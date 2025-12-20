Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 140

MetaQuotes:

Эта удаленная работа. Исправили, проверьте сейчас, пожалуйста

Здравствуйте. Сегодня в одной работе удалял свою заявку. Работает удаление.

Очень хорошо, что реализовали показ, что работа удалена.


p.s. Но проверить "чисто" тот вариант, когда не работало удаление, сложно -- т.к. там удалялась работа, по которой я был выбран (работа была с декомпилом).

 

доработайте возможность работы с результатами оптимизации.

предлагаю разработчикам доработать возможности фильтрации результатов оптимизации

 

Здравствуйте.

Прошу рассмотреть возможность добавить регулировку тем в разделе форума. Сейчас в каждом разделе 5 тем.

До добавления на форум (наверное важного) раздела "Финансовые новости" -- он занял вторую позицию и добавил в список тем аж шесть строчек -- в итоге раздел "Статьи и библиотека" опустился (у меня) ниже экрана. Стало очень неудобно. Раздел "Статьи и библиотека" был всегда виден, теперь приходится листать.

Если бы была возможность указать число тем в разделе, например, четыре -- то так раздел "Статьи" подтянулся бы вверх по экрану и стал бы виден без дополнительного листания.

 
MetaQuotes:

Эта удаленная работа. Исправили, проверьте сейчас, пожалуйста

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Дизайн Фриланса полностью обновлен!

Alexander Puzanov, 2020.06.05 14:27

В списке работ фриланса или отображение времени создания сломалось или сортировка

                       


Еще в ленте тоже косячок. Не отоброжается время и дата скачет. 2 дня наблюдаю такую картину. 

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 
Artyom Trishkin:
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".

Извините, но этот комментарий относится к сбою самого терминала, не к вопросам программирования на MQL5. Просто из-за данного бага терминала я не могу продолжить работу над своим проектом. Либо придётся искать обходные пути. Но я хочу, чтобы разработчики были хотя бы в курсе, что данный баг существует.

https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1188#comment_17046357

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
  • 2020.06.24
  • www.mql5.com
В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти н...
 
Mihail Matkovskij:

Извините, но этот комментарий относится к сбою самого терминала, не к вопросам программирования на MQL5. Просто из-за данного бага терминала я не могу продолжить работу над своим проектом. Либо придётся искать обходные пути. Но я хочу, чтобы разработчики были хотя бы в курсе, что данный баг существует.

https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1188#comment_17046357

Я точно знаю, что вопрос в области "вопросов новичков", и не относится к ошибкам терминала.

 
Artyom Trishkin:

Я точно знаю, что вопрос в области "вопросов новичков", и не относится к ошибкам терминала.

И какое же его решение, если не секрет? В чем ошибка? Если две переменные-члена класса (symbol и timeframe) корректно инициализируются в разделе инициализации класса, но функция iBars(symbol, timeframe) даёт сбой, с ошибкой 4401, в то время как функция с абсолютно теми же значениями ( iBars(Symbol(), Period())) ) отрабатывает корректно? Объясните новичку...

Напоминаю, это при перезапуске терминала. При перекомпиляции исходника или бросании на график скомпилированного файла всё работает нормально. Это по Вашему не ошибка работы терминала?
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры, классы и интерфейсы
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры, классы и интерфейсы
  • www.mql5.com
Структура является набором элементов произвольного типа (кроме типа void). Таким образом, структура объединяет логически связанные данные разных типов. Объявление структуры Имя структуры нельзя использовать в качестве идентификатора (имени переменной или функции). Следует иметь ввиду, что в MQL5 элементы структуры следуют непосредственно друг...
 
Mihail Matkovskij:

И какое же его решение, если не секрет? В чем ошибка? Если две переменные-члена класса (symbol и timeframe) корректно инициализируются в разделе инициализации класса, но функция iBars(symbol, timeframe) даёт сбой, с ошибкой 4401, в то время как функция с абсолютно теми же значениями ( iBars(Symbol(), Period())) ) отрабатывает корректно? Объясните новичку...

Напоминаю, это при перезапуске терминала. При перекомпиляции исходника или бросании на график скомпилированного файла всё работает нормально. Это по Вашему не ошибка работы терминала?

Нет, не ошибка терминала.

Это ваша ошибка получения данных. Всё это подробно расписано в документации.

