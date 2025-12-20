Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 148
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго дня!
Спасибо вам за такую замечательную программу! Спасибо за возможность работы на мировых рынках.
Я с 2005 года работаю с программой Метатрейдер 4, за это время много встречал обновлений, и хочу предложить еще одно. Сначала о моей проблеме:
Не самый новый ноут, с твердотельным диском стал всё медленнее и медленнее загружаться. Стал разбираться - Метатрейдер4 на отрез отказывался открывать вкладку "Маркет", вис наглухо. Когда нашел файл с тем, что открывается на вкладке "маркет", то был в легком шоке файл весил 200 мегабайт. В общем, тяжеловато ноуту было работать с такими большими текстовыми файлами.
Суть предложения:
Убрать из терминала все лишние текстовые ненужности, или сделать возможность их отключения например при установке, так как аналоги их есть тут, на сайте
Большинство вкладок "Почта, новости, маркет, статьи, библиотеки" - ни что иное как текстовые ссылки на сайт. Вот этот самый сайт ))
Аналогично нижним вкладкам, ссылки на этот замечательный ресурс есть в разделе "Помощь" самой программы МетаТрейдер4. Я предлагаю оставить обязательными вкладки "Торговля" и "история", в вкладке "журнал" есть возможность очистки его содержимого, а все остальные вкладки не нужны ежедневно, по сути.
Я сам ими за 15 лет пользовался то пару раз. Да и к тому же сейчас многое переводится на облачную работу. Считаю нерациональным напрягать жесткие диски компьютеров кучей текстовых файлов.
Друзья знатоки, здравствуйте!
Есть ли такая прога: я беру историю котировок из мт4 любого инструмента, загружаю,задаю условие- с даты A по дату B рисовать график этого инструмента с возможностью его просматривать в любых таймфреймах;
точно так как это делает мт4, только я управляю временем и не вижу дальнейший график,пока не нажму - далее.
Всем привет посаветуйте нормального робата или помошника
Это только сами, чтобы никто не был виноват
В сервисе сигналы ошибочно появляется надпись об отсутствии свопов
В сервисе сигналы ошибочно появляется надпись об отсутствии свопов
Ошибка практически исключена. Дайте ссылку на сигнал
Ошибка практически исключена. Дайте ссылку на сигнал
Привет разработчикам!
Последний раз MQL5 Storage пользовался года 3 назад.
Сейчас пытаюсь настроить через метаэдитор или https://storage.mql5.io/repos/
Не пускает, mql5 storage activation failed 401.
https://storage.mql5.io/repos/ по моему логину и паролю не пускает :(
Привет разработчикам!
Последний раз MQL5 Storage пользовался года 3 назад.
Сейчас пытаюсь настроить через метаэдитор или https://storage.mql5.io/repos/
Не пускает, mql5 storage activation failed 401.
https://storage.mql5.io/repos/ по моему логину и паролю не пускает :(
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect
Вот тут написано, что надо активировать в MetaEditor (по вашему логину fuse и форумному паролю):
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect
Судя по всему там что-то не так. Я смотрел по форуму, подобное и у других ранее было.