Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а если нажать кнопку просадка, то нету такого большого значения?
почему здесь на сигнале такая большая просадка
а если нажать кнопку просадка, то нету такого большого значения?
Потому что кнопка "средства" не относится к просадке. Смотрите сигнал внимательнее, возможно падение средств - это всего лишь вывод средств с депозита.
Потому что кнопка "средства" не относится к просадке. Смотрите сигнал внимательнее, возможно падение средств - это всего лишь вывод средств с депозита.
и "снятия" пишет ноль.
ну там же вверху нету красного треугольника о выводе
и "снятия" пишет ноль.
ну там же вверху нету красного треугольника о выводе
и "снятия" пишет ноль.
Историю сигнала смотрели? Падение средств согласно графика в апреле 2018 года. История отображается только с августа 2018 года. Поэтому и нет на графике красного треугольника о снятии средств.
Историю сигнала смотрели? Падение средств согласно графика в апреле 2018 года. История отображается только с августа 2018 года. Поэтому и нет на графике красного треугольника о снятии средств.
значит и графика не должно быть до августа. не только красного треугольника.
а почему тогда история отображается только с августа?
значит и графика не должно быть до августа. не только красного треугольника.
А вот этот вопрос уже к администрации.
А вот этот вопрос уже к администрации.
есть такие брокеры, которых создают только для продажи советников
этого брокера нет в гугл, а в отзывах люди пишут, что котировки не совпадают с котировками их брокеров.
зато в гугле, при введении названия этого брокера, на первом месте продажа советников.
напишу здесь, потому что у меня нету сервисдеска в профиле.
CSIGroupLtd-Live
В сервисдеске рассматриваются только финансовые вопросы.
а куда обращаться по другим вопросам? например связанным администрированием программы в маркете?
#2253954