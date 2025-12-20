Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 175
Это точно, что заказчики разные могут быть. Мне несколько лет назад клиент показывал свой экран, я вижу у него вкладок в браузере видимо невидимо. Я никогда столько не открывал за раз. Спрашиваю, почему не закрываешь, это же оперативку отъедает. Он говорит, у меня ее хватает. Предложил в закладки перенести. Он говорит, если уберу с глаз, точно не вернусь, я очень увлекаюсь новыми темами. Вот у него месяцами могло по 40-50 вкладок висеть, он просто крышку ноутбука вечером закрывал, потом открывал, выходил из спящего режима и продолжал работать с открытым браузером.
Примерно так-же. Всё что в закладках - считай умерло
P.S. Ах да, и всегда открыто 3 браузера, но там по-меньше вкладок
А если, через день или два, это вам уже не интересно, то значит оно вам и вчера не нужно было, это просто бесполезная трата времени, чтобы не заниматься чем то по настоящему важным, или иначе "прокрастинация".
Так можно создать специальную закладку - "прочитать позже" или как то так. И скидывать туда всё что привлекло внимание, но сейчас нет времени изучить.
Хром уже придумал "список чтения" в правом верхнем углу. Но я пока не пользовался.
Никогда не понимал зачем люди себе создают кучу вкладок и сидят с ними одновременно открытыми, не говоря о том что это жрём память, это просто неудобно, есть же закладки например...
У меня никогда не бывает открыто больше 2-3 вкладок, а закладками я вообще не пользуюсь...
Юзаю мозилу потому что мне там больше нравится как организованны вкладки.
Всё полезное всегда под рукой.
Тоже использую FF и панель закладок очень нравится. И то, что в папках можно создавать поддиректории. Но в Хроме, если не ошибаюсь, почти то же самое.
Вопрос не в том где и что хранить, а в том, для чего это всё нужно.
У меня 84 вкладки, из них как минимум 50 просматриваются несколько раз в день, штук 20 с десяток раз в день, остальные раз в 2-3 дня.
Теперь представьте что вы решили снова просмотреть, это нужно сделать 100 щелчков мышкой, открыть/закрыть и так все 50 ? Верно, это очень нелепо закрывать то, что тебе всегда нужно под рукой.
по вкладке же всё равно надо щёлкнуть
низачот
Ctrl + Tab если что.
А вообще, всегда знаешь в какой момент нужно открыть какую вкладку по иконке.