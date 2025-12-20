Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 210
Предложение по форуму:
Добавить кнопку сохранения отдельных сообщений себе.
Или в профиле создать раздел, чтоб можно было посмотреть все отлайканные сообщения.
Этого очень не хватает, просили давно сделать опцию.
И чего также не хватает, так это пункта: "Опубликованные изображения"
Вот знаешь, что написал сообщение и вставил изображение, а найти его уже невозможно, но оно где-то есть.
Такой пункт очень помог-бы, реализация для разработчиков простейшая
Желательно хотя бы существующий функционал до ума довести, конечно.
"Все сообщения" очень плохо работают - как минимум, не обновляются днями/неделями. Rashid реагировал, но с тех пор существенных улучшений в работе "всех сообщений" не видно.
Я, к примеру, сейчас не использую мобильную версию МТ5 (с уведомлениями с форума), поэтому мне крайне проблематично вспомнить, где я что писал и при необходимости ответить.
В MetaTrader 5 опция выделения объекта после его создания работает для некоторых элементов в инверсии. Так например при включенной опции в "Настройки-Графики-Выделять объект после создания" при построении каналов происходит их автоматическое выделение, а при построении горизонтальных линий и стрелок их выделения не происходит. При этом при отключении опции "Настройки-Графики-Выделять объект после создания" происходит все наоборот - выделения каналов не происходит, но горизонтальные линии и стрелки автоматически выделяются после создания.
В MetaTrader 4 данная опция работает корректно для всех создаваемых элементов. Всё в соответствии с выбранным параметром в настройках.
Насколько обратил внимание данная проблема в МТ5 существует уже давно и с обновлениями не устраняется.
Предполагаю что ее исправление не должно вызвать существенных затруднений, но может существенно повысить удобство графических построений.
Убедительная просьба рассмотреть возможность устранения данного недочета.
Мне вот товарищ без конца написывает:
Причем уже вроде не первый раз.
Привет разработчики. Мои покупатели Маркета жалуются, что в последних сборках МТ5 есть проблема. Не правильно отображаются символы. Кириллические символы шрифта Wingdings перестали быть символами. Прилагаю файлы скринов МТ4 и МТ5. 5456 версия проблему не решила. Я писал на форуме. Прошу решить вопрос.
В шрифте Windings нет кириллических символов. Если вы наберете эту фразу, например, в Word и выберите этот шрифт, то увидите то же самое.
Build 5459.
5430.
5459
Отсутствующие символы — OBJ_LABEL со шрифтом Wingdings.
Белый фон вместо белой границы — OBJ_RECTANGLE_LABEL.
Build 5459.
5430.
5459
Отсутствующие символы — OBJ_LABEL со шрифтом Wingdings .
Белый фон вместо белой границы — OBJ_RECTANGLE_LABEL.