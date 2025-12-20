Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 175

Это точно, что заказчики разные могут быть. Мне несколько лет назад клиент показывал свой экран, я вижу у него вкладок в браузере видимо невидимо. Я никогда столько не открывал за раз. Спрашиваю, почему не закрываешь, это же оперативку отъедает. Он говорит, у меня ее хватает. Предложил в закладки перенести. Он говорит, если уберу с глаз, точно не вернусь, я очень увлекаюсь новыми темами. Вот у него месяцами могло по 40-50 вкладок висеть, он просто крышку ноутбука вечером закрывал, потом открывал, выходил из спящего режима и продолжал работать с открытым браузером.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Примерно так-же. Всё что в закладках - считай умерло


P.S. Ах да, и всегда открыто 3 браузера, но там по-меньше вкладок
 
Так можно создать специальную закладку - "прочитать позже" или как то так. И скидывать туда всё что привлекло внимание, но сейчас нет времени изучить.
А если, через день или два, это вам уже не интересно, то значит оно вам и вчера не нужно было, это просто бесполезная трата времени, чтобы не заниматься чем то по настоящему важным, или иначе "прокрастинация".
 
Lazar Buga:
Хром уже придумал "список чтения" в правом верхнем углу. Но я пока не пользовался.

 
Vitaly Muzichenko:

Никогда не понимал зачем люди себе создают кучу вкладок и сидят с ними одновременно открытыми, не говоря о том что это жрём память, это просто неудобно, есть же закладки например...

У меня никогда не бывает открыто больше 2-3 вкладок, а закладками я вообще не пользуюсь...

 
Andrey Khatimlianskii:

Юзаю мозилу потому что мне там больше нравится как организованны вкладки.

Всё полезное всегда под рукой.

Файлы:
Screenshot_5.jpg  236 kb
 
Lazar Buga:

Тоже использую FF и панель закладок очень нравится. И то, что в папках можно создавать поддиректории. Но в Хроме, если не ошибаюсь, почти то же самое.
Файлы:
FFScreen.png  206 kb
 
Vasiliy Pushkaryov:
Вопрос не в том где и что хранить, а в том, для чего это всё нужно.

У меня 84 вкладки, из них как минимум 50 просматриваются несколько раз в день, штук 20 с десяток раз в день, остальные раз в 2-3 дня.

Теперь представьте что вы решили снова просмотреть, это нужно сделать 100 щелчков мышкой, открыть/закрыть и так все 50 ? Верно, это очень нелепо закрывать то, что тебе всегда нужно под рукой.

 
Vitaly Muzichenko:

по вкладке же всё равно надо щёлкнуть

низачот

 
transcendreamer:

Ctrl + Tab если что.

А вообще, всегда знаешь в какой момент нужно открыть какую вкладку по иконке.

