Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 64

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Если это действительно так, то это хорошее нововведение, потому что в половине продуктов автор ведёт общение сам с собой, продукт никому не интересен, никто ничего не пишет и не спрашивает, но страницы обсуждения растут в виде монолога.


получается из за нескольких дурачков теперь люди страдать должны?

ну пусть сами с собой общаются, мне это лично не мешает, на рейтинг это никак не влияет.

 
Vladimir Gribachev:

получается из за нескольких дурачков теперь люди страдать должны?

ну пусть сами с собой общаются, мне это лично не мешает, на рейтинг это никак не влияет.

Спам в ленты идёт, и проще обрубить возможность спама таким образом, чем каждый будет блокировать у себя в ленте показ новостей от спамщиков. Ну а там кто его знает, как лучше.

 

Опять кнопка "все" - не работает. Не отображает сообщения.


 
Oksana Berenko:

Опять кнопка "все" - не работает. Не отображает сообщения.

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1975#comment_5591675

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2017.08.08
  • www.mql5.com
Форум алго-трейдеров MQL5
 
Oksana Berenko:

Опять кнопка "все" - не работает. Не отображает сообщения.

Починили.

Мы апгрейдили и тестировали новый поисковый движок и поэтому пару недель поисковик работал с перебоями.

 
Renat Fatkhullin:

Починили.

Мы апгрейдили и тестировали новый поисковый движок и поэтому пару недель поисковик работал с перебоями.

спасибо
[Удален]  
Vladimir Gribachev:

Заметил такой баг

Что когда я хочу написать комментарий на странице обсуждения своего продукта "первым" (то есть не кто еще не чего не писал) и прикрепить файлы к этому комменту, то я не могу этого сделать. При нажатии на ссылку "прикрепить файл" не чего не происходит, она просто исчезает и все

никаких всплывающих окон не чего.

А если кто уже оставлял коммент в этой ветке то все нормально, и я могу прикрепить файл.

Это баг или такое нововведение?

Если нововведение то плохое. Так как мне надо прикрепить сет файлы по валютным парам и оптимизации а я этого сделать не могу.

ЗЫ. Проверял на нескольких браузерах, ctrl+f5 тоже жимал.

Спасибо за сообщение. Исправим.

 

Что делаю не так?

Нет причины деинициализации с кодом 6 = Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета

void OnDeinit(const int reason)
 {
  Print( reason );
 }

В эксперте работает, а вот в индикаторе - нет. Билд 1648

 
Vitaly Muzichenko:

Что делаю не так?

Нет причины деинициализации с кодом 6 = Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета

В эксперте работает, а вот в индикаторе - нет. Билд 1648

https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ
  • www.mql5.com
Программы MQL5 / Выполнение программ - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Andrey Barinov:
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running

Ясно. Тогда как проще сгенерировать событие: "произошло переподключение к торговому серверу" ?

1...575859606162636465666768697071...212
Новый комментарий