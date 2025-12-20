Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 92
Если сумма заморожена - она не учитывается. Например на счету $45 и из них заморожено $45. Значит к выводу готово "0.0".
Замороженные операции есть, но есть уже и прошедшие проверку.
Вот пример из последних
Для финансовых вопросов в Вашем профиле есть сервисдеск. На форуме Вам с этим не помогут.
странно, но там есть заработанные средства и не мало. Может быть еще в чем- то может быть причина?
Возможно, превысили максимальную сумму:
Максимальная сумма операции составляет 500.000000000000 USD и не более одного раза в сутки.
Возможно, превысили максимальную сумму:В таком случае нужно подождать 24 часа.
Дело в том, что активных заявок на вывод нету, но изначально ошибочно была введена сумма, превышающая суточный лимит. Может ли быть в этом причина? Что заявка не прошла, а в лимит система запрос засчитала? И теперь необходимо ждать 24 часа
Ну так подождите сутки, в чём проблема?
Просто интересно может ли такое быть?!
Спасибо за помощь, буду ждать.
всем привет
я впервые запустил мт, нужен для анализа данных и построения графиков
создал символ, загрузил бары из csv, в каталоге инстанта толстый файл с данными вижу
символ активировал, в обзоре рынка есть
не отображается график - "Ожидание обновления"
что-то пропустил я?
пробовал и в мт4 и в мт5 - одинаково всё
демо графики - бегают прыгают
Смена IP не помогла решить проблему.
Ответа на форуме нет.
Решите проблему !