почему здесь на сигнале такая большая просадка


а если нажать кнопку просадка, то нету такого большого значения?

 
почему здесь на сигнале такая большая просадка


а если нажать кнопку просадка, то нету такого большого значения?

Потому что кнопка "средства" не относится к просадке. Смотрите сигнал внимательнее, возможно падение средств - это всего лишь вывод средств с депозита.

 
Потому что кнопка "средства" не относится к просадке. Смотрите сигнал внимательнее, возможно падение средств - это всего лишь вывод средств с депозита.

ну там же  вверху нету красного треугольника о выводе

и "снятия" пишет ноль.
 
ну там же  вверху нету красного треугольника о выводе

и "снятия" пишет ноль.
Скиньте сигнал в личку. Посмотрю.
 
ну там же  вверху нету красного треугольника о выводе

и "снятия" пишет ноль.

Историю сигнала смотрели? Падение средств согласно графика в апреле 2018 года.  История отображается только с августа 2018 года. Поэтому и нет на графике красного треугольника о снятии средств.

сигнал

 
Историю сигнала смотрели? Падение средств согласно графика в апреле 2018 года.  История отображается только с августа 2018 года. Поэтому и нет на графике красного треугольника о снятии средств.

а почему тогда история отображается только с августа?

значит и графика не должно быть до августа. не только красного треугольника.
 
а почему тогда история отображается только с августа?

значит и графика не должно быть до августа. не только красного треугольника.
А вот этот вопрос уже к администрации.
Могу только предположить что изначально вся история была, а затем брокер/ДЦ удалил историю.
 
А вот этот вопрос уже к администрации.
Могу только предположить что изначально вся история была, а затем брокер/ДЦ удалил историю.
если так, то изначально и информация о выводе была.
 
А вот этот вопрос уже к администрации.
Могу только предположить что изначально вся история была, а затем брокер/ДЦ удалил историю.

есть такие брокеры, которых создают только для продажи советников


этого брокера нет в гугл, а в отзывах люди пишут, что котировки не совпадают с котировками их брокеров.

зато в гугле, при введении названия этого брокера, на первом месте продажа советников.

напишу здесь, потому что у меня нету сервисдеска в профиле.
CSIGroupLtd-Live

 
В сервисдеске рассматриваются только финансовые вопросы.

а куда обращаться по другим вопросам? например связанным администрированием программы в маркете? 

