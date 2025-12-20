Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вывод недоступен:
Здравствуйте.
Поискал на форуме, почему то не нашёл такой темы. Извиняюсь если плохо искал.
В общем заблочил меня сайт, но наверное не меня а моего провайдера или хз, я теряюсь в догадках в чём дело.
На сайт зашёл только через VPN.
Уважаемые сайтовладельцы, объясните в чём дело, пожалуйста.
Провайдер у меня Сибирский медведь https://sb117.ru/ вряд ли проблема в нём.
Здравствуйте.
Поискал на форуме, почему то не нашёл такой темы. Извиняюсь если плохо искал.
В общем заблочил меня сайт, но наверное не меня а моего провайдера или хз, я теряюсь в догадках в чём дело.
На сайт зашёл только через VPN.
Уважаемые сайтовладельцы, объясните в чём дело, пожалуйста.
Провайдер у меня Сибирский медведь https://sb117.ru/ вряд ли проблема в нём.
У вас наверное "фейковый бан по IP":
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопрос к администрации сайта mql5.com
Sergey Golubev, 2022.12.16 17:22
Если бан, а вы можете делать тут посты - то это "фейковый бан по IP".
У вас наверное, динамическое IP, и оно случайно "попало" на когда-то у кого-то забаненное.
Я когда "ловлю" такой бан - просто выключаю компьютер, выключаю роутер, потом включаю роутер и включаю компьютер.
В результате мое IP меняется (а у меня оно тоже динамическое), и надпись про 10 лет исчезает.
...
У вас наверное "фейковый бан по IP":
Большое спасибо!!!
Сайт открывается нормально.
Недавно обратил внимание, что в настройках кабинета у меня зарегистрирован старый абонентский номер, которого уже около 4-х лет нет у меня. Почта та же самая. И не смог поменять номер телефона на новый, т.к. смс подтверждение приходит на 2 абонентских номера. Новый аккаунт согласно правилам регать нельзя.
Как тогда поменять номер телефона? У многих точно возникала такая проблема. Как эта проблема была решена?
Недавно обратил внимание, что в настройках кабинета у меня зарегистрирован старый абонентский номер, которого уже около 4-х лет нет у меня. Почта та же самая. И не смог поменять номер телефона на новый, т.к. смс подтверждение приходит на 2 абонентских номера. Новый аккаунт согласно правилам регать нельзя.
Как тогда поменять номер телефона? У многих точно возникала такая проблема. Как эта проблема была решена?
Была такая ситуация у меня, помогло обращение в сервискдеск, они попросили сделать селфи на фоне чата переписки с ними вместе с документом по которому проходил верификацию и поменяли старый номер на новый. Обращался так как к старому номеру небыло доступа и востановить его у оператора было нереально.
Была такая ситуация у меня, помогло обращение в сервискдеск, они попросили сделать селфи на фоне чата переписки с ними вместе с документом по которому проходил верификацию и поменяли старый номер на новый. Обращался так как к старому номеру небыло доступа и востановить его у оператора было нереально.
Спасибо. Обратился. Буду ждать...