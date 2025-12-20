Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 163

Уже давно есть проблема с тестером стратегий в режиме визуализации,и назрел вопрос.

Когда уже обновление панелей и информации в нем, вы отвяжете от тиков и завяжите  на системных таймерах?

При максимальном ускорении, он не обновляет панели, все панельки черные прямоугольники или пропадают внизу панель где сделки и т.п., стоит скорость снизить, все начинает успевать обновляться. По ощущениям именно на тики обновление привязано в нем.

и второй вопрос.

Когда добавите возможности как в МТ4 пользоваться дополнительными индикаторами и графическими элементами из панелей или меню?

мт5, билд 2875

Если не понятно, могу видео записать как это выглядит и готов предоставить необходимую информацию для решения проблемы.

 
Здравствуйте,я купил индикатор https://www.mql5.com/ru/market/product/32354?source=Site+Market+MT4+Indicator+Search+Rating004%3ABreak+Trend+Pro#!tab=reviews    а он не загружается на график
 
Если не загружается - то это может быть несколько причин.
Удалите индикатор с Метатрейдера, и загрузите его снова (с того ж Метатредера).
 
Спасибо Сергей,это помогло!
 

Здравствуйте. Ко мне обратился клиент, который арендовал мой индикатор в сервисе Маркет. Но запустить его не получается. На сколько я понял, он у него вообще не скачивается. Вот, что пишет у него во вкладке Маркет:

Как такую проблему можно решить?

 
Metatrader 5?
Если да, то после вкладки "CodeBase" должна быть вкладка "VPS", как у меня:


То есть, у него или операционная система старая и не 64 битная для MT5, или билд Метатредера старый, или Internet Explorer не обновлен, или настройки безопасности Internet Explorer слишком жесткие для MT5 Маркета ...
----------------

Если клиент не русскоязычный (я заметил англ язык на скриншоте), то направьте его почитать этот пост (и попросите повторить все, что там есть по скриншотам).
А начинается все с этого - см ниже (тут вы будете знать - какой у него билд, если ли у него установленный Internet Explorer, и так далее).
Спросите - это домашний компьютер, или он использует какой-то сторонний VPS (который может быть забанен по IP).

Короче - он должен предоставить это для начала (с этого начинается весь разговор):

.. а потом попросите его пройтись самостоятельно по посту и повторить там все (это - проверка с фиксингом, или, по крайней мере - будете знать что фиксить).

Если у него не получается (или если он утверждает, что у него все хорошо и что он все делает правильно) - то пусть открывает ветку в англ форуме, но уже тогда все скриншоты (как в посте ) он будет постить в своей ветке так, как я запостил в посте  

---------------------

Другой вариант.
Если клиент не русскоязычный и не предоставляет никаких технических данных (или делает это долго ... в несколько дней), то просто отправьте его на эти двсе ветки (там все с картинками как в комиксе):

How to buy, install, test and use a MT4/5 Expert Advisor:

https://www.mql5.com/en/forum/366152  (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/366161  (MT5)

Если он говорит, что у него все равно не получается, то тогда все с начала - его ветка в англ части форума с таким первым постом:

I cant install the purchased EA in MT5 platform
I cant install the purchased EA in MT5 platform
  • 2020.05.21
  • www.mql5.com
I click install but nothing happened, i try it for atleast 30 times already and it always come up with this message i am sure my username and passw...
 
Эти вкладки давно можно выключить.


 
Да, но обычно пользователи не предоставляют никаких данных для анализа ситуации.
Поэтому если он не упоминул свою операционную систему и битность для МТ5, не приаттачил лога как доказательство что он залогинился во вкладке Сообщество, то он может и это не знать. А отключается эта вкладка еще и сама в случае, если у него старая версия Internet Explorer.

Поэтому, если нет от пользователя достаточных технических данных для анализа ситуации - то просто отсылаем в ветки, где все скриншотами описано - что проверить и как самому профиксить.
 
Sergey Golubev:

Спасибо за столь развернутый ответ!

Я прошу дико меня извинить... Но! Это чья "картинка"? Наверное, "клиента"? Ну так коли он даже не знает про ПринтСкрин, а пользуется смартом - то ответ в его сторону очевиден: сначала надо научиться пользоваться компом, а уже потом (намного потом) покупать\арендовать индикаторы\советники...

