Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 185

Vladimir Karputov #:

А почему он туда попадает?

 
Не могу залогинить сигнал, ввожу данные правильно. Пишет не удалась авторизация. Менял пароли, что только не делал, на стороне брокера все ок. Что делать и кто виноват?
 

я решил приложение переустановить mt4 android

ввожу свой логин пасс и не логинится. ошибок нет бесконечно крутится кружок.

update. 

я добавил mqid из нового mt4 mobile в свой профиль на сайте, и сейчас туда приходят работы из новые фриланса. но залогинтся не удается

 
Aleksei Beliakov #:

Что бы я не вводил в логин пасс ошибок нет и картинка также самая.
Телефон с заводской прошивкой и Гугл сервисами.
 

получается что если я на сайте указал новый MQID и получаю работы из фриланса то и сообщения тоже должен? почемуже не приходят

 
Aleksei Beliakov #:

получается что если я на сайте указал новый MQID и получаю работы из фриланса то и сообщения тоже должен? почемуже не приходят

Сейчас вообще все трудно с лс. 
С маркета тоже не приходят. 
Утром были какие то сообщения. Но нет. 
Об этой проблема знают уже давно и последние недели 2 ремонтируют. 
Надо ждать. 
 

я так и немогу залонинится в mql community из mt4&5 android

логин пароль тотже что и на сайте. 

на сайт отличтно логинтеся в mt4&5 desktop тоже логинтеся но в mobile mt4&5 ни как.

куда в какую ветку напсать чтобы получить помощь.  

 

Aleksei Beliakov #:

куда в какую ветку напсать чтобы получить помощь.  

Напишите в Сервисдеск, пожалуйста.

Также приложите содержимое лога мобильного терминала

 
Marsel #:

Напишите в Сервисдеск, пожалуйста.

Также приложите содержимое лога мобильного терминала

Где взять лог? 
 
Aleksei Beliakov #:
Где взять лог? 

Раздел Journal главного меню

