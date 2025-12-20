Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 137

Renat Fatkhullin:

Это контроль текущей сессии, а не отказ от паролей. Пароли на других компьютерах/сессиях надо вводить, если они не сохранены в тех броузерах.

Отключать контроль IP в сессиях имеет смысл, когда у вас постоянно меняется IP во время работы и вас начинает часто разлогинивать во время хождения по сайту.

А возможно-ли сделать опцию в кабинете: "Выйти с учётки на всех устройствах", как это реализовано на почтовых сервисах ?

 
Vitaly Muzichenko:

Постараемся.

 

Здравствуйте. В новом билде заметил, что иногда при отладке перестаёт работать команда "Шаг с заходом". Также, точки останова перестают работать. То есть, отладка напрочь перестаёт заходить в необходимую функцию.

2020.05.10 15:41:48.024 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2410 started for MetaQuotes Software Corp.

2020.05.10 15:41:48.073 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i5-5200U  @ 2.20GHz, 1 / 3 Gb memory, 62 / 380 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2

 
Во Фрилансе при нажатии "Удалить заявку" -- удаление не происходит -- задача https://www.mql5.com/ru/job/119919 -- выбивает на страницу "Описание" и всё, диалог по заявке сохраняется -- обычно идёт записать, мол, разработчик отменил свою заявку.
 
Хотелось бы получить в МетаЭдиторе функцию сворачивания кода. А то несколько тысяч строк постоянно листать устает палец. И колесико мыши изнашивается.  Не говоря уже о потере времени и рассеивании внимания.
 
После сегодняшнего обновления сайта перестал раздел Обсуждение у продуктов Маркета открываться, просто висит и ничего нет, любой продукт.
 
Alexandr Gavrilin:
После сегодняшнего обновления сайта перестал раздел Обсуждение у продуктов Маркета открываться, просто висит и ничего нет, любой продукт.
У меня открывается ..
 

и так везде и картинки как видите не отображаются


 
Alexandr Gavrilin:
После сегодняшнего обновления сайта перестал раздел Обсуждение у продуктов Маркета открываться, просто висит и ничего нет, любой продукт.

Всё отображается. Windows 10 и Google Chrome (всё последней версии)

 
да действительно, зашел с телефона через другого оператора все ок, буду щас своего терзать.
