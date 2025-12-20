Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 155
эвклидова тема.! И как вам медаль то вручать хотели.) Нет эвклидовой математики.) ее тогда (матеши) не было, были зачатки арифметики и геометрии.....))) И основное используемое его учения сегодня это эвклидова геометрия с векторами. Но тогда были приоритеты в арифметике другими.
Ваще отличники....
А в программировании наверно не сложно догадаться зачем нужны единые приоритеты.)))
Видимо пересматривать и размышлять на тему чему научили в школе не Ваше.... ))))Добавил. И объяснимо почему приоритеты были другими. Сначала учили складывать, а потом вычитать, и ассоциативно сложение само собой становилось с большим приоритетом. Хотя может и ошибаюсь.
Как обычно выложенное видео, где уже были ответы никто и не смотрел)
Дело не в том что раньше так учили, просто раньше не заморачивались и в разных учебниках даже одной страны могло быть по разному. Проблем не возникало до появления этих ваших тырнетов)
З.ы. Правильно имя ученого в русском языке звучит Евклид. А про Эвклидову математику начал первый голосить товарищ не понимающий понятие "приоритет". Вот его и спросили о пруфах.
З.ы.ы. Евклид много сделал для заложения основ современной математики, не говоря уже о геометрии, классика которой носит его имя. Поэтому принижение вами его заслуг в этой области некорректно.
з.ы.ы.ы. Про " Но тогда были приоритеты в арифметике другими " - пруфы пожалуйста предоставьте.
Не соглашусь))) Про Эвклида (не хочу переучиваться) первым был мой пост)
О другом написал вроде... И заслуги упаси боже не принижал, да и думаю его имя в матеше уже не вычеркнуть, ни принизить никому)))
По последнему вопросу, я так понял, Вы просите представить доказательства приоритетов арифметических действий во времена Эвклида, то бишь где то 300 лет до нашей эры ?
У меня вопрос, а Вы как думаете 300 лет до нашей эры было равенство приоритета сложения и вычитания?
Мой ответ нет. А Ваш?
И снова нападки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
Латинское Е произносится как русское Э, поэтому, Эвклид. Но лично для вас пускай будет Евклид. Это тоже допускается :)
На счёт приоритетов я также привёл соответствующие ссылки, так что где вы увидели этого "товарища, который не понимает понятие приоритет". Словосочетание какое "не понимающий понятие"... :) Даже если кто-то не знал значение этого слова, то прочитав материалы по ссылкам он сразу во всём разберется. Так что, не переживайте вы так! :)
Не соглашусь))) Про Эвклида (не хочу переучиваться) первым был мой пост)
Он просто сообщения читает невнимательно. Ещё один невежа... :)
У меня вопрос, а Вы как думаете 300 лет до нашей эры было равенство приоритета сложения и вычитания?
Мой ответ нет.
Я уже приводил пример из книги для преподавателей алгебры. И с этим спорить может только тот кто алгебру никогда не учил.
Скажу как это понимаю я. В языках программирования взяли правила из арифметики, потому как в основе работы процессора лежит АЛУ - арифметико-логическое устройство. В алгебре же преимущество умножения над делением очевидно, как и преимущество сложения над вычитанием. Но на счёт сложения и вычитания утверждать не буду, поскольку еще не нашел доказательств. Но в школе меня так учили.
Не соглашусь))) Про Эвклида (не хочу переучиваться) первым был мой пост)
О другом написал вроде... И заслуги упаси боже не принижал, да и думаю его имя в матеше уже не вычеркнуть, ни принизить никому)))
По последнему вопросу, я так понял, Вы просите представить доказательства приоритетов арифметических действий во времена Эвклида, то бишь где то 300 лет до нашей эры ?
У меня вопрос, а Вы как думаете 300 лет до нашей эры было равенство приоритета сложения и вычитания?
Мой ответ нет. А Ваш?
Я не слежу кто там из вас первый писал про Евклида, наверняка и до вас кто-то его упоминал на этом форуме) Я лишь обратил ваше внимание что вы необоснованно на Сергея наехали, он то просто попросил подтвердить слова другого человека о "..Евклидовой математике и приоритетах операций в ней", как и я собственно. Ну не поняли так не поняли.
Насчёт приоритетов арифметических операций во времена Евклида - вы высказали утверждение об этом, поэтому я предполагаю что у вас есть пруфы, если нет, то значит это просто ваше суждение, возможно (скорее всего) ошибочное.
И снова нападки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
Латинское Е произносится как русское Э, поэтому, Эвклид. Но лично для вас пускай будет Евклид. Это тоже допускается :)
На счёт приоритетов я также привёл соответствующие ссылки, так что где вы увидели этого "товарища, который не понимает понятие приоритет". Словосочетание какое "не понимающий понятие"... :) Даже если кто-то не знал значение этого слова, то прочитав материалы по ссылкам он сразу во всём разберется. Так что, не переживайте вы так! :)
Пусть Эвклид, согласен. Понятие приоритет вы не понимали когда давали ссылку на это в Википедии, это очевидно. Чего разглагольствования, сделайте выводы и не заблуждайтесь впредь).
Он просто сообщения читает невнимательно. Ещё один невежа... :)
Я уже приводил пример из книги для преподавателей алгебры. И с этим спорить может только тот кто алгебру никогда не учил.
Скажу как это понимаю я. В языках программирования взяли правила из арифметики, потому как в основе работы процессора лежит АЛУ - арифметико-логическое устройство. В алгебре же преимущество умножения над делением очевидно, как и преимущество сложения над вычитанием. Но на счёт сложения и вычитания утверждать не буду, поскольку еще не нашел доказательств. Но в школе меня так учили.
Оскорбления, равно как и необоснованные попытки унизить другого человека в споре - признак низкого уровня интеллекта и/или воспитания.
Истинным невежей вы могли бы охарактеризовать себя, когда (и главное если) бы поняли что книга по алгебре, которую вы откопали, не единственная, и приоритет сложения над вычитанием нигде на уровне хотя бы одной высшей школы не установлен на территории Бывшего СССР.
Я не слежу кто там из вас первый писал про Евклида, наверняка и до вас кто-то его упоминал на этом форуме) Я лишь обратил ваше внимание что вы необоснованно на Сергея наехали, он то просто попросил подтвердить слова другого человека о "..Евклидовой математике и приоритетах операций в ней", как и я собственно. Ну не поняли так не поняли.
Насчёт приоритетов арифметических операций во времена Евклида - вы высказали утверждение об этом, поэтому я предполагаю что у вас есть пруфы, если нет, то значит это просто ваше суждение, возможно (скорее всего) ошибочное.
Да без разницы. )))
Модераторы, если можно, перенесите или удалите наш флуд не по теме ветки. )))
Думаю что все участники этого флуд-диспута против не будут. Тема к сервисдеску явно отношения не имеет)))
Проблема с вводам текста на русском в Сообщениях в терминале MT4 build 1320
Вводяться символы вместо русского, в какой-то непонятной раскладе или другим шрифтов в котором нет кириллицы. В МТ5 это работает корректно.
Пусть Эвклид, согласен. Понятие приоритет вы не понимали когда давали ссылку на это в Википедии, это очевидно. Чего разглагольствования, сделайте выводы и не заблуждайтесь впредь).
Снова невнимательно читаете сообщения. Значение слова приоритет я знал, когда писал в самом начале. Я просто не знал какие приоритеты "+" и "-". В процессе обсуждения я узнал, что они равные в языках программирования как и в арифметике. Опять же, писал об этом. Но вы не читаете сообщения и не вникаете в суть обсуждения, пытаясь представить всё по своему, очевидно, утверждая, что вы истина в последней инстанции, а все остальные не располагают вашими знаниями и по этому с ними что-то не так...
Оскорбления, равно как и необоснованные попытки унизить другого человека в споре - признак низкого уровня интеллекта и/или воспитания.
При чем тут оскорбления? Это не я не понимаю значение слова "приоритет", а вы не понимаете истинное значение слова "невежа". Это не оскорбление а указание на незнание некомпетентность - не ведать. Вас это смущает?... В следующий раз будьте внимательней, прежде чем что-то утверждать не разобравшись. А если ошиблись, то имейте смелость признать свою ошибку.
Истинным невежей вы могли бы охарактеризовать себя, когда (и главное если) бы поняли что книга по алгебре, которую вы откопали, не единственная, и приоритет сложения над вычитанием нигде на уровне хотя бы одной высшей школы не установлен на территории Бывшего СССР.
А я и не скрывал, что по отношению к приоритетам плюса и минуса я был невежей. Но я исправился. Главное это сделать вовремя! Опять же, это есть в сообщениях выше . И опять же, вы невнимательно их читали. Ну что это такое?... Я и в дальнейшем буду вам доказывать очевидное?... Мне что больше нечем заняться, по вашему?... Относительно книги, так это издание для преподавателей алгебры! Будете спорить с книгой о неправильном приоритете умножения над делением. Или скажете, что они "не понимают понятия приоритет", как вы выразились? :) Лично я по-другому не представляю себе умножение и деление в алгебре (не в арифметике). Если у кого то есть возражения на этот счёт, то пожалуйста, ссылки на авторитетные источники, где выражения строятся по-другому. А так же было бы интересно узнать какие приоритеты плюса и минуса в выражениях в алгебре (которая основана на арифметике). Думаю, что действительно там "+" выше "-"...