Добрый день. 

Заказал свой простой индикатор. здесь на сайте. Работает хоорошо. Но  не приходят сообщения пуш-сообщения на телефон. 

Тоесть приходят только когда терминал включен на компе...или когда его только запустил то просто куча сообщений одновременно приходит. 

Синхронизацию сделал. все сделал вроде бы. не первый год вроде бы пользуюсь но не могу понять уже что. помогите пож та

 
не большой скрин 
 

перестановил мт 5 и не чего 

 
 более актуальная картинка скрин 
 

забыл главное.. но думаю понятно) я арендовал платный VPS сервер на этом сайте. 

годами вс работало...скажем так..а сейчас уже голова кружиться ..не пойму что делать 

 
Nykolai Kalchenko #:
не большой скрин 

В логах сказано:

0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators

Как будто и некому отправлять-то

 

да что я только уже не переделал. 


не видит вообще никакие индикаторы и советники..даже стандарстные и даже 1 рафик..вообще ничего не видел при синхронизации 

 
Некоректные данные календаря
Корректное время выхода в 14:45 GMT, у вас на сайте в 11:00 GMT. Время следующего выпуска также некорректное.
2. European Central Bank (ECB) Interest Rate Decision https://www.mql5.com/en/economic-calendar/european-union/ecb-interest-rate-decision
Выпуск 30.01, на сайте и 29.01 и 30.01.

Эти данные вручную редактируются что-ли?
 

Не работает тестер стратегий при тестировании индикатора если:

- создан шаблон графика (без индикатора) и сохранен под именем индикатора. 

МТ5 билд 4864, 4872 аналогично

Долго не мог понять почему индикатор не хочет запускаться, обычно при отладке сохраняю настроенный шаблон, чтобы понимать и более удобный цвет был, однако тут при запуске выдает список параметров и на этом тестер висит, не стартует. 

Почините плиз! 

Предложение по форуму:


Добавить кнопку сохранения отдельных сообщений себе. 

Или в профиле создать раздел, чтоб можно было посмотреть все отлайканные сообщения. 

