избранное" на видное место

без похода в профиль...

 
А подписку-то убрали...

Очень неудобно, для просмотра обновлений нужно заходить на сайт. А если заработался, и зайти забыл, то через день можно обнаружить в интересующей теме 25 новых страниц.

Ну, а про статьи и личные сообщения я вообще молчу.


Может, вернете?


ps: RSS - не выход.

komposter:

Может, вернете?

Да, скоро вернём
 
Урррра! Заработали уведомления об обновлениях!!!
 

С тех пор, как заработали уведомления, появился маленький баг - если открыта страничка с "unread#unread" в конце, то нажатие на звездочку (добавление в избранное) сопровождается появлением вот такого окошка:


Подписка при этом включается.

 
О насущном - Ctrl+Enter для отправки сообщения добавите?
 
komposter:

С тех пор, как заработали уведомления, появился маленький баг - если открыта страничка с "unread#unread" в конце, то нажатие на звездочку (добавление в избранное) сопровождается появлением вот такого окошка:

Баг все еще проявляется. Закономерности теперь обнаружить не удается.


Плюс обнаружен один новый:


Тема удалена, а звездочка светится.

Или задумывалось, что я должен удалить ее из подписки сам? В принципе, логично. Но звездочку светить все равно не надо.


О насущном, поклянчу еще раз (для профилактики):

  1. Ctrl+Enter для отправки сообщения добавите?
  2. Shift+Ctrl+стрелка (влево/вправо) исправите?
 
При прочтении тем с мобильного (залогинен) они не отмечаются прочитанными, и числятся в избранном.
