Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 199
Не работают каналы. при отправке сообщения в канале пишет Sql query error
Надо попробовать вечером или завтра утром.
Купил советника для МТ5 он не активируется.В опции" мои покупки " пусто. По ошибке думая что купил для МТ4 , я советника на МТ4 активировал. Продавец в тишине. Что делать в таких случаях?
Если вы купили продукт (и если деньги уже дошли от вас до Маркета) -
то посмотрите его у вас в профиле тут https://www.mql5.com/ru/users/nasa53/market
Если его в профиле нет - то надо подождать.
Если в профиле есть - то вы можете его установить.
Если тут речь о советнике для МТ4 (Trade GPT, ссылку на продукт вы давали ранее) - то этот советник - для МТ4.
---------------------
Не забудьте залогиниться во вкладке Сообщество своим форумным логином и паролем.
Ваш форумный логин - nasa53 ... именно так - маленькими буквами, а не заглавными как у вас на скриншоте;
почему? потому что линк на ваш профайл https://www.mql5.com/ru/users/nasa53
Доказательство успешного залогинивания во вкладке Сообщество - см в журнале Метатрейдера.
Например, вот у меня -
---------------------
Если вы залогинились на вкладке Сообщество в Метатрейдере и если этот продукт есть у вас в профиле тут
https://www.mql5.com/ru/users/nasa53/market
то вы можете его установить
Если в "Мот покупки" этого советника нет, то проделайте следущее (я это использую каждый раз, когда у меня новый компьютер или я
устанавливаю свежую копию Метатрейдера) - машинный паревод с англ) -
Алексей Петров , 2021.01.19 11:17
Даже если продукт из Маркета будет удален с витрины, те, кто уже приобрел его, могут установить его в любое время из своего терминала MetaTrader (раздел «Маркет \ Покупки»).
Если вы не видите товар в списке покупок в терминале, попробуйте следующее:
---------------------
И общаться с вами тяжело, так как вы мои ответы и личные сообщения не читаете, а просто спамте форум ...
Не вводите всех в заблуждение.
Если вы не видите товар в списке покупок в терминале, попробуйте следующее:
2.Там всё удалил
3.Не понял,какие файлы от mql5.market?Что вы имеет ввиду?
4.По новой загрузил терминалы.
5.Нет продукта,пусто в разделе Мои покупки
Вы писали что нужно прописать логин с маленькими буквами.Я сделал.Но в журнале логин написан большими буквами..и также на компе сохранился пароль написанный большми буквами. Этот пароль автоматом запоминает система при входе в аккаунт сайта. Логин с большими буквами всегда был у меня. Первые 3 буквы это фамилия , имя и отчество.Поэтому пишу с большой буквы.Точно также на зарегистрирован на сайте где играют в шахматы. Скриншоты смотрите. Почему подробно ...чтобы у вас не было сомнении
Вы это написали. ""Вы купили советник для МТ4, и вы, как я понял - его активировали на МТ4 - причем два раза (читал ваш пост из удаленной ветки).
Не вводите всех в заблуждение."
Здесь не понял..каким образом я ввожу в заблуждение всех?Один раз я активировал по ошибке на МТ4 ,второй раз я не понял как он активировался...на тот момент я не знал что на МТ5 советники активируются через раздел Мои покупки . Я об этом тоже писал.
Позже мне продавец послал скрин кликать на "МОИ покупки" Как я обрадовался тогда...
Да я скачал демоверсию для тестирования. Потом Реальный советник каким то чудом оказался активированным. После его след простыл. Зачем мне вводить всех в заблуждение,какая мне от этого польза? Мне только нужно чтобы работал советник.
Вы написали, что вы купили продукт для МТ5, но по ошибке активировали его в МТ4.
Я же увидел, что вы купили продукт для МТ4, и на МТ5 он активироваться не должен.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Где тут МТ5?
Это советник для МТ4 (ваш же скриншот) -
--------------------
Или предоставляйте доказательство, что советник для МТ5 (вы предоставили доказательство, что советник для МТ4),
или при следующей группе спамовых постов от вас - просто забаню за спам и обман.
Для информации.
Возможно нашел причину,хотя не уверен.На МТ4 активировался советник.Там на терминале стоит логин с большими буквами. На МТ5 как вы сказали логин написал маленькими буквами. Замечу там нужно через вкладку сервис и в правом углу также забивать пароль и логин.Я опробовал оба варианта и система пишет неверный логи или пароль. А в Сервисе пароль сбрасывается. В таком случае остается поменять логин или пароль ,а возможно оба? ...Как это сделать и может ли это вызвать дополнительные проблемы с установкой советника? Вы можете это мне "разжевать"? Странно на сайт захожу логин с большими буквми...компьютор сохранил тоже с большими..а терминал МТ5 никакой из не признаетс ,а МТ4 признаёт логин с большими буквами. Кто в этом виноват и как это исправить? ¨После вбивания паролей и логина на МТ5 ,слетели пароль и логин с МТ4.Ни одного непризнает.Как же тогда активировал советника?
*********Зачем не обманывать? Какая польза мне от этого?Думайте о людях хорошо . Не понимаю почему вы на меня злитесь!
Если то что вы говорите верно,что купил для МТ 4 . Вы меня обрадовали. Возможно я спутал ссылки. Понимаете на маркете стоял Trade GPT без пояснений для кого терминала. Это я позже вспоминал,после того как он не открывал сделки решил ,что он для МТ5 .Это логично так как там была только шапка Trade GPT .Пожалуйста не злитесь на меня, я и так в стрессе две недели как уже,а мне 70 лет . У меня давление зашкаливает , нельзя волноваться . Я же вам ничего плохого не сделал, а только купил через вашу компанию советника. Разве можно банить, за то что прошу помощь ? И потом он же активировался на счете МТ5 который я специально открыл для него,но он куда-то пропал.
В данный момент, как мне узнать для кого терминала советник предназначен?
Насчет доказательств могу только скриншот показать.