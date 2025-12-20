Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 95

Добрый день. Брокер изменил наименование сервера и MQL5 не подключается к моему сигналу. Недавно мне пришло сообщение что мой сигнал удалят из-за невозможности подключения к нему, как мне изменить наименование сервера и переподключить сигнал?
 
Добрый день. Брокер изменил наименование сервера и MQL5 не подключается к моему сигналу. Недавно мне пришло сообщение что мой сигнал удалят из-за невозможности подключения к нему, как мне изменить наименование сервера и переподключить сигнал?

Похоже, что помощь вам уже не требуется, поскольку вы завели новый сигнал с нового сервера.

 
Похоже, что помощь вам уже не требуется, поскольку вы завели новый сигнал с нового сервера.

Потому что старый уже отключили, пока я искал на форуме нужную ветку. И есть ли вообще возможность изменить сервер в настройках сигнала, если его меняет брокер?

вот проблема.

когда у меня открыта сделка, я убираю столбик ID, чтобы не скроллить вправо-влево (выделено на рисунке).

закрываю сделку, открываю новую. та же проблема опять.

oow9jdrr7h.png  13 kb
 

Добрый день!

Установил МТ5, на графиках постоянные глюки с потерей истории движения цены, перезагрузка не помогает!

В МТ4 такого никогда не наблюдалось, решил на свою голову установить более современную платформу (((

Пример во вложении!

MT5..jpg  412 kb
xx5_ksj55bu.jpg  516 kb
 
Вы не дождались загрузки котировок.

В MetaTrader4 такое точно так же наблюдается. Если не запускать его неделю, а потом открыть, то неделя окажется пропущенной, и будет как на втором скрине. А если удалите всю историю - то вообще будут чудеса на всех таймфреймах пока вручную не закачаете заново все котировки (удерживая клавишу "Home").

В MetaTrader5 все котировки автоматически загружаются без участия пользователя. Нажмите ПКМ на график и выберите "Обновить", и всё станет нормально (это относится и к MetaTrader4 - поведение по "Обновить" одинаковое - принудительно обновляется график).

Странно, что вы никогда про это не знали раз давно пользуетесь четвёртым.

 
Артём, так в том то и дело что платформу запускаю ежедневно, историю никогда не чистил, ПКМ "Обновить" нажимаю, ничего не помогает!

Расскажите, пожалуйста, как вручную закачать котировки с помощью клавиши "Home", может быть это поможет, а то беда какая то, не возможно работать теперь...

 

R........... CENT

Кажется подписка разрешена за деньги, а не должно. Счет центовый.


 
Проверьте права на запись в каталоги данных и посмотрите логи.

У вас банально запрет записи на диск.

Такое часто бывает, когда люди запускают разные скрипты 'запрета обновлений' или вручную блокируют права в каталогах.

 

Здравствуйте, через "Контакты и Обращения" выдает мне "Ошибку 403", при попытке перейти по ссылке "Сервисдеск" выдает ошибку, поэтому, если вы не против, напишу сюда.

Несколько раз пытался пополнить баланс mql5, через Paypal, c привязанной к нему картой Тинькоф.

Всякий раз на сайте выдает "Непредвиденная ошибка", а в приложении Тинькофа "Неуспешная авторизация".

На paypal полная авторизация, со всеми подтверждениями. В чем может быть проблема? У меня недостаточное подтверждение данных на mql5 и я поэтому не могу пополнять счёт? Или что то другое?

P.S.  Карта Тинькофа привязана к Paypal и стоит как основная, в окне оплаты сгенерированном сайтом mql5 она отображается.

sss1.jpg  254 kb
ssss2212.jpg  238 kb
