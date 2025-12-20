Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 78
Сервис-деск не отвечает с 2018.11.30 05:53. Вопрос финансовый.
Сразу отреагировали. Форум читают чаще, значит.
Заявка 2164096 с октября по ней что-то делается? Пытаюсь узнать в самой заявке - молчание.
В сервисдеске рассматриваются только финансовые вопросы.
Это вам повезло. Я когда документы загружал тоже долго ждал, потом сюда написал, мне написали что мои фото не соответствуют (молв я их редактировал), хотя на деле это не так и максимум что там могло быть это плохое качество изза плохой камеры. Я взял телефон у друга с хорошей камерой и сделал фото на порядок качественней, опять долго ждал и опять потом сюда написал, и админ или модератор написал мне что документы проверяет робот, после этого ответа я был удивлён скоростью их робота в проверке документов и высылании заранее заготовленных шаблонов в сообщения а также в соответствующем редактировании профиля и наделением его соответсвующими правами. А так как у них нет времени ничего проверять модераторы или админы молча не предупредив меня отклонили мою заявку
Читал. Продавцов сейчас регистрируют, насколько я понял, не охотно. Проходят только идеальные. Любое подозрение — робот не справляется, а людей ответственных нет. Вы ни кому не нужны.
Почему меня до сих пор не зарегистрировали продавцом? Уже более 15 рабочих дней прошло с момента подачи документов, а указано что на протяжении 10 рабочих дней
сервера FBS-Real-10, FBS-Real-6, FBS-Real-4,
и все FBS-Real с любыми числами, мне кажется, это центовые счета, а то какие-то там слишком большие депозиты.