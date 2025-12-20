Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 140
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эта удаленная работа. Исправили, проверьте сейчас, пожалуйста
Здравствуйте. Сегодня в одной работе удалял свою заявку. Работает удаление.
Очень хорошо, что реализовали показ, что работа удалена.
p.s. Но проверить "чисто" тот вариант, когда не работало удаление, сложно -- т.к. там удалялась работа, по которой я был выбран (работа была с декомпилом).
предлагаю разработчикам доработать возможности фильтрации результатов оптимизации
Здравствуйте.
Прошу рассмотреть возможность добавить регулировку тем в разделе форума. Сейчас в каждом разделе 5 тем.
До добавления на форум (наверное важного) раздела "Финансовые новости" -- он занял вторую позицию и добавил в список тем аж шесть строчек -- в итоге раздел "Статьи и библиотека" опустился (у меня) ниже экрана. Стало очень неудобно. Раздел "Статьи и библиотека" был всегда виден, теперь приходится листать.
Если бы была возможность указать число тем в разделе, например, четыре -- то так раздел "Статьи" подтянулся бы вверх по экрану и стал бы виден без дополнительного листания.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
TempAcc, 2020.06.04 12:20Уважаемая администрация. Кому здесь нужно написать по вопросам удаления аккаунта (c регистрацией в качестве продавца) с сайта mql5.com?
Эта удаленная работа. Исправили, проверьте сейчас, пожалуйста
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дизайн Фриланса полностью обновлен!
Alexander Puzanov, 2020.06.05 14:27
В списке работ фриланса или отображение времени создания сломалось или сортировка
Еще в ленте тоже косячок. Не отоброжается время и дата скачет. 2 дня наблюдаю такую картину.
Извините, но этот комментарий относится к сбою самого терминала, не к вопросам программирования на MQL5. Просто из-за данного бага терминала я не могу продолжить работу над своим проектом. Либо придётся искать обходные пути. Но я хочу, чтобы разработчики были хотя бы в курсе, что данный баг существует.
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1188#comment_17046357
Извините, но этот комментарий относится к сбою самого терминала, не к вопросам программирования на MQL5. Просто из-за данного бага терминала я не могу продолжить работу над своим проектом. Либо придётся искать обходные пути. Но я хочу, чтобы разработчики были хотя бы в курсе, что данный баг существует.
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1188#comment_17046357
Я точно знаю, что вопрос в области "вопросов новичков", и не относится к ошибкам терминала.
Я точно знаю, что вопрос в области "вопросов новичков", и не относится к ошибкам терминала.
И какое же его решение, если не секрет? В чем ошибка? Если две переменные-члена класса (symbol и timeframe) корректно инициализируются в разделе инициализации класса, но функция iBars(symbol, timeframe) даёт сбой, с ошибкой 4401, в то время как функция с абсолютно теми же значениями ( iBars(Symbol(), Period())) ) отрабатывает корректно? Объясните новичку...Напоминаю, это при перезапуске терминала. При перекомпиляции исходника или бросании на график скомпилированного файла всё работает нормально. Это по Вашему не ошибка работы терминала?
И какое же его решение, если не секрет? В чем ошибка? Если две переменные-члена класса (symbol и timeframe) корректно инициализируются в разделе инициализации класса, но функция iBars(symbol, timeframe) даёт сбой, с ошибкой 4401, в то время как функция с абсолютно теми же значениями ( iBars(Symbol(), Period())) ) отрабатывает корректно? Объясните новичку...Напоминаю, это при перезапуске терминала. При перекомпиляции исходника или бросании на график скомпилированного файла всё работает нормально. Это по Вашему не ошибка работы терминала?
Нет, не ошибка терминала.
Это ваша ошибка получения данных. Всё это подробно расписано в документации.