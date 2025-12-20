Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 123

Добрый день. Уже почти 2 месяца мой аккаунт находится на дополнительной проверке, но никаких движений по этому вопросу нет. Писал в сервисдеск, писал тут в ветке (https://www.mql5.com/ru/forum/625/page120#comment_14929231), но никаких ответов так и не получил. Прошу помочь участников форума, может кто находился в аналогичной ситуации.
Aliaksandr Bulatski:
Aliaksandr Bulatski:

Добрый день. Уже почти 2 месяца мой аккаунт находится на дополнительной проверке, но никаких движений по этому вопросу нет. Писал в сервисдеск, писал тут в ветке (https://www.mql5.com/ru/forum/625/page120#comment_14929231), но никаких ответов так и не получил. Прошу помочь участников форума, может кто находился в аналогичной ситуации.
По ле чего началась проверка? Были ли какие- либо нарушения правил с вашей стороны? 
 
Добрый день! Купил робот. Загрузил его в МТ4. Теперь установил еще одну платформу МТ4, но там в покупках его не видно. Перезагрузил несколько раз, но его все равно нет в покупках. Что делать? Робот не отображается в МТ4 в разделе покупок
Farkhat Rakhmatullin:
Farkhat Rakhmatullin:

Добрый день! Купил робот. Загрузил его в МТ4. Теперь установил еще одну платформу МТ4, но там в покупках его не видно. Перезагрузил несколько раз, но его все равно нет в покупках. Что делать? Робот не отображается в МТ4 в разделе покупок
Добрый день. Может вы не авторизировались в новом терминале через аккаунт Mql? 
 
Farkhat Rakhmatullin:
Farkhat Rakhmatullin:

Добрый день! Купил робот. Загрузил его в МТ4. Теперь установил еще одну платформу МТ4, но там в покупках его не видно. Перезагрузил несколько раз, но его все равно нет в покупках. Что делать? Робот не отображается в МТ4 в разделе покупок

Нужно залогиниться в втором терминале МТ4. 


 
Aliaksandr Bulatski:
Aliaksandr Bulatski:

Добрый день. Уже почти 2 месяца мой аккаунт находится на дополнительной проверке, но никаких движений по этому вопросу нет. Писал в сервисдеск, писал тут в ветке (https://www.mql5.com/ru/forum/625/page120#comment_14929231), но никаких ответов так и не получил. Прошу помочь участников форума, может кто находился в аналогичной ситуации.

Vladislav Andruschenko:

Нужно залогиниться в втором терминале 

Volha Loyeva:
Добрый день. Может вы не авторизировались в новом терминале через аккаунт Mql? 

Я залогинился. Все как всегда. Это не первый раз установка робота у меня. На своем компе я загрузил и он видит робот в покупках, но на сервере нет его. 

 
Farkhat Rakhmatullin:

Farkhat Rakhmatullin:

Я залогинился. Все как всегда. Это не первый раз установка робота у меня. На своем компе я загрузил и он видит робот в покупках, но на сервере нет его. 

Значит проблема в ie 
Переустановить internet explorer 
 
Alexander Puzanov:

Вы не можете написать в свое заявке выполнение к данной работе? Опишите в чем состоит проблема, пожалуйста.

 
Rashid Umarov:

Rashid Umarov:

Вы не можете написать в свое заявке выполнение к данной работе? Опишите в чем состоит проблема, пожалуйста.

Заказчик выбрал другого исполнителя. Потом через арбитраж от него отказался и все остальные разработчики, подававшие заявку, получили такое сообщение. Но никаких способов изменить своё предложение я не вижу, поэтому вопрос: подскажите, пожалуйста, как изменять цену и/или срок в такой заявке. Или что подразумевается под 'обновить предложение'?

