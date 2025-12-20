Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 103
Со мной тоже...
ура, снова работает!
У меня платеж сам не разблокировался, 20 дней до него никому не было дела, а после моего обращения в сервисдеск он стал отменен на стороне банка или платежной системы. Это очень важная для меня информация, на чьей он там стороне, но все же, как это понимать?
Потрясающе. То-есть, разработчикам не полагается знать, на каком основании к ним не доходят деньги за продукты и если ситуация повторится в следующий раз, можно даже не беспокоиться? Или действительно была какая-то ошибка? Или в следующий раз мы даже не увидим, что кто-то что-то купил?
Причину отмены можно посмотреть в тултипе операции. В следующий раз снимем права Продавца, чтобы не было таких вопросов.
Почему у меня нет Сервисдеск? Я не вижу Сервисдеск.
Значит у Вас не было финансовых операций. СервисДеск ТОЛЬКО для решения финансовых вопросов - для остального есть форум.
Здравствуйте, столкнулся с одной проблемой, моего заказчика забанили, и теперь он не может поменять сроки. Просил заказчика увеличить сроки, но у него вылазит сообщение, что он не может править персональную информацию и писать публичные сообщения. Заказчик согласился с изменением сроков, а я немного не успеваю доделать в те, которые были. Забанили по причине того, что перепутал ресурс. Бан на 10 лет. Так вот, можете изменить хотя бы сроки выполнения задания, не говорю уже про бан на 10 лет по такой жалкой причине.
За то, что "перепутал ресурс" не банят на 10 лет. За это вообще не банят. Чего-то он вам не договаривает.
