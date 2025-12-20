Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 29

Новый комментарий
 

Добрый день!

Не могу вывести деньги с счёта. Деньги на счёт клал с кошелька вебмани, сейчас нет открытых заявок, т.е. деньги ни в какой заявке не числятся. Почему горят белые кнопки выбора и ничего с ними сделать нельзя? Вебмани кипер классик активирован. Подскажите, что можно сделать?

 

[Удален]  
Финансовые вопросы публично не обсуждаются, обращайтесь в Сервисдеск. Оставить заявку вы можете в своём профиле
 
не сохраняются сообщения в терминале мобильного телефона. В трее весят при нажатии чтобы прочитать показывает что сообщений нет. Мобильный SAMSUNG GT-S7262 Android 4.1.2. Сообщения с форума нрмально читаются и сохраняются а с терминала не сохраняются
Файлы:
logs.zip  89 kb
 
fenix-ua:
не сохраняются сообщения в терминале мобильного телефона. В трее весят при нажатии чтобы прочитать показывает что сообщений нет. Мобильный SAMSUNG GT-S7262 Android 4.1.2. Сообщения с форума нрмально читаются и сохраняются а с терминала не сохраняются
В моём профиле висит 6 сообщений о багах. Ребят глянте. 
 

При попытке залогиниться (пробовала у нескольких брокеров) в терминале выскакивает ошибка: MQL4 Market: failed to get list of user products [401]

Что делать? Сигналы не отображаются во вкладке сигналы.

 
swetta:

При попытке залогиниться (пробовала у нескольких брокеров) в терминале выскакивает ошибка: MQL4 Market: failed to get list of user products [401]

Что делать? Сигналы не отображаются во вкладке сигналы.

Пропишите правильные MQL5 логин и пароль в настройках программы, пожалуйста.
 
Добрый  день форумчане.  Написал заявку на проблему через сервисдеск, сделал вложения. Отправил .Но  только вот слева засветился красный квадратик . нзначит не отправил  письмо в тех поддержку если кто подскажет как отправить без ошибки. До  этого отправлял нормально . А весь вопрос не могу  обновить продукты . не загружаются продукты обновления.   
 
Newalligator:
Добрый  день форумчане.  Написал заявку на проблему через сервисдеск, сделал вложения. Отправил .Но  только вот слева засветился красный квадратик . нзначит не отправил  письмо в тех поддержку если кто подскажет как отправить без ошибки. До  этого отправлял нормально . А весь вопрос не могу  обновить продукты . не загружаются продукты обновления.   

Такие значки Вас смутили:

Значок - заявка типа сообщение об ошибке 

Эти значки обозначают - заявка из категории "сообщение об ошибке" .

 
да точно спасибо  но ка узнать ушла заявка или нет ? Спасибо вам за быстрый  ответ . 
 
Newalligator:
да точно спасибо  но ка узнать ушла заявка или нет ? Спасибо вам за быстрый  ответ . 

Заявка про маркет ? Если да, то смотрим

Отписали вам в сервисдеске

1...222324252627282930313233343536...212
Новый комментарий