Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 146

Vladimir Karputov:

В визуальном режиме не ставьте максимальную скорость и будут обрисовываться все объекты

Это самое простое. Я с этим разобрался. Но что делать с оптимизацией?

 
Aleksandr Dziuba:

Это самое простое. Я с этим разобрался. Но что делать с оптимизацией?

К сожалению все телепаты в отпуске, а Вы не предоставили никаких деталей, описаний и технический подробностей - поэтому никто Вам не поможет.

 

У меня вопрос возник по описанию константы PRICE_WEIGHTED.

Вопрос

Правильная ли в описании приведена формула? Разве там не должно быть (high+low+open+close)/4 ?

 

Всем добрый день. Я пытался найти способ обратиться напрямую к разработчикам, но не нашел как это сделать.

Я создал индикатор горизонтального объема, который немного ломает отображение баров на графике, если:

1) Индикатор установлен на график.

2) Добавлен хотя бы один интервал (кнопкой Add), который отображает прямоугольники (она же гистограмма).

3) На графике должна быть открыта любая сделка либо в лонг, либо в шорт. Именно открытая сделка ломает отображение.

Поскольку уровень открытого ордера помечается зеленой штрих пунктирной линией, то окантовка баров становится точно такой же.

Исходники и сам индюк, вызывающий данный баг, на общее обозрение я не хочу выкладывать, но готов их передать разработчикам. Есть подозрение на: OBJ_RECTANGLE_LABEL.

Добрый день! Помогите решить вопрос!


В событии OnTester я:

1. Формирую файл со случайным именем (генерирую случайный Double и перевожу его в стринг)

   // генерируем случайное число
   double СлучайноеЧисло = f_РандомDouble();
   // из числа формируем название файла
   string НазваниеФайла = DoubleToString(СлучайноеЧисло, 12);
   
   // создаем файл с указанным именем и пишем туда Hello
   c_Файл Файл(НазваниеФайла);
   Файл.f_ОткрытьФайл();
   Файл.f_Записать("Hello!");
   Файл.f_ЗакрытьФайл();

2. Пытаюсь создать фрейм для передачи данных со стороны агента на сторону клиента (т.е. того, кто запускает советник).

   // создаем фрейм со случайным числом, из которого мы генерировали имя файла
   FrameAdd("SaveSet", 1, СлучайноеЧисло, НазваниеФайла);

Но именно на строке 73, там где я вызываю функцию FrameAdd в процессе оптимизации возникает ошибка, и тест (или конкретно OnTester, не знаю) снова повторяется (т.е. снова формируется файл и мне отправляется, снова вызывается  FrameAdd и снова система спотыкается... и так бесконечно.


Файлы на стороне клиента я получаю, без проблем, но событие OnTesterPass() - не возникает... Данное событие мне нужно, чтобы я нашел нужный файл и переименовал его (используя номер прогона при обращении к функции FrameNext). Ошибка такая:

Сами файлы мне приходят без проблем:


Если закоментировать строку FrameAdd - то все работает без проблем, без ошибок и оптимизация не зацикливается.

В чем причина, подскажите?

Файлы:
OnTester.mq5  28 kb
 

Если закомментировать часть кода по созданию файла, то от этого легче не становиться (не помогает, проблема не решается):

   // создаем файл с указанным именем и пишем туда Hello
   /*
   c_Файл Файл(НазваниеФайла);
   Файл.f_ОткрытьФайл();
   Файл.f_Записать("Hello!");
   Файл.f_ЗакрытьФайл();
   */
 
Тема какая-то глухая. Что-то с разработчиками никак не удаётся общаться. Мы пишем, а в ответ полное молчание.
 
Если не ошибаюсь, то разработчики давно писали, что файловые функции в тестере недоступны для использования.
 
Если что, сообщения от system из маркета опять не приходят в лс на сайте. 
Последнее время сообщения 14.23 
Все что после не отображается в лс от system 
 
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста:  я создал демо - счет в МТ4, но не сохранил пароль (видно только звездочки) - как его узнать? очень надо! Писал своему брокеру (Альпари) - он сказал что поскольку счет создан не через их личный кабинет, а просто в терминале  - то у них нет к нему доступа и обращайтесь в сервисдеск! Но там такие вопросы не рассматривают - идите на форум! На форуме я пробовал в нескольких темах задать вопрос - но полный игнор! Помогите с решением кто сталкивался, буду очень признателен!
