Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 123
Добрый день. Уже почти 2 месяца мой аккаунт находится на дополнительной проверке, но никаких движений по этому вопросу нет. Писал в сервисдеск, писал тут в ветке (https://www.mql5.com/ru/forum/625/page120#comment_14929231), но никаких ответов так и не получил. Прошу помочь участников форума, может кто находился в аналогичной ситуации.
Нужно залогиниться в втором терминале МТ4.
Где можно увидеть свои покупки #
На вкладке "Покупки" отображаются все продукты, загруженные и приобретенные при помощи текущей учетной записи MQL5.community.
Нужно залогиниться в втором терминале
Добрый день. Может вы не авторизировались в новом терминале через аккаунт Mql?
Я залогинился. Все как всегда. Это не первый раз установка робота у меня. На своем компе я загрузил и он видит робот в покупках, но на сервере нет его.
Вы не можете написать в свое заявке выполнение к данной работе? Опишите в чем состоит проблема, пожалуйста.
Заказчик выбрал другого исполнителя. Потом через арбитраж от него отказался и все остальные разработчики, подававшие заявку, получили такое сообщение. Но никаких способов изменить своё предложение я не вижу, поэтому вопрос: подскажите, пожалуйста, как изменять цену и/или срок в такой заявке. Или что подразумевается под 'обновить предложение'?