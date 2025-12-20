Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 146
В визуальном режиме не ставьте максимальную скорость и будут обрисовываться все объекты
Это самое простое. Я с этим разобрался. Но что делать с оптимизацией?
К сожалению все телепаты в отпуске, а Вы не предоставили никаких деталей, описаний и технический подробностей - поэтому никто Вам не поможет.
У меня вопрос возник по описанию константы PRICE_WEIGHTED.
Правильная ли в описании приведена формула? Разве там не должно быть (high+low+open+close)/4 ?
Всем добрый день. Я пытался найти способ обратиться напрямую к разработчикам, но не нашел как это сделать.
Я создал индикатор горизонтального объема, который немного ломает отображение баров на графике, если:
1) Индикатор установлен на график.
2) Добавлен хотя бы один интервал (кнопкой Add), который отображает прямоугольники (она же гистограмма).
3) На графике должна быть открыта любая сделка либо в лонг, либо в шорт. Именно открытая сделка ломает отображение.
Поскольку уровень открытого ордера помечается зеленой штрих пунктирной линией, то окантовка баров становится точно такой же.
Исходники и сам индюк, вызывающий данный баг, на общее обозрение я не хочу выкладывать, но готов их передать разработчикам. Есть подозрение на: OBJ_RECTANGLE_LABEL.
Добрый день! Помогите решить вопрос!
В событии OnTester я:
1. Формирую файл со случайным именем (генерирую случайный Double и перевожу его в стринг)
2. Пытаюсь создать фрейм для передачи данных со стороны агента на сторону клиента (т.е. того, кто запускает советник).
Но именно на строке 73, там где я вызываю функцию FrameAdd в процессе оптимизации возникает ошибка, и тест (или конкретно OnTester, не знаю) снова повторяется (т.е. снова формируется файл и мне отправляется, снова вызывается FrameAdd и снова система спотыкается... и так бесконечно.
Файлы на стороне клиента я получаю, без проблем, но событие OnTesterPass() - не возникает... Данное событие мне нужно, чтобы я нашел нужный файл и переименовал его (используя номер прогона при обращении к функции FrameNext). Ошибка такая:
Сами файлы мне приходят без проблем:
Если закоментировать строку FrameAdd - то все работает без проблем, без ошибок и оптимизация не зацикливается.
В чем причина, подскажите?
Если закомментировать часть кода по созданию файла, то от этого легче не становиться (не помогает, проблема не решается):