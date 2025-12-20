Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 197
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день. Это мой первый запуск MT5. У меня проблема - не могу начать торговать. Нет символов, вообщее никаких. Пытаюсь открыть forex.all - ничего....
А к счёту подключились?
А к счёту подключились?
Оплата услуг сервиса с Российской карты Тинькофф, не получилось как быть?
Банковские карты, выпущенные в России - не работают за рубежом и для оплаты за рубеж (а тут оплата в ЕС).
Для обсуждения есть ветка, где пробовали/обсуждали разные варианты: Как теперь оплачивать сервисы?
Там обнаружили, что пополнение (и снятие) работает через WMZ (пополнение своего форумного MQL5 аккаунта/профайла через WMZ, и с него уже оплата сервиса).
Здравствуйте администрация MQL5,
Хотел уточнить по какой причине была удалена моя учетная запись (Acolyte)?
Я не могу войти в неё, и по форуму она помечена как удаленная, хотя я не получал уведомления о каком-либо нарушении Правил форума. Прошу прояснить причину и восстановить мою учетную запись.
Эта-же ветка. Так задумано, не?
Эта-же ветка. Так задумано, не?
Да, так задумано. Жаль, Баскаков удалился, иногда разумное глаголил))))