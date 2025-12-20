Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 64
Если это действительно так, то это хорошее нововведение, потому что в половине продуктов автор ведёт общение сам с собой, продукт никому не интересен, никто ничего не пишет и не спрашивает, но страницы обсуждения растут в виде монолога.
получается из за нескольких дурачков теперь люди страдать должны?
ну пусть сами с собой общаются, мне это лично не мешает, на рейтинг это никак не влияет.
Спам в ленты идёт, и проще обрубить возможность спама таким образом, чем каждый будет блокировать у себя в ленте показ новостей от спамщиков. Ну а там кто его знает, как лучше.
Опять кнопка "все" - не работает. Не отображает сообщения.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1975#comment_5591675
Починили.
Мы апгрейдили и тестировали новый поисковый движок и поэтому пару недель поисковик работал с перебоями.
Заметил такой баг
Что когда я хочу написать комментарий на странице обсуждения своего продукта "первым" (то есть не кто еще не чего не писал) и прикрепить файлы к этому комменту, то я не могу этого сделать. При нажатии на ссылку "прикрепить файл" не чего не происходит, она просто исчезает и все
никаких всплывающих окон не чего.
А если кто уже оставлял коммент в этой ветке то все нормально, и я могу прикрепить файл.
Это баг или такое нововведение?
Если нововведение то плохое. Так как мне надо прикрепить сет файлы по валютным парам и оптимизации а я этого сделать не могу.ЗЫ. Проверял на нескольких браузерах, ctrl+f5 тоже жимал.
Спасибо за сообщение. Исправим.
Что делаю не так?
Нет причины деинициализации с кодом 6 = Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета
В эксперте работает, а вот в индикаторе - нет. Билд 1648
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running
Ясно. Тогда как проще сгенерировать событие: "произошло переподключение к торговому серверу" ?