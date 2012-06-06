200 usd за вашу статью по алготрейдингу!

Напишите статью и внесите свой вклад в развитие алготрейдинга. Поделитесь своим опытом в торговле и программировании, и мы заплатим вам $200. К тому же публикация на популярном сайте MQL5.com — отличный шанс для личного продвижения в профессиональной среде. Вас прочитают тысячи трейдеров. Вы сможете обсудить свои идеи с единомышленниками, получить новый опыт и монетизировать свои знания.





Какие темы востребованы

Мы публикуем статьи по алготрейдингу и всему, что с ним связано:

Разработка торговых стратегий

Разработка индикаторов

Тестирование и оптимизация стратегий

Создание графических интерфейсов, торговых панелей



Работа с базами данных

Интеграция с внешними сервисами

Машинное обучение



Одним из главных требований является наличие прикладного применения знаний, описываемых в статье, а также наличие реализации идеи на MQL5. Отличная возможность понять, какие статьи востребованы — это посмотреть предыдущие публикации. Помимо этого, отдельное обсуждение возможных тем есть на форуме: Пиши и зарабатывай на MQL5. Если у вас есть вопросы — напишите там.





Важные требования



1. Утвердите план. Прежде чем писать статью целиком, рекомендуем составить план и кратко изложить содержание, а затем отправить это на утверждение модератору. Получив одобрение, приступайте к подробному изложению материала.

2. Проверьте структуру. Каждая статья должна иметь три важных компонента:

С чем придет трейдер, чтобы прочитать эту статью: какая проблема решается (точка А, начало) С чем он уйдет после прочтения статьи: какое решение проблемы он получит (точка Б, вывод) Как статья перемещает читателя из точки А в точку Б: это основное содержание статьи

3. Проработайте контент. Минимальный объем статьи — 5 страниц из расчета 1800 знаков на страницу. Информация о текущем объеме доступна в разделе «Статистика». Мы тщательно проверяем содержимое статей на плагиат или генерацию текста при помощи AI. Допускается только уникальный авторский контент.

4. Проверьте текст. Перед отправкой статьи на публикацию обязательно проведите автоматическую проверку правописания. Например, через Microsoft Word или ChatGPT.







Удобная система публикации



На MQL5.com опубликованы более 1500 статей. Наш опыт работы с множеством автором позволил создать удобную систему публикации. Весь процесс разделен на несколько шагов с понятным и детальным описанием того, что от вас требуется. На каждом этапе вы получите полезные советы и рекомендации.









1. Категории и план

Чтобы начать, перейдите в раздел «Статьи» и нажмите «Новая статья». На первом шаге вам нужно выбрать рабочее название статьи, категорию, к которой она относится, а также продумать приблизительную структуру подразделов.











План — это костяк вашей будущей статьи, опираясь на который вам будет проще излагать свои мысли. По умолчанию в шаблоне новой статье уже есть Введение и Заключение. Вы можете давать любые названия разделам своей статьи.

Для начала придумайте и введите название своего первого раздела (между Введением и Заключением), после чего нажмите Enter. Все последующие разделы создаются точно так же. Чтобы менять порядок разделов, используйте стрелки справа от названия.











Созданные на этом этапе разделы будут отформатированы в статье стилем заголовков и по ним можно будет легко создавать якорные ссылки. Составив план и определившись с рабочим названием статьи, нажмите «Создать статью» для перехода к следующему этапу.





2. Изображения и текст

Визуальная часть статьи — первое, на что обратят внимание читатели. Хорошие иллюстрации существенно улучшают восприятие и повышают привлекательность материала. При работе с изображениями придерживайтесь нескольких хороших правил:

Все рисунки должны быть отличного качества, которое наилучшим образом обеспечивается форматом PNG. Допускается использование формата GIF при надлежащем качестве изображений. Не рекомендуется использовать формат JPG для снимков экранов.

Все изображения не должны превышать 750 пикселей в ширину. Если вы вставите изображение большей ширины, при сохранении оно автоматически уменьшится с существенной потерей качества.

Делайте снимки экрана ("скриншоты") сразу же в нужном размере, не пытайтесь уменьшать рисунки большого размера в графических редакторах. В 99% случаев качество рисунка при уменьшении ухудшится.

Рисунки не должны содержать ничего лишнего и должны легко пониматься с одного взгляда. Исключите из рисунка все, что напрямую к нему не относится — читатель должен сразу же увидеть в нем то, ради чего делается рисунок. Никто не будет изучать большие блок-схемы и забитые значками графики.

Для вставки изображений в текст используйте кнопку «Картинка» на панели инструментов редактора.



Вторая по популярности ошибка начинающих писателей — вставка кода в статью «как есть» без форматирования. Также многие забывают, что при копировании текста из внешних источников буфер обмена (помимо нужного текста) может содержать избыточные теги форматирования, неуместные в контексте принятых стилей.

Обо всем этом вы узнаете на втором шаге создания статьи. Дополнительная информация о работе с текстом доступна в статье «MQL5.community - Памятка пользователя».











Прочитав инструкции, поставьте галочку «Я ознакомлен с правилами использования изображений и текста» и нажмите «Сохранить».





3. Форматирование

Многие авторы спешат побыстрее излить поток своей мысли и забывают о том, насколько комфортно будет читать их творение. Даже самый интересный материал вызовет скуку и отторжение, если он подан неправильно. Удержать внимание читателя — как раз та задача, которая решается правильным форматированием.

При первом знакомстве со статьей читатель сначала ее «сканирует», выделяя по заголовкам и иллюстрациям ключевые моменты, и только затем, при наличии интереса, приступает ко вдумчивому чтению. Поэтому очень важно отформатировать свою статью правильно. На третьем этапе вы узнаете, как правильно разделить текст на параграфы, в каких случаях лучше использоваться списки, а в каких — таблицы, научитесь грамотно оформлять иллюстрации и подписи к ним.











Ознакомившись с правилами форматирования и выравнивания, поставьте еще раз галочку и нажмите «Сохранить».





Используйте ссылки в статье, чтобы читатели могли получить дополнительную информацию или удобно перемещаться между подразделами. Вставить ссылку никому не составит труда, но некоторые их особенности вы вполне можете и не знать. Как добавить содержательную всплывающую подсказку к ссылке, как создавать и использовать якорные ссылки — обо все этом речь пойдет на четвертом, последнем этапе перед непосредственным написанием текста статьи.











Ознакомившись с правилами, поставьте в последний раз галочку и нажмите «Сохранить». Теперь вы готовы писать статью с минимальными потерями времени на изучение встроенного редактора.

5. Статья

Вот мы и добрались непосредственно до написания текста статьи. Теперь от вас требуется лишь интересный материал — как его качественно оформить вы уже знаете.

Если можете, загрузите аватар и обложку для статьи — они будут использоваться в общем списке статей и должны привлекать внимание. Для аватара требуется изображение PNG размером 60*60 пикселей, для обложки — 1200*628 пикселей. Если у вас нет подходящего изображения, мы подготовим его сами. Вы можете просто предложить идеи в разделе комментариев.











Добавьте описание для статьи. Это обязательное требование. Текст вы можете впоследствии скорректировать, но все же отнеситесь к этому вопросу ответственно. Грамотное описание — решающий довод в пользу того, чтобы потенциальный читатель для начала хотя бы открыл вашу статью для беглого ознакомления. Обратите внимание, что по мере прохождения этапов будет изменяться процент завершенности. Статья будет завершена на 100% после публикации. Но перед этим ее необходимо отправить на проверку.

Проверка модератором

Итак, текст написан, снабжен интересными иллюстрациями, а сама статья уже выглядит вполне презентабельной. Отправьте ее на проверку модератору. Для этого нажмите «Отправить на проверку». Модератор обязательно будет оповещен об этом, и ваша статья не останется без внимания.











Ждите ответа от модератора в разделе «Комментарии». Здесь вы можете обсуждать с ним любые вопросы по вашей статье: ценность и интересность статьи для сообщества, графическое оформление (аватар и иллюстрации), исправление ошибок, гонорар.





Публикация

После решения всех спорных моментов ваша статья наконец-то будет опубликована. Вы получите об этом Push-уведомление на мобильное устройство. Конечно же, при условии, что указали свой MetaQuotes ID в профиле. Подробнее о настройке профиля пользователя читайте в статье «MQL5.community - Памятка пользователя».

Выход в свет вашей статьи будет обязательно сопровождаться анонсом на Форуме в его специальном подразделе Статьи, Библиотека. Кроме того, через некоторое время ваша статья будет переведена на все одиннадцать языков сайта MQL5.com, став доступной всему мировому сообществу трейдеров. Приоритет в переводе мы отдаем наиболее интересным статьям.

Оплата

Еще раз напоминаем, что мы высоко ценим труд авторов статей. Все публикуемые на MQL5.community статьи оплачиваются. Средний гонорар составляет $200. О том, как вывести или потратить свой заработок читайте в статье «Платежная система MQL5.community».

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи многие ваши вопросы отпадут сами собой. От вас же мы ждем новых интересных материалов, которые обязательно будут оценены по достоинству. Начните прямо сейчас!



