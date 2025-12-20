Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 83
Добрый день! не могу понять почему мой сигнал не доступен в поиске?
У кого узнать? администрация, прошу разъяснить. Спасибо
VISA6173 13:09 Покупка 1800.52р SCD*Metaquotes Деньги скарты списались, а на сайте не появились.
Напишите в сервисдеск через раздел своего профиля, пожалуйста.
Вот та же проблема, что на пост выше. Написал в сервис, жду ответа. Однако, странно, что так долго средства с карты поступают. Тоже VISA. Две транзакции одна на 90$, вторая на 40$.
Конечно в письме на почте, о проведении транзакции, было написано, что операция появится в течении нескольких дней. Что происходит с сервисом? Оплата через Yandex.деньги не проходит, ошибка появляется. QIWI Wallet, совсем пропала с сайта. Самый популярный способ оплаты по карте, и так долго... То есть, придется заранее вводить средства на оплату сигналов, и VMR. Несколько нагнетает.
Не подскажите с чем связанно?
Спасибо!
Добрый день.
Вопрос технического характера.
Имеется VDS, на ней установлен MetaTrader 5. ОС Windows Server 2016.
В терминале крутятся 2 робота. В настройках терминала включены уведомления на мобильный на 2 разных MetaQuotesid. Проблема в том, что когда запускаются роботы и одновременно отсылают сообщения о запуске, то на каждый MetaID должно пушиться по 2 сообщения. На деле на 1 телефон приходит 2 сообщения, на второй 1.
Если туже самую ситуацию воспроизвести на локальном железном ПК, то на оба телефона приходят по 2 сообщения, то есть все корректно.
На виртуалке 443 порт открыт, иначе бы ничего не приходило.
Вопрос, почему на один мобильник приходит 2 пуша, а на второй один, хотя должно быть 2? Кто сталкивался и как решал?
Товарищи админы/разработчики, поделитесь тоже советом пожалуйста.
вот есть 2 директории:
C:\Program Files\MT5
C:\Users\Me\AppData\Roaming\MetaQuotes
вопрос: почему тонна котировок, которую я загрузил в терминал, дублируется в обе директории?
хочу перейти на SSD (32 Gb), но туда не поместится.
С целью улучшения обратной связи с конечными клиентами платформы MetaTrader 5, мы реализовали в Профиле каждого пользователя MQL5 Community раздел Сервисдеск. Любой зарегистрированный пользователь может отправить Заявку по той или иной обнаруженной проблеме в нашем продукте.
У меня в Профиле какие-то проблемы с разделом Сервисдеск. Выбор тем обращения ограничен только финансовыми вопросами:
Если посмотреть HTML код этой страницы, то ID элементов в этом списке начинаются с цифры 9. А первые 8 элементов у меня почему-то не отображаются.
Как мне создать заявку по той или иной проблеме, обнаруженной в сервисах MQL5, не связанной с финансами? В частности сейчас у меня есть вопрос по сервису Сигналы, в будущем я планирую пользоваться сервисами Маркет и Фриланс. Как создавать тикеты по этим темам, если они не отображаются у меня в Профиле?
СервисДеск отвечает ТОЛЬКО на финансовые вопросы. По другим вопросам создавайте технически грамотно тему: указать тип и билд терминала, тип и название операционной системы, подробное описание проблемы и ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ код - чтобы этот код можно было запустить без танцев с бубнами.
Описать что именно Вы считаете за ошибку и как по Вашему должно быть.
СервисДеск так замучили тупыми и детскими вопросами, что администрация решила его отключить, дабы не тратить по 15 часов в день каждый день на ответы.
СервисДеск работает только по финансовым вопросам, все остальные проблемы через форум.