Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 197

Новый комментарий
 
По какой причине моя учётная запись ограниченна в правах?
 
  Добрый день. Это мой первый запуск MT5. У меня проблема - не могу начать торговать. Нет символов, вообщее никаких. Пытаюсь открыть forex.all - ничего....
 
iopmmv #:
  Добрый день. Это мой первый запуск MT5. У меня проблема - не могу начать торговать. Нет символов, вообщее никаких. Пытаюсь открыть forex.all - ничего....

А к счёту подключились?

 
Alexey Viktorov #:

А к счёту подключились?

   Да подключился. Видимо были "глюки" переустановка mt5 и повторное подключение помогло. Брокер тасс может в этом дело.
 
Оплата услуг сервиса с Российской карты Тинькофф, не получилось как быть? 
 
Vasilii Batov #:
Оплата услуг сервиса с Российской карты Тинькофф, не получилось как быть? 

Банковские карты, выпущенные в России - не работают за рубежом и для оплаты за рубеж (а тут оплата в ЕС).
Для обсуждения есть ветка, где пробовали/обсуждали разные варианты: Как теперь оплачивать сервисы?
Там обнаружили, что пополнение (и снятие) работает через WMZ (пополнение своего форумного MQL5 аккаунта/профайла через WMZ, и с него уже оплата сервиса).

Как теперь оплачивать сервисы? - Проверьте возможность подписки прямо с Метатрейдера.
Как теперь оплачивать сервисы? - Проверьте возможность подписки прямо с Метатрейдера.
  • 2022.04.10
  • www.mql5.com
или это приватный сигнал, который не предполагает подписку. или вы подписываетесь реальным торговым счетом реальным счетом можно только на платный подписаться. подписка не разрешена Подписываются прямо с Метатрейдера
 

Здравствуйте администрация MQL5,

Хотел уточнить по какой причине была удалена моя учетная запись (Acolyte)?

Я не могу войти в неё, и по форуму она помечена как удаленная, хотя я не получал уведомления о каком-либо нарушении Правил форума. Прошу прояснить причину и восстановить мою учетную запись.

     

    Эта-же ветка. Так задумано, не?


     
    Vladislav Boyko #:

    Эта-же ветка. Так задумано, не?


    Да, так задумано. Жаль, Баскаков удалился, иногда разумное глаголил))))

     
    Не приходят системные сообщения о покупках.
    1...190191192193194195196197198199200201202203204...212
    Новый комментарий