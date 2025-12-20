Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не так давно был заблокирован в сервисе Фриланс. Хотя еще месяца 3 назад участвовал в тендерах.
Смена IP не помогла решить проблему.
Ответа на форуме нет.
Решите проблему !
Вроде был ответ на форуме
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Лишили возможности участия во Фрилансе в качестве Разрабоатчика
Rashid Umarov, 2019.06.20 21:03
Почти месяц назад сняли, работа https://www.mql5.com/ru/job/99430/
Выполнял работы на фрилансе.
Возникло несколько работ, по которым заказчики исчезли, получив промежуточный или окончательный результат.
Работа-1:
77734
Результаты работы переданы в исходных кодах, ни подтверждения ни сообщений о недостатках от заказчика не поступило. Прошло больше года. Я не обращался в арбитраж (чтобы не портить себе рейтинг). Месяц назад 2019.06.02 заказчик обратился в арбитраж с утверждением, что пропал разработчик (то есть я). Причем по переписке в теме видно, что это очевидная ложь, так как в переписке есть мои ответы на все его сообщения.
Сегодня работа была отменена и деньги возвращены заказчику.
Работа-2:
79187
Продукт передан заказчику для тестирования, от него не поступило ни одного замечания. Прошло более года. В арбитраж не обращался ни я ни заказчик.
Сегодня работа была отменена и деньги возвращены заказчику.
Считаю, что по обоим работам решение абсолютно несправедливое. По обеим работам нет ни одного замечания к качеству работы от заказчиков.
Прошу от администрации пересмотра результатов данных работ.
К кому обращаться?
Выполнял работы на фрилансе.
Возникло несколько работ, по которым заказчики исчезли, получив промежуточный или окончательный результат.
Работа-1:
77734
Результаты работы переданы в исходных кодах, ни подтверждения ни сообщений о недостатках от заказчика не поступило. Прошло больше года. Я не обращался в арбитраж (чтобы не портить себе рейтинг). Месяц назад 2019.06.02 заказчик обратился в арбитраж с утверждением, что пропал разработчик (то есть я). Причем по переписке в теме видно, что это очевидная ложь, так как в переписке есть мои ответы на все его сообщения.
Каким образом арбитраж ухудшит Ваш рейтинг? Ухудшить Ваш рейтинг может проигрыш в арбитраже - это да. Но по тому, что Вы написали - правда должна быть за Вами.
Каким образом арбитраж ухудшит Ваш рейтинг? Ухудшить Ваш рейтинг может проигрыш в арбитраже - это да. Но по тому, что Вы написали - правда должна быть за Вами.
Заказчик видит что у исполнителя был арбитраж, это напрягает. Никто не хочет работать со скандалистом не умеющим найти общий язык. У меня три арбитража, все выиграны мной. При этом в двух из них заказчики просто пропали. Уже дважды новые заказчик меня спрашивали об этом.
Заказчик видит что у исполнителя был арбитраж, это напрягает. Никто не хочет работать со скандалистом не умеющим найти общий язык. У меня три арбитража, все выиграны мной. При этом в двух из них заказчики просто пропали. Уже дважды новые заказчик меня спрашивали об этом.
Просите сделать администрацию отображение причин решений арбитража в ту или другую сторону в краткой форме. Если будет показывать, что заказчик исчез, и по этой причине вы выиграли спор, то не будут возникать разные сомнения....
Подскажите, пожалуйста, как после закрытия Сервисдеска на этом ресурсе осуществляется поддержка клиентов (тех, кто приносит сервису доход в виде комиссии за проданные продукты и оказанные услуги)?
У меня возникла проблема с добавлением сигнала, я написал об этом в разделе "FAQ по сервису Сигналы". Но, судя по всему, разработчики туда не заглядывают и вопрос остался без ответа.
Может быть, есть какая-то возможность получить техническую поддержку? Какая-то ветка на форуме, где разработчики отвечают на вопросы клиентов? Или какой-то отдельный ресурс для этого? Не может же такого быть, чтобы коммерческая организация напрочь игнорировала проблемы своих клиентов?
Подскажите, пожалуйста, как после закрытия Сервисдеска на этом ресурсе осуществляется поддержка клиентов (тех, кто приносит сервису доход в виде комиссии за проданные продукты и оказанные услуги)?
У меня возникла проблема с добавлением сигнала, я написал об этом в разделе "FAQ по сервису Сигналы". Но, судя по всему, разработчики туда не заглядывают и вопрос остался без ответа.
Может быть, есть какая-то возможность получить техническую поддержку? Какая-то ветка на форуме, где разработчики отвечают на вопросы клиентов? Или какой-то отдельный ресурс для этого? Не может же такого быть, чтобы коммерческая организация напрочь игнорировала проблемы своих клиентов?
Спасибо, я попробую. Вот что произошло:
Мой коллега пытался добавить сигнал в сервис "Сигналы". Он подключился, но не был допущен к публикации, поскольку у коллеги нет статуса продавца. Сигнал он удалил. Теперь я пытаюсь добавить этот сигнал, но получаю ошибку "Уже имеется сигнал, транслируемый с указанного счёта".
Пожалуйста, подскажите, как быть в данной ситуации? Куда обращаться? Что делать?
Спасибо, я попробую. Вот что произошло:
Мой коллега пытался добавить сигнал в сервис "Сигналы". Он подключился, но не был допущен к публикации, поскольку у коллеги нет статуса продавца. Сигнал он удалил. Теперь я пытаюсь добавить этот сигнал, но получаю ошибку "Уже имеется сигнал, транслируемый с указанного счёта".
Пожалуйста, подскажите, как быть в данной ситуации? Куда обращаться? Что делать?
все верно написано.
Сигнал уже был добавлен в систему.
Обычно на это отвечали так: только свой сигнал с своего счета можно добавить.
Может быть поэтому не отвечают в сигналах?
хотя уже давно везде закрыты пути в сервисдеск и вопросов по платным ресурсам. Только форум.
Иногда решали такой вопрос, т.е. очищали базу, но это единичные случаи. Там должна была быть серьезная причина.
все верно написано.
Сигнал уже был добавлен в систему.
Обычно на это отвечали так: только свой сигнал с своего счета можно добавить.
Верно. Он был добавлен. А потом удалён. Не отключён, а именно удалён с выводом всех экранов предупреждений о необратимости этого действия. И он больше не отображается у коллеги в аккаунте ни на одной из вкладок (я проконтролировал).
Иногда решали такой вопрос, т.е. очищали базу, но это единичные случаи. Там должна была быть причина.
Причина очень простая - головотяпство. Коллега был не в курсе, что нельзя продавать сигналы, не имея статуса продавца. А я, в свою очередь, не мог предположить, что после полного удаления сигнала он всё равно остаётся в базе.
хотя уже давно везде закрыты пути в сервисдеск и вопросов по платным ресурсам. Только форум.
А какая ветка форума предназначена для общения с разработчиками по таким вопросам? И что делают в ситуациях, когда нужно предоставить разработчикам какую-то конфиденциальную информацию?