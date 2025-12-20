Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 93

Dmitiry Ananiev:
Не так давно был заблокирован в сервисе Фриланс. Хотя еще месяца 3 назад участвовал в тендерах. 
Смена IP  не помогла решить проблему. 
Ответа на форуме нет. 
Решите проблему ! 

Вроде был ответ на форуме

 

Ilya Baranov:

Каким образом арбитраж ухудшит Ваш рейтинг? Ухудшить Ваш рейтинг может проигрыш в арбитраже - это да. Но по тому, что Вы написали - правда должна быть за Вами.

Заказчик видит что у исполнителя был арбитраж, это напрягает. Никто не хочет работать со скандалистом не умеющим найти общий язык. У меня три арбитража, все выиграны мной. При этом в двух из них заказчики просто пропали. Уже дважды новые заказчик меня спрашивали об этом.

 
Просите сделать администрацию отображение причин решений арбитража в ту или другую сторону в краткой форме. Если будет показывать, что заказчик исчез, и по этой причине вы выиграли спор, то не будут возникать разные сомнения....

 

Подскажите, пожалуйста, как после закрытия Сервисдеска на этом ресурсе осуществляется поддержка клиентов (тех, кто приносит сервису доход в виде комиссии за проданные продукты и оказанные услуги)?

У меня возникла проблема с добавлением сигнала, я написал об этом в разделе "FAQ по сервису Сигналы". Но, судя по всему, разработчики туда не заглядывают и вопрос остался без ответа.

Может быть, есть какая-то возможность получить техническую поддержку? Какая-то ветка на форуме, где разработчики отвечают на вопросы клиентов? Или какой-то отдельный ресурс для этого? Не может же такого быть, чтобы коммерческая организация напрочь игнорировала проблемы своих клиентов?

 
Обычно 90 п% решения проблема в ее описании. Трудно перейти на собственные расследования после того, как сервисдеск закрыли. 
Но решения в 90 % случаях находятся и решаются сами по себе. 
В остальных случаях можно написать проблему здесь. Только без рекламы. 
 
Спасибо, я попробую. Вот что произошло:

Мой коллега пытался добавить сигнал в сервис "Сигналы". Он подключился, но не был допущен к публикации, поскольку у коллеги нет статуса продавца. Сигнал он удалил. Теперь я пытаюсь добавить этот сигнал, но получаю ошибку "Уже имеется сигнал, транслируемый с указанного счёта".

Пожалуйста, подскажите, как быть в данной ситуации? Куда обращаться? Что делать? 


 
все верно написано. 

Сигнал уже был добавлен в систему. 

Обычно на это отвечали так: только свой сигнал с своего счета можно добавить.

Может быть поэтому не отвечают в сигналах?

хотя уже давно везде закрыты пути в сервисдеск и вопросов по платным ресурсам. Только форум.

Иногда решали такой вопрос, т.е. очищали базу, но это единичные случаи. Там должна была быть серьезная причина. 

 
Верно. Он был добавлен. А потом удалён. Не отключён, а именно удалён с выводом всех экранов предупреждений о необратимости этого действия. И он больше не отображается у коллеги в аккаунте ни на одной из вкладок (я проконтролировал).


Причина очень простая - головотяпство. Коллега был не в курсе, что нельзя продавать сигналы, не имея статуса продавца. А я, в свою очередь, не мог предположить, что после полного удаления сигнала он всё равно остаётся в базе.

 

А какая ветка форума предназначена для общения с разработчиками по таким вопросам? И что делают в ситуациях, когда нужно предоставить разработчикам какую-то конфиденциальную информацию?

