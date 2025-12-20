Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 92

Vladimir Karputov:

Если сумма заморожена - она не учитывается. Например на счету $45 и из них заморожено $45. Значит к выводу готово "0.0".

Замороженные операции есть, но есть уже и прошедшие проверку.

Volha Loyeva:

Для финансовых вопросов в Вашем профиле есть сервисдеск. На форуме Вам с этим не помогут.

 
Volha Loyeva:

странно, но там есть заработанные средства и не мало. Может быть еще в чем- то может быть причина?

Возможно, превысили максимальную сумму:

Максимальная сумма операции составляет 500.000000000000 USD и не более одного раза в сутки.

В таком случае нужно подождать 24 часа.
Ihor Herasko:

Дело в том, что активных заявок на вывод нету, но изначально ошибочно была введена сумма, превышающая суточный лимит. Может ли быть в этом причина? Что заявка не прошла, а в лимит система запрос засчитала? И теперь необходимо ждать 24 часа

 
Volha Loyeva:

Ну так подождите сутки, в чём проблема?

Vladimir Karputov:

Просто интересно может ли такое быть?!

Спасибо за помощь, буду ждать.

 
Volha Loyeva:

Может. Иногда блокируется операция на сутки или 7 дней. 
Ждите. 
Сервисдеск решил мою прошлую проблему, спасибо большое. Но в процессе сразу возникла новая. При снятии средств должно происходить подтверждение с смс номера мобильного телефона или телеграма. Смс не приходят. При регистрации продавца смс не приходили на номер телефона, только в телеграм. (очень странно, один и тот же номер привязан), а при снятии средств перестали приходить и в телеграм. Потрачены все 3 попытки и уже почти сутки прошли, ни одного смс.
 

всем привет

я впервые запустил мт, нужен для анализа данных и построения графиков

создал символ, загрузил бары из csv, в каталоге инстанта толстый файл с данными вижу

символ активировал, в обзоре рынка есть

не отображается график - "Ожидание обновления"


что-то пропустил я?

пробовал и в мт4 и в мт5 - одинаково всё

демо графики - бегают прыгают

 
Не так давно был заблокирован в сервисе Фриланс. Хотя еще месяца 3 назад участвовал в тендерах. 
Смена IP  не помогла решить проблему. 
Ответа на форуме нет. 
Решите проблему ! 
