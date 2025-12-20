Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 137
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это контроль текущей сессии, а не отказ от паролей. Пароли на других компьютерах/сессиях надо вводить, если они не сохранены в тех броузерах.
Отключать контроль IP в сессиях имеет смысл, когда у вас постоянно меняется IP во время работы и вас начинает часто разлогинивать во время хождения по сайту.
А возможно-ли сделать опцию в кабинете: "Выйти с учётки на всех устройствах", как это реализовано на почтовых сервисах ?
А возможно-ли сделать опцию в кабинете: "Выйти с учётки на всех устройствах", как это реализовано на почтовых сервисах ?
Постараемся.
Здравствуйте. В новом билде заметил, что иногда при отладке перестаёт работать команда "Шаг с заходом". Также, точки останова перестают работать. То есть, отладка напрочь перестаёт заходить в необходимую функцию.
2020.05.10 15:41:48.024 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2410 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.05.10 15:41:48.073 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz, 1 / 3 Gb memory, 62 / 380 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
После сегодняшнего обновления сайта перестал раздел Обсуждение у продуктов Маркета открываться, просто висит и ничего нет, любой продукт.
и так везде и картинки как видите не отображаются
После сегодняшнего обновления сайта перестал раздел Обсуждение у продуктов Маркета открываться, просто висит и ничего нет, любой продукт.
Всё отображается. Windows 10 и Google Chrome (всё последней версии)