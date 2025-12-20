Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 89

поиск по форуму - никакой.

вводишь точную фразу, и все равно не находит.
 
multiplicator:
Igor Zakharov:

Привет, у меня есть проблема. 

 void  Start ()  
 {  

 datetime  d =  D'2019.05.24 01:46:00 '  , t = d +  60  ;  
   MqlTick  ticks [];  
 long  no_tick =  CopyTicksRange  (  _Symbol  , ticks,  COPY_TICKS_ALL  ,  ulong  (d) *  1000  ,  ulong  (t) *  1000  );  
   Print  (no_tick);  ArrayPrint  (ticks);  Print  (  GetLastError  ());  
 }

Выход: 

 0  
 4011

Пожалуйста, дайте мне знать, что делать.

Ошибка означает: 

 ERR_ARRAY_BAD_SIZE 

 4011 

Запрашиваемый размер массива превышает 2 гигабайта

Пожалуйста помоги.

 
Это ошибка возникает в результате попытки распечатать массив нулевого размера. ArrayPrint(ticks)

Вызывайте GetLastError сразу после вызова CopyTicksRange

[Удален]  

контекстное меню пкм - огромное.

я уверен, что рядовой пользователь регулярно использует только пятую часть от него.

приходится искать пункты, далеко бежать курсором, закрывает экран.

хотелось бы опционально исключать оттуда пункты в духе ... context menu manager.

Не могу подключится к демо счету открытому в терминале. Вчера все работало, сегодня неверный счет. Пороль полученный в почте вводил, не помогает. Номер счета 8596649, брокер Робо
 
Я получаю «0», когда я печатаю GetLastError () сразу после вызова CopyTicksRange.

Но почему галочки недоступны. Я видел: 2019.05.24 01:45:00 и 2019.05.24 01:47:00. клещи доступны. Что является причиной этого?

@Slava
 
Хотел зарегистрировать свой сигнал , но пишет что данный счет уже используется . 
Каким образом узнать на какой стратегии и кем используется мой номер счета  ? (46406)-мт5
