Добавления на форуме: управление подпиской из профиля
Ну тогда логическое продолжение это поместить ссылку "Избранное" на видное место
без похода в профиль...
Очень неудобно, для просмотра обновлений нужно заходить на сайт. А если заработался, и зайти забыл, то через день можно обнаружить в интересующей теме 25 новых страниц.
Ну, а про статьи и личные сообщения я вообще молчу.
Может, вернете?
ps: RSS - не выход.
komposter:
Может, вернете?
С тех пор, как заработали уведомления, появился маленький баг - если открыта страничка с "unread#unread" в конце, то нажатие на звездочку (добавление в избранное) сопровождается появлением вот такого окошка:
Подписка при этом включается.
Баг все еще проявляется. Закономерности теперь обнаружить не удается.
Плюс обнаружен один новый:
Тема удалена, а звездочка светится.
Или задумывалось, что я должен удалить ее из подписки сам? В принципе, логично. Но звездочку светить все равно не надо.
О насущном, поклянчу еще раз (для профилактики):
- Ctrl+Enter для отправки сообщения добавите?
- Shift+Ctrl+стрелка (влево/вправо) исправите?
Мы стремимся обеспечить максимальное удобство посетителям нового MQL5.community, и продолжаем наращивать функциональность нашего сайта. Добавлена такая полезная черта современного форума как управление подпиской.
Теперь вы можете легко настроить получение уведомлений о следующих событиях:
Отметив нужные пункты, вы будете уверены, что не пропустите новое, интересующее вас сообщение. Об этом позаботится наша система, которое отошлет письмо по адресу электронной почты, указанному в профиле. При этом уведомления о новых статьях и темах будут отсылаться исходя из языка, который был выбран в профиле.
Поместить тему форума в Избранное очень просто - кликнете мышкой по звездочке рядом с названием темы, и в дальнейшем вам не придется ее искать во всех разделах.
Если у вас есть какие-то замечания или предложения по новшествам - пожалуйста, сообщайте. Наши web-разработчики стараются реализовывать все нужное и удобное, а найденные ошибки исправляют оперативно.