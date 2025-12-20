Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 185
А почему он туда попадает?
я решил приложение переустановить mt4 android
ввожу свой логин пасс и не логинится. ошибок нет бесконечно крутится кружок.
update.
я добавил mqid из нового mt4 mobile в свой профиль на сайте, и сейчас туда приходят работы из новые фриланса. но залогинтся не удается
получается что если я на сайте указал новый MQID и получаю работы из фриланса то и сообщения тоже должен? почемуже не приходят
я так и немогу залонинится в mql community из mt4&5 android
логин пароль тотже что и на сайте.
на сайт отличтно логинтеся в mt4&5 desktop тоже логинтеся но в mobile mt4&5 ни как.
куда в какую ветку напсать чтобы получить помощь.
Aleksei Beliakov #:
куда в какую ветку напсать чтобы получить помощь.
Напишите в Сервисдеск, пожалуйста.
Также приложите содержимое лога мобильного терминала
Где взять лог?
Раздел Journal главного меню