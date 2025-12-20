Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 202
Теперь все какие то одинаковые. Раньше там писался средний общий рейтинг по звездам, 4.97 или 4.68, и можно было как то быстро понять, а теперь на каждого навели и там просто 4 звезды без категории, и по 5 звезд за каждую категорию....
Куда делось это 4.97 или 4.6? Получается теперь нет разницы 4.5 или 5.0 у тебя. А на деле, это совершенно разный уровень разработчиков.
наводите на звезду -- получаете расшифровку -- есть не у всех, а у тех, кто уже оценивался по новой системе.
так понимаю, детализацией оценки хотят уйти от поголовных бестолковых "5 звёзд"
Хорошо, идея отличная. Но сейчас, получается как бы у всех оценка одинаковая. Пока не сформировался новый рейтинг, пока человек не выполнил хотя бы 5 заказов по новой системе, то можно было бы оставить общий рейтинг. Когда у человека там 4.5, это значит он берется за заказы и не доводит до конца, или не умеет общаться корректно, в результате много недовольных заказчиков, у которых портится общее впечатление о сервисе mql5. И сейчас, после ввода новой системы, этих людей никак не отличить, от тех кто привык предоставлять качественный сервис заказчикам.
Фраза "Оценки без указания категорий" -- невнятная.
Если этого не "итоговая оценка" -- то понятней было бы написать "Оценка по другим категориям" и поставить её в конце списка.
И почему там у всех по умолчанию 4.0?
Это средняя оценка по старой системе, где не было категорий. Мы не хотели потерять уже существующие оценки и показываем их отдельно - "Оценки без указания категорий"
Тогда почему у всех там 4.0?
не у всех
но, думаю, что там округление до целых идёт
У меня у всех, на кого навожу, 4.0 показывает, а на некоторых вообще нет всплывающей подсказки.
Я не знаю какое там округление, но у меня было 4.98, тут надо сильно постараться чтобы округлить до 4.0. И у других кого я знаю, под 5.0. А теперь 4.0 показывает. Тут явно что то не так.
судя по всему -- дело было в округлении -- где было 4.0, стало 4.9