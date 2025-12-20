Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 198

Здравствуйте. В МТ5 не сохраняются настройки масштаба графика цен. При переключении с одного таймфрейма на другой настройки масштаба сбиваются. А вот в МТ4 такого не происходит. Сделайте настройки масштабирования в МТ5 такие же как в МТ4. Спасибо.
 
Добрый день подскажите почему у меня такая надпись во вкладке снять со счета 
Вывод недоступен: 
  1. на вашем счете нет заработанных денег
хотя на счету деньги есть?
Платежи и методы оплаты
MQL5.community предлагает широкие возможности заработка трейдерам и разработчикам торговых приложений для терминала MetaTrader. В этой статье мы расскажем, как происходит оплата сервисов MQL5 и вывод заработанных денег, а также как обеспечивается безопасность операций.
 
В документации https://www.mql5.com/ru/docs/series/itickvolumehttps://www.mql5.com/ru/docs/series/irealvolumehttps://www.mql5.com/ru/docs/series/ivolume для разных функций iTickVolume, iRealVolume, iVolume копипастом оставили один и тот же пример от iVolume 
 

Здравствуйте.

Поискал на форуме, почему то не нашёл такой темы. Извиняюсь если плохо искал.

В общем заблочил меня сайт, но наверное не меня а моего провайдера или хз, я теряюсь в догадках в чём дело.


На сайт зашёл только через VPN.   

Уважаемые сайтовладельцы, объясните в чём дело, пожалуйста.

Провайдер у меня Сибирский медведь https://sb117.ru/ вряд ли проблема в нём.

 
У вас наверное "фейковый бан по IP":

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопрос к администрации сайта mql5.com

Sergey Golubev, 2022.12.16 17:22

Если бан, а вы можете делать тут посты - то это "фейковый бан по IP".
У вас наверное, динамическое IP, и оно случайно "попало" на когда-то у кого-то забаненное.
Я когда "ловлю" такой бан -  просто выключаю компьютер, выключаю роутер, потом включаю роутер и включаю компьютер.
В результате мое IP меняется (а у меня оно тоже динамическое), и надпись про 10 лет исчезает.

...


 
Большое спасибо!!!

Сайт открывается нормально.

 

Недавно обратил внимание, что в настройках кабинета у меня зарегистрирован старый абонентский номер, которого уже около 4-х лет нет у меня. Почта та же самая. И не смог поменять номер телефона на новый, т.к. смс подтверждение приходит на 2 абонентских номера. Новый аккаунт согласно правилам регать нельзя.

Как тогда поменять номер телефона? У многих точно возникала такая проблема. Как эта проблема была решена?

 
Была такая ситуация у меня, помогло обращение в сервискдеск, они попросили сделать селфи на фоне чата переписки с ними вместе с документом по которому проходил верификацию и поменяли старый номер на новый. Обращался так как к старому номеру небыло доступа и востановить его у оператора было нереально.

 
Спасибо. Обратился. Буду ждать...

 
Не работают каналы. при отправке сообщения в канале пишет Sql query error
