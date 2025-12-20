Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 163
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже давно есть проблема с тестером стратегий в режиме визуализации,и назрел вопрос.
Когда уже обновление панелей и информации в нем, вы отвяжете от тиков и завяжите на системных таймерах?
При максимальном ускорении, он не обновляет панели, все панельки черные прямоугольники или пропадают внизу панель где сделки и т.п., стоит скорость снизить, все начинает успевать обновляться. По ощущениям именно на тики обновление привязано в нем.
и второй вопрос.
Когда добавите возможности как в МТ4 пользоваться дополнительными индикаторами и графическими элементами из панелей или меню?
мт5, билд 2875
Если не понятно, могу видео записать как это выглядит и готов предоставить необходимую информацию для решения проблемы.
Здравствуйте,я купил индикатор https://www.mql5.com/ru/market/product/32354?source=Site+Market+MT4+Indicator+Search+Rating004%3ABreak+Trend+Pro#!tab=reviews а он не загружается на график
Удалите индикатор с Метатрейдера, и загрузите его снова (с того ж Метатредера).
Здравствуйте. Ко мне обратился клиент, который арендовал мой индикатор в сервисе Маркет. Но запустить его не получается. На сколько я понял, он у него вообще не скачивается. Вот, что пишет у него во вкладке Маркет:
Как такую проблему можно решить?
Здравствуйте. Ко мне обратился клиент, который арендовал мой индикатор в сервисе Маркет. Но запустить его не получается. На сколько я понял, он у него вообще не скачивается. Вот, что пишет у него во вкладке Маркет:
Как такую проблему можно решить?
Metatrader 5?
Если да, то после вкладки "CodeBase" должна быть вкладка "VPS", как у меня:
То есть, у него или операционная система старая и не 64 битная для MT5, или билд Метатредера старый, или Internet Explorer не обновлен, или настройки безопасности Internet Explorer слишком жесткие для MT5 Маркета ...
----------------
Если клиент не русскоязычный (я заметил англ язык на скриншоте), то направьте его почитать этот пост #1 (и попросите повторить все, что там есть по скриншотам).
А начинается все с этого - см ниже (тут вы будете знать - какой у него билд, если ли у него установленный Internet Explorer, и так далее).
Спросите - это домашний компьютер, или он использует какой-то сторонний VPS (который может быть забанен по IP).
Короче - он должен предоставить это для начала (с этого начинается весь разговор):
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Very Glitchy MetaTrader
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
.. а потом попросите его пройтись самостоятельно по посту #1 и повторить там все (это - проверка с фиксингом, или, по крайней мере - будете знать что фиксить).
Если у него не получается (или если он утверждает, что у него все хорошо и что он все делает правильно) - то пусть открывает ветку в англ форуме, но уже тогда все скриншоты (как в посте #1 ) он будет постить в своей ветке так, как я запостил в посте #1
---------------------
Другой вариант.
Если клиент не русскоязычный и не предоставляет никаких технических данных (или делает это долго ... в несколько дней), то просто отправьте его на эти двсе ветки (там все с картинками как в комиксе):
How to buy, install, test and use a MT4/5 Expert Advisor:
https://www.mql5.com/en/forum/366152 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/366161 (MT5)
Если он говорит, что у него все равно не получается, то тогда все с начала - его ветка в англ части форума с таким первым постом:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Very Glitchy MetaTrader
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
Metatrader 5?
Если да, то после вкладки "CodeBase" должна быть вкладка "VPS", как у меня:
Эти вкладки давно можно выключить.
Эти вкладки давно можно выключить.
Поэтому если он не упоминул свою операционную систему и битность для МТ5, не приаттачил лога как доказательство что он залогинился во вкладке Сообщество, то он может и это не знать. А отключается эта вкладка еще и сама в случае, если у него старая версия Internet Explorer.
Поэтому, если нет от пользователя достаточных технических данных для анализа ситуации - то просто отсылаем в ветки, где все скриншотами описано - что проверить и как самому профиксить.
Спасибо за столь развернутый ответ!
Здравствуйте. Ко мне обратился клиент, который арендовал мой индикатор в сервисе Маркет. Но запустить его не получается. На сколько я понял, он у него вообще не скачивается. Вот, что пишет у него во вкладке Маркет:
Как такую проблему можно решить?
Я прошу дико меня извинить... Но! Это чья "картинка"? Наверное, "клиента"? Ну так коли он даже не знает про ПринтСкрин, а пользуется смартом - то ответ в его сторону очевиден: сначала надо научиться пользоваться компом, а уже потом (намного потом) покупать\арендовать индикаторы\советники...