Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 111
@Pavel Kozlov
раньше после арбитража отображалась одинаковая цифра, сейчас нет.
пожалуйста убедитесь что с меня списали 135 а не 162 и это только неверное отображение
Enum - это полноценный int. Поэтому инкремент действует аналогично.
Понятно. Значит, инкременировать или декременировать остается строго через switch.
Не обязательно.
Можно проверять наличие в строке имени перечисления.
Впрочем - это уже будет работа с текстовым представлением ...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как узнать тип актива по символу
Artyom Trishkin, 2019.09.29 06:09
Будет очень к стати, если нужно сделать смещение или перебор вправо/влево на любое количество констант. Вот что у меня получилось:
Смещение на 1:
Смещение на 2:
Правда данный способ всё же проигрывает в скорости способу со switch.
МТ4 В билде 1220 от 13 сентября 2019 г перестало работать iTime
выдает 0.
Подскажите, сервисдеск работает в принципе или такое огромное количество заявок что не справляются?
Кто нибудь в последнее время получал обработанные заявки?
СервисДеск обрабатывает ТОЛЬКО финансовые вопросы. Остальное - только на форуме.
Я в курсе. Про финансовые и речь.
присоединюсь к теме, СервисДеск не отвечает уже очень давно.