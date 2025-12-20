Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 95
Добрый день. Брокер изменил наименование сервера и MQL5 не подключается к моему сигналу. Недавно мне пришло сообщение что мой сигнал удалят из-за невозможности подключения к нему, как мне изменить наименование сервера и переподключить сигнал?
Похоже, что помощь вам уже не требуется, поскольку вы завели новый сигнал с нового сервера.
Потому что старый уже отключили, пока я искал на форуме нужную ветку. И есть ли вообще возможность изменить сервер в настройках сигнала, если его меняет брокер?
вот проблема.
когда у меня открыта сделка, я убираю столбик ID, чтобы не скроллить вправо-влево (выделено на рисунке).
закрываю сделку, открываю новую. та же проблема опять.
Добрый день!
Установил МТ5, на графиках постоянные глюки с потерей истории движения цены, перезагрузка не помогает!
В МТ4 такого никогда не наблюдалось, решил на свою голову установить более современную платформу (((
Пример во вложении!
Вы не дождались загрузки котировок.
В MetaTrader4 такое точно так же наблюдается. Если не запускать его неделю, а потом открыть, то неделя окажется пропущенной, и будет как на втором скрине. А если удалите всю историю - то вообще будут чудеса на всех таймфреймах пока вручную не закачаете заново все котировки (удерживая клавишу "Home").
В MetaTrader5 все котировки автоматически загружаются без участия пользователя. Нажмите ПКМ на график и выберите "Обновить", и всё станет нормально (это относится и к MetaTrader4 - поведение по "Обновить" одинаковое - принудительно обновляется график).
Странно, что вы никогда про это не знали раз давно пользуетесь четвёртым.
Артём, так в том то и дело что платформу запускаю ежедневно, историю никогда не чистил, ПКМ "Обновить" нажимаю, ничего не помогает!
Расскажите, пожалуйста, как вручную закачать котировки с помощью клавиши "Home", может быть это поможет, а то беда какая то, не возможно работать теперь...
R........... CENT
Кажется подписка разрешена за деньги, а не должно. Счет центовый.
Здравствуйте, через "Контакты и Обращения" выдает мне "Ошибку 403", при попытке перейти по ссылке "Сервисдеск" выдает ошибку, поэтому, если вы не против, напишу сюда.
Несколько раз пытался пополнить баланс mql5, через Paypal, c привязанной к нему картой Тинькоф.
Всякий раз на сайте выдает "Непредвиденная ошибка", а в приложении Тинькофа "Неуспешная авторизация".
На paypal полная авторизация, со всеми подтверждениями. В чем может быть проблема? У меня недостаточное подтверждение данных на mql5 и я поэтому не могу пополнять счёт? Или что то другое?
P.S. Карта Тинькофа привязана к Paypal и стоит как основная, в окне оплаты сгенерированном сайтом mql5 она отображается.