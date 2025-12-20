Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 148

Доброго дня! 

Спасибо вам за такую замечательную программу! Спасибо за возможность работы на мировых рынках.

Я с 2005 года  работаю с программой Метатрейдер 4, за это время много встречал обновлений, и хочу предложить еще одно. Сначала о моей проблеме: 

Не самый новый ноут, с твердотельным диском стал всё медленнее и медленнее загружаться. Стал разбираться - Метатрейдер4 на отрез отказывался открывать вкладку "Маркет", вис наглухо. Когда нашел файл с тем, что открывается на вкладке "маркет", то был в легком шоке файл весил 200 мегабайт. В общем, тяжеловато ноуту было работать с такими большими текстовыми файлами.


Суть предложения:

Убрать из терминала все лишние текстовые ненужности, или сделать возможность их отключения например при установке, так как аналоги их есть тут, на сайте

Большинство вкладок "Почта, новости, маркет, статьи, библиотеки" - ни что иное как текстовые ссылки на сайт. Вот этот самый сайт )) 

Аналогично нижним вкладкам, ссылки на этот замечательный ресурс есть в разделе "Помощь" самой программы МетаТрейдер4. Я предлагаю оставить обязательными вкладки "Торговля" и "история", в вкладке "журнал" есть возможность очистки его содержимого, а все остальные вкладки не нужны ежедневно, по сути.

Я сам ими за 15 лет пользовался то пару раз. Да и к тому же сейчас многое переводится на облачную работу. Считаю нерациональным напрягать жесткие диски компьютеров кучей текстовых файлов.   

 

Друзья знатоки, здравствуйте!

Есть ли такая прога: я беру историю котировок из мт4 любого инструмента, загружаю,задаю условие- с даты A по дату B рисовать график этого инструмента с возможностью его просматривать в любых таймфреймах;

точно так как это делает мт4, только я управляю временем и не вижу дальнейший график,пока не нажму - далее.

 
Всем привет посаветуйте нормального робата или помошника
 
Rwmn Qwzwbsqy:
Всем привет посаветуйте нормального робата или помошника

Это только сами, чтобы никто не был виноват

Panther Trader Pro Panther Trader Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a Trend Following system that trades mainly during Asian Session. The EA has been subjected to  stress tests  for a period of  17 years  and  passes every year  with a very advantageous profit/drawdown ratio. Important Information Revealed By ...
 

В сервисе сигналы ошибочно появляется надпись об отсутствии свопов


 
Vasiliy Pushkaryov:

В сервисе сигналы ошибочно появляется надпись об отсутствии свопов

Ошибка практически исключена. Дайте ссылку на сигнал

 
Rashid Umarov:

Ошибка практически исключена. Дайте ссылку на сигнал

Хорошо, отправил в личку
 

Привет разработчикам!


Последний раз MQL5 Storage пользовался года 3 назад.

Сейчас пытаюсь настроить через метаэдитор или https://storage.mql5.io/repos/

Не пускает, mql5 storage activation failed 401.

https://storage.mql5.io/repos/  по моему логину и паролю не пускает :(

 
Павел:

Привет разработчикам!


Последний раз MQL5 Storage пользовался года 3 назад.

Сейчас пытаюсь настроить через метаэдитор или https://storage.mql5.io/repos/

Не пускает, mql5 storage activation failed 401.

https://storage.mql5.io/repos/  по моему логину и паролю не пускает :(

Вот тут написано, что надо активировать в MetaEditor (по вашему логину fuse и форумному паролю):
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect
Подключение хранилища - Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
Подключение хранилища - Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Активировать MQL5 Storage". Если вы уже указывали логин и пароль аккаунта MQL5.community в настройках MetaEditor, хранилище будет сразу же активировано. В ином случае потребуется указать данные аккаунта. Если вы раньше никогда не использовали хранилище, то в момент активации оно будет создано для вашего MQL5-аккаунта. Если вы ранее работали с...
 
Sergey Golubev:
Вот тут написано, что надо активировать в MetaEditor (по вашему логину fuse и форумному паролю):
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect
Я это и делал, не помогает. Проблема в том, что по моему же  аккаунту не пускает и на https://storage.mql5.io/ логин пароль такой же.
Судя по всему там что-то не так. Я смотрел по форуму, подобное и у других ранее было.

