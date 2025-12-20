Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Не могу вывести деньги с счёта. Деньги на счёт клал с кошелька вебмани, сейчас нет открытых заявок, т.е. деньги ни в какой заявке не числятся. Почему горят белые кнопки выбора и ничего с ними сделать нельзя? Вебмани кипер классик активирован. Подскажите, что можно сделать?
не сохраняются сообщения в терминале мобильного телефона. В трее весят при нажатии чтобы прочитать показывает что сообщений нет. Мобильный SAMSUNG GT-S7262 Android 4.1.2. Сообщения с форума нрмально читаются и сохраняются а с терминала не сохраняются
При попытке залогиниться (пробовала у нескольких брокеров) в терминале выскакивает ошибка: MQL4 Market: failed to get list of user products [401]
Что делать? Сигналы не отображаются во вкладке сигналы.
При попытке залогиниться (пробовала у нескольких брокеров) в терминале выскакивает ошибка: MQL4 Market: failed to get list of user products [401]
Что делать? Сигналы не отображаются во вкладке сигналы.
Добрый день форумчане. Написал заявку на проблему через сервисдеск, сделал вложения. Отправил .Но только вот слева засветился красный квадратик . нзначит не отправил письмо в тех поддержку если кто подскажет как отправить без ошибки. До этого отправлял нормально . А весь вопрос не могу обновить продукты . не загружаются продукты обновления.
Такие значки Вас смутили:
Эти значки обозначают - заявка из категории "сообщение об ошибке" .
да точно спасибо но ка узнать ушла заявка или нет ? Спасибо вам за быстрый ответ .
Заявка про маркет ? Если да, то смотрим
Отписали вам в сервисдеске